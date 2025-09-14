Perú

Alerta en la sierra: Indeci brindó recomendaciones ante posibles fenómenos peligrosos que empiezan mañana de lunes 15 de septiembre

Senamhi emitió aviso meteorológico de nivel amarillo que advierte sobre intensas precipitaciones en la sierra centro y sur. Indeci insta a gobiernos locales y a la población a tomar medidas de prevención

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Nieve y granizo afectarían a
Nieve y granizo afectarían a 11 regiones: ¿cuáles son y hasta cuándo se reportaría?| Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que un nuevo periodo de nieve, granizo, aguanieve y lluvias de ligera a moderada intensidad afectará la sierra centro y sur del país entre el lunes 15 y el martes 16 de septiembre.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 324, de nivel de alerta amarilla, se prevén acumulados de precipitación cercanos a los 10 mm/día en la sierra centro y hasta 12 mm/día en la sierra sur.

El pronóstico también advierte la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar, así como nieve en localidades ubicadas a más de 3,800 metros de altitud. Además, se esperan descargas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzarían velocidades cercanas a los 35 km/h.

Los departamentos comprendidos en este aviso son: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima y Puno. El incremento de nubosidad se registrará principalmente durante las tardes.

Reporte del Senamhi.
Reporte del Senamhi.

Recomendaciones de prevención

Frente a este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a los gobiernos locales y regionales a garantizar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas y debidamente señalizadas, a fin de dirigir a la población hacia zonas seguras en caso de emergencia.

Asimismo, solicitó verificar la operatividad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías para una atención inmediata de la ciudadanía.

A la población, Indeci recomendó reforzar los techos de las viviendas, evitar la exposición a tormentas eléctricas y coordinar con las autoridades locales la implementación de sistemas de alerta temprana, utilizando silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes.

El Senamhi precisó que estas precipitaciones en la sierra forman parte de la transición hacia la temporada de lluvias y reiteró la importancia de mantenerse informado a través de sus canales oficiales.

¿Qué es la alerta amarilla?

El Senamhi emite alertas para informar a la población sobre los peligros asociados a fenómenos meteorológicos que podrían impactar la seguridad pública y las actividades cotidianas. Estas alertas se dividen en tres niveles de gravedad: amarilla, naranja y roja, cada una con diferentes implicaciones y recomendaciones.

La alerta amarilla es la más baja de las tres. Señala la presencia de fenómenos que pueden ser peligrosos, pero que son relativamente comunes en la región. Esta alerta sirve para poner a la población en aviso, recomendando que se mantengan atentos a los cambios climáticos y que tomen precauciones, especialmente al realizar actividades al aire libre. Aunque no representa un riesgo inmediato de gran magnitud, este aviso invita a estar preparados para condiciones adversas.

Por otro lado, la alerta naranja, se emite ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos de nivel intermedio. Estos pueden incluir lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas, que podrían afectar tanto la vida cotidiana como las infraestructuras de una región.

Al respecto, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las actualizaciones del Senamhi y seguir las instrucciones de las autoridades locales para minimizar riesgos. La alerta naranja indica que el peligro es más serio y que se deben tomar medidas preventivas.

Finalmente, durante la alerta roja, se prevé que los fenómenos meteorológicos sean de gran magnitud y puedan poner en grave peligro la seguridad de las personas. En este caso, las autoridades instan a adoptar medidas de precaución extremas, como la evacuación de áreas de riesgo o la suspensión de actividades al aire libre.

La alerta roja es una llamada urgente a la acción para proteger vidas y propiedades ante la magnitud de los fenómenos esperados.

Temas Relacionados

Sierra peruanaSenamhiLluviaNieveperu-noticias

Más Noticias

¿Te robaron el celular? Te enseñamos paso a paso cómo proteger tu información con el bloqueo remoto

En el Perú se roban más de 4.000 teléfonos móviles cada día, siendo los lunes a las 10 a.m. el momento más crítico. Frente a esta realidad preocupante, compartimos algunos consejos prácticos que pueden ayudarte a protegerte mejor

¿Te robaron el celular? Te

Resultados Kábala 13 de septiembre: quién se llevó el pozo buenazo y el chau chamba

Como cada sábado, La Tinka comparte los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados Kábala 13 de septiembre:

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

El músico y actor conmovió al público con su papel en la película junto a Bárbara Mori. En entrevista con Infobae Perú, habló de sus próximos proyectos y del orgullo de mantener viva la herencia de los Ballumbrosio.

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud

Peligro en la costa peruana: Se registrarán oleajes fuertes en todo el litoral hasta el miércoles 17

La Marina de Guerra del Perú alertó que desde este domingo 14 hasta el miércoles 17 de septiembre se presentarán oleajes moderados a fuertes en el litoral norte, centro y sur, afectando actividades portuarias, pesqueras y turísticas.

Peligro en la costa peruana:

Paro en Machu Picchu: Anuncian cierre de establecimientos y denuncian “contubernio” para que no ingresen nuevos buses

La localidad peruana enfrenta una huelga, convocada por el Frente de Defensa, en demanda del ingreso de nuevos operadores viales, mientras el sector empresarial y las autoridades son señalados por obstruir la renovación del servicio

Paro en Machu Picchu: Anuncian
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso mochasueldos: inicia proceso de

Caso mochasueldos: inicia proceso de extradición del exasesor de congresista María Agüero detenido en España

Censura de Juan José Santiváñez: Ruth Luque asegura que faltan solo 9 firmas para presentar moción contra el ministro de Justicia

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

ENTRETENIMIENTO

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

El Edu, Mario Colomina y María Pía Copello, los creadores de contenido que realizaron divertidas campañas por el pan con chicharrón

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

Zully afirma: “Ahora me presento como la nueva reina de Kick” luego del veto de TikTok hasta 2030

Karla Tarazona revela su anhelo de tener una hija con Christian Domínguez: “Tengo que ir a la segura”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por Liga Femenina 2025

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Melgar HOY: canal TV online del duelo en Arequipa por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025