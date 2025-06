Padre de Ashley Vargas enfrentó el mar durante 16 días para encontrarla: “Salió a buscarla sin chaleco salvavidas, no le importaba”

Fuente: Latina Noticias

Edgar Vargas, padre de la alférez Ashley Vargas, lideró una intensa búsqueda marítima desde el pasado 20 de mayo, cuando su hija desapareció durante un vuelo en una aeronave KT-1P. Sin temer al peligro ni a las condiciones adversas, se internó en el mar junto a voluntarios y buzos. Él mismo lideró una operación paralela a la de las Fuerzas Armadas.

En más de una ocasión, como ocurrió este jueves —día en que se confirmó el hallazgo del cuerpo de la piloto—, lo hizo sin chaleco salvavidas. “Debemos dejar en claro que el padre siempre estuvo buscando por todos los lugares posibles. Incluso hoy, salió a las cinco de la mañana en una embarcación. Se adentró al mar sin chaleco salvavidas, con tal de buscar a su hija. No le importaba si perdía la vida; lo que le angustiaba era seguir buscándola, encontrarla”, declaró a Latina Noticias el abogado José Ocampo, representante de la familia.

Aunque fue víctima de estafadores que intentaron manipularlos para conseguir dinero, no cesó en su esfuerzo. Con ayuda de amigos y vecinos, también organizó actividades como una pollada para recaudar fondos.

“El padre está sereno, aunque resignado. Ayer estuvimos con él, pero lamentablemente todo esto ha significado un sacrificio y mucho sufrimiento. A eso se ha sumado la falta de comunicación oficial. La incertidumbre tras la desaparición, la muerte y el silencio institucional ha sido muy dolorosa”, agregó Ocampo.

La familia asumió todos los gastos de la operación y fue víctima de estafadores que intentaron aprovecharse de su desesperación

El letrado denunció que la notificación oficial sobre el hallazgo llegó tarde. “Recién hoy, un oficial de la FAP se ha acercado a comunicarle que habían encontrado el cuerpo de su hija. Eso representa una falta de respeto, una falta de consideración hacia una familia que entregó a su hija al servicio de esa institución. (...) Toda la información se nos entregaba a través de comunicados”, sostuvo.

La familia reconoció el trabajo de la Marina de Guerra, cuyo robot del buque oceanográfico BAP Carrasco localizó los restos, tras haber identificado previamente gran parte del fuselaje de la aeronave.

La semana pasada, en una entrevista concedida a Perú21, Edgar Vargas manifestó que continuaría la búsqueda hasta agotar todas las posibilidades. “Hay mucha gente de buen corazón que me apoya. Eso me da fuerza”, dijo.

También pidió la presencia de la presidenta Dina Boluarte, quien en 2022 entregó la Espada de Oro a la joven piloto, primer lugar de su promoción. “Estoy recibiendo más apoyo de personas que nunca me conocieron. Que no pare esta búsqueda. No voy a descansar hasta encontrar el cuerpo de mi hija”, declaró entonces.

El accidente

El plan de vuelo de Ashley contemplaba el despegue desde la base de Pisco (Ica), el paso por la isla Zárate, la Laguna Grande y el “Cerro Virgen”, para luego ingresar al polígono de entrenamiento, ejecutar un simulacro de ataque y retornar. Era su cuarto vuelo en solitario.

Seis minutos después del despegue, reportó su posición rumbo a su tercer destino. No informó fallas ni anomalías. Dos minutos después, se perdió todo contacto. Anthony Vásquez, tío de la piloto, reveló que el celular de su sobrina permaneció encendido hasta las 3:00 a.m. del 21 de mayo, lo que indicaría que aún funcionaba tras el impacto. El comandante general de la FAP, Carlos Chávez, aseguró que la joven portaba un geolocalizador personal que no llegó a activarse.

Chávez afirmó que la aeronave estaba en condiciones óptimas. Sin embargo, la defensa de la familia ha denunciado posibles fallas en el sistema de eyección y en los mecanismos de localización del KT-1P.

Dos testigos afirmaron haber visto humo negro saliendo del avión. Cuando intentaron acercarse, escucharon un fuerte estruendo en el mar y observaron una columna de humo que se elevaba desde el agua. Ante estos hechos, Ocampo evalúa presentar una denuncia penal contra la FAP por presunto delito de homicidio simple.