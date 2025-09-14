Ashley Vargas, la piloto que perdió la vida durante su vuelo de graduación, tendrá una misa conmemorativa a 4 meses de su fallecimiento

Ashley Vargas, la piloto que perdió la vida durante su último vuelo de graduación, tendrá una misa conmemorativa a 4 meses de su fallecimiento. (Composición Infobae)

La memoria de Ashley Vargas Mendoza, joven piloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que perdió la vida en mayo durante un vuelo de instrucción en Pisco, sigue presente en su familia, amigos y compañeros de promoción. Este sábado 20 de septiembre, cuando se cumplen cuatro meses de su fallecimiento, se oficiará una misa conmemorativa en la Iglesia Matriz de Leymebamba, en la región Amazonas.

El acto religioso fue anunciado a través de la cuenta conmemorativa creada por sus familiares, espacio que en un inicio sirvió para coordinar la búsqueda de la piloto y que hoy se mantiene como un tributo a su vida.

“Al cumplirse cuatro meses de su partida, elevaremos nuestras oraciones recordando su alegría, carisma y la bondad que siempre la caracterizó”, se lee en la invitación difundida por la familia Vargas Mendoza.

(Facebook)

La vocación de una piloto con futuro prometedor

Ashley Vargas tenía 24 años y era considerada una de las cadetes más destacadas de su generación. Se graduó en el primer lugar de la Escuela de Formación de Pilotos de la FAP N.º 51 y en 2022 recibió la Espada de Oro, máximo reconocimiento otorgado a un cadete, de manos de la presidenta Dina Boluarte.

Sus superiores y compañeros la describen como una joven disciplinada, con liderazgo natural y un fuerte compromiso con su carrera militar. “Ashley no era solo una piloto en formación. Era un miembro vital de nuestra familia institucional. Con vocación firme y un profundo amor por el Perú, eligió servir desde el cielo”, expresó la FAP en un comunicado tras el hallazgo de su cuerpo.

Marina de Guerra del Perú encontró los restos de la piloto Ashley Vargas tras más dos semanas de búsqueda. (Foto: Infobae Perú/FB: Difusión)

El vuelo que terminó en tragedia

El 20 de mayo, Vargas despegó a bordo de una aeronave KT-1P desde la base aérea de Pisco, en la región Ica. El plan de vuelo contemplaba sobrevolar la isla Zárate, la Laguna Grande y el cerro Virgen, antes de ingresar a un polígono de entrenamiento y regresar. Se trataba de su cuarto vuelo en solitario, paso final para obtener la calificación como piloto militar.

Seis minutos después del despegue, la alférez reportó a la torre de control su ubicación rumbo a su tercer destino. Dos minutos más tarde, se perdió todo contacto. No hubo alertas de fallas ni mensajes de emergencia.

La desaparición desencadenó una operación de búsqueda y rescate de 16 días. La Marina de Guerra, la Policía, equipos especializados de la FAP y buques hidrográficos rastrearon el océano con sonar, drones y buzos tácticos. Finalmente, el 5 de junio, el cuerpo de Ashley fue hallado en el fondo del mar, aún sujeto a su asiento eyectable.

Abogado comunicó a la familia sobre el hallazgo del cuerpo de Ashley Vargas | RPP TV

Investigación y dudas pendientes

Aunque la FAP aseguró que la aeronave se encontraba en condiciones óptimas, el abogado de la familia, José Ocampo, señaló que existían deficiencias en los sistemas de eyección y localización del KT-1P. Ello podría significar una denuncia contra las Fuerzas Aéreas por homicidio simple.

También cuestionó la forma en que se comunicaron los hallazgos a los deudos. “La falta de comunicación oficial. La incertidumbre tras la desaparición, la muerte y el silencio institucional ha sido muy dolorosa”, dijo Ocampo, sobre cómo se encontraban los familiares tras días de búsqueda.

El comandante general de la FAP, Carlos Chávez, sostuvo que se investigan todos los escenarios y reiteró el compromiso de la institución con la transparencia.