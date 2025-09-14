Alerta en la sierra: Indeci brindó recomendaciones ante posibles fenómenos peligrosos que empiezan mañana de lunes 15 de septiembre

Nieve y granizo afectarían a 11 regiones: ¿cuáles son y hasta cuándo se reportaría?| Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que un nuevo periodo de nieve, granizo, aguanieve y lluvias de ligera a moderada intensidad afectará la sierra centro y sur del país entre el lunes 15 y el martes 16 de septiembre.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 324, de nivel de alerta amarilla, se prevén acumulados de precipitación cercanos a los 10 mm/día en la sierra centro y hasta 12 mm/día en la sierra sur.

El pronóstico también advierte la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar, así como nieve en localidades ubicadas a más de 3,800 metros de altitud. Además, se esperan descargas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzarían velocidades cercanas a los 35 km/h.

Los departamentos comprendidos en este aviso son: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima y Puno. El incremento de nubosidad se registrará principalmente durante las tardes.

Reporte del Senamhi.

Recomendaciones de prevención

Frente a este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a los gobiernos locales y regionales a garantizar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas y debidamente señalizadas, a fin de dirigir a la población hacia zonas seguras en caso de emergencia.

Asimismo, solicitó verificar la operatividad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías para una atención inmediata de la ciudadanía.

A la población, Indeci recomendó reforzar los techos de las viviendas, evitar la exposición a tormentas eléctricas y coordinar con las autoridades locales la implementación de sistemas de alerta temprana, utilizando silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes.

El Senamhi precisó que estas precipitaciones en la sierra forman parte de la transición hacia la temporada de lluvias y reiteró la importancia de mantenerse informado a través de sus canales oficiales.

¿Qué es la alerta amarilla?

El Senamhi emite alertas para informar a la población sobre los peligros asociados a fenómenos meteorológicos que podrían impactar la seguridad pública y las actividades cotidianas. Estas alertas se dividen en tres niveles de gravedad: amarilla, naranja y roja, cada una con diferentes implicaciones y recomendaciones.

La alerta amarilla es la más baja de las tres. Señala la presencia de fenómenos que pueden ser peligrosos, pero que son relativamente comunes en la región. Esta alerta sirve para poner a la población en aviso, recomendando que se mantengan atentos a los cambios climáticos y que tomen precauciones, especialmente al realizar actividades al aire libre. Aunque no representa un riesgo inmediato de gran magnitud, este aviso invita a estar preparados para condiciones adversas.

Por otro lado, la alerta naranja, se emite ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos de nivel intermedio. Estos pueden incluir lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas, que podrían afectar tanto la vida cotidiana como las infraestructuras de una región.

Al respecto, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las actualizaciones del Senamhi y seguir las instrucciones de las autoridades locales para minimizar riesgos. La alerta naranja indica que el peligro es más serio y que se deben tomar medidas preventivas.

Finalmente, durante la alerta roja, se prevé que los fenómenos meteorológicos sean de gran magnitud y puedan poner en grave peligro la seguridad de las personas. En este caso, las autoridades instan a adoptar medidas de precaución extremas, como la evacuación de áreas de riesgo o la suspensión de actividades al aire libre.

La alerta roja es una llamada urgente a la acción para proteger vidas y propiedades ante la magnitud de los fenómenos esperados.