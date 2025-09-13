Perú

Pan con chicharrón conquista al mundo: ¿Qué otros desayunos regionales enorgullecen a los peruanos?

El tradicional sánguche peruano superó a la arepa reina pepiada de Venezuela en una final reñida organizada en redes sociales por Ibai Llanos. La victoria, lograda con más de 200 mil votos de diferencia, confirma la fuerza cultural y gastronómica de los desayunos peruanos

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Pan con chicharrón
Pan con chicharrón

El pan con chicharrón, uno de los íconos de la gastronomía matutina del Perú, se consagró campeón del Mundial de Desayunos tras imponerse sobre la arepa reina pepiada de Venezuela. La competencia, desarrollada en las redes sociales del creador de contenidos Ibai Llanos, convocó a millones de votantes de distintas partes del mundo y mantuvo una final ajustada hasta el último tramo.

La participación masiva en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram permitió que este plato se alzara con el título, cerrando la votación con una ventaja de 200 mil votos sobre su rival. El resultado se consolidó gracias al empuje de la comunidad digital, que posicionó al sánguche peruano entre las tendencias globales.

Este triunfo no solo resalta la popularidad del pan con chicharrón, sino también la riqueza culinaria del Perú, donde el desayuno no se limita a un simple inicio de jornada, sino que se convierte en una expresión cultural y en una experiencia turística reconocida internacionalmente.

Desayunos peruanos que son emblemas regionales

Pan con pejerrey
Pan con pejerrey

El pan con chicharrón es apenas la punta de lanza de una extensa variedad de desayunos peruanos que se mantienen vigentes en cada región del país. La tradición culinaria en torno a la primera comida del día combina historia, técnicas heredadas y el uso de insumos locales, lo que convierte a cada plato en un símbolo de identidad.

1.- Butifarra: surgida en la época virreinal, es un sánguche preparado con jamón de cerdo horneado y embadurnado en aderezos de achiote, comino y manteca. Se sirve en pan francés con lechuga y sarsa criolla.

2.- Pan con pejerrey: conocido también como “chimbombo”, es un clásico chalaco. Consiste en pejerreyes arrebozados y fritos que se sirven en pan, acompañados con mayonesa, crema de ají o sarsa criolla.

Butifarra
Butifarra

3.- Quinua caliente: bebida ancestral que se ha consolidado como parte del “desayuno al paso”. Se prepara con granos de quinua, piña, membrillo y especias, y suele acompañarse con sánguches de palta, tortilla o queso fresco.

4.- Desayuno huachano: nacido en Huacho, se caracteriza por la salchicha huachana frita con huevo, relleno o morcilla, camote frito y tamales. Es un plato contundente que refleja la riqueza de la provincia de Huaura.

5.- Frito chiclayano: originario de Lambayeque, combina cerdo macerado en vinagre y especias, y se sirve con yuca y camote frito, acompañado de pan marraqueta y sarsa criolla.

Desayuno huachano
Desayuno huachano

6.- Desayuno huanchaquero: típico del balneario de Huanchaco, se prepara con pescados fritos del día y se acompaña con yuca y zarza de cebolla roja con ají mochero.

7.- Tamales y humitas: platos a base de maíz, envueltos en hojas de plátano o de choclo, que pueden ser dulces o salados, con variedades regionales en Ica, Lima provincias y La Libertad.

8.- Patasca: sopa tradicional de la sierra peruana elaborada con mondongo, mote, papas y hierbas aromáticas. Se sirve como desayuno energético en climas fríos.

9.- Adobo arequipeño: guiso de carne de cerdo adobada con ají mirasol y especias, cocida lentamente hasta quedar tierna. Se acompaña con el característico pan de tres puntas.

Patasca
Patasca

10.- Caldo verde: originario de Cajamarca, se prepara con hierbas molidas en batán, papas, quesillo y huevo escalfado. Es conocido como un “levanta muertos” para enfrentar las mañanas frías.

11.- Desayunos amazónicos: destacan el juane de arroz y gallina envuelto en hojas de bijao, el chapo (bebida de plátano maduro sancochado) y sopas de pescado como el caldo de carachama, reflejo de la diversidad de la selva.

Gastronomía y turismo: una dupla inseparable

Los desayunos tradicionales peruanos no solo cumplen la función de alimentar y energizar, sino que también actúan como embajadores culturales. En cada región, los turistas encuentran una experiencia que conecta los sabores locales con la historia y el entorno.

El pan con chicharrón, acompañado por camote frito y salsa criolla, es un ejemplo claro: además de su reciente consagración digital, sigue siendo uno de los atractivos más buscados en ferias gastronómicas, mercados populares y festivales internacionales.

Temas Relacionados

Pan con chicharrónDesayunos peruanosPerú en el exteriorIbai Llanosperu-noticias

Más Noticias

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Informe revela que algunas unidades fueron catalogadas explícitamente como irreparables, mientras que entre el 70 y 80% debe ser rehabilitado para que opere correctamente

La MML de Rafael López

Dobles Perú vs Portugal, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, EN VIVO HOY: punto a punto por Copa Davis 2025

El equipo peruano sale a asegurar un nuevo punto que le permita avanzar al Grupo Mundial I de la Copa Davis. Sigue aquí todos los detalles de este importante duelo que se jugará en el Club Lawn Tenis de Jesús María

Dobles Perú vs Portugal, con

Álex Valera desmintió haber rechazado a la selección peruana: “Nunca me hice el lesionado”

El delantero nacional quedó listo para enfrentar a Melgar en Arequipa tras superar un desgarro que lo apartó de la última convocatoria con la ‘bicolor’

Álex Valera desmintió haber rechazado

Marvel demandó a negocio peruano por importar productos de Spiderman, Iron Man y otros héroes sin licencia

La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi resolvió que la empresa incurrió en infracción al traer al Perú mercadería con imágenes registradas, imponiéndole una multa de S/ 4.731,33 y ordenando el comiso de los productos

Marvel demandó a negocio peruano

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Tribuno votará el habeas corpus con el que el hermano de Dina Boluarte busca apartar al juez Concepción Carhuancho del caso Los Waykis en la Sombra

Juez Richard Concepción pide la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juez Richard Concepción pide la

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Capturan a exfiscal que habría servido al régimen de Alberto Fujimori: Estuvo más de 20 años prófuga

Víctor Zanabria asegura tener respaldo de Dina Boluarte pese a suspensión y denuncia abuso de poder: “Quieren descabezar a la Policía”

Fracasa intento de la MML de Rafael López Aliaga para que Perú no reconozca el laudo a favor de Lima Expresa

Abogado de Betssy Chávez no descarta que exministra de Pedro Castillo postule a las próximas Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes de Perú

Los mejores memes de Perú tras la victoria de pan con chicharron y el lamento de Venezuela: “Dios, qué más quieres de mí”

María Pía Copello celebra el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos con divertido video

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras filtración de su video íntimo con Beéle

Los chats entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez: “Se hablan de ‘ya tengo ganas de verte y abrazarte’”

DEPORTES

Dobles Perú vs Portugal, con

Dobles Perú vs Portugal, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, EN VIVO HOY: punto a punto por Copa Davis 2025

Álex Valera desmintió haber rechazado a la selección peruana: “Nunca me hice el lesionado”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Martín Cauteruccio admite el motivo por el que dejó Sporting Cristal para fichar por Bolívar: “Me llamó el nuevo desafío”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC: partido en Cusco por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025