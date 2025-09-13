Mónica Cabrejos asegura sobre Gustavo Salcedo: “Está dolido porque se ha dado cuenta de que para su mujer ya no es lo más importante”.

La reciente controversia sobre la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha mostrado las diversas reacciones de personalidades relacionadas con la farándula peruana. Mientras las redes sociales se inundan con muestras de apoyo y críticas, distintos rostros del espectáculo han compartido sus reflexiones, generando un debate público.

Las voces críticas no tardaron en surgir, entre ellas la de Mónica Cabrejos, quien analizó el comportamiento de Salcedo y puso en duda la supuesta infidelidad de Mantilla. Cabrejos explicó que cree que las declaraciones públicas de Salcedo son el reflejo de una herida emocional.

“Está dolido porque se ha dado cuenta de que para su mujer ya no es lo más importante”, afirmó para Trome. Subrayó, además, que la filtración de este tipo de detalles suele nacer del dolor y la falta de reflexión: “Esos acuerdos se violan, y cuando uno está herido no piensa. Se nota que él está bien herido”.

Cabrejos también se refirió a la desigual percepción de la infidelidad vinculada al género y la responsabilidad personal en la ruptura: “Los hombres creen que las mujeres no pueden hacerlo, y cuando una mujer lo hace, les duele y eso los mata. Por lo que sé de la historia, quien sacó los pies del plato primero fue él, porque así haya encontrado conversaciones, una cosa son conversaciones y lo que se vio de él (en el sauna) es otra”, afirmó.

Colegas se posicionan en favor de Maju Mantilla y más opiniones en la farándula

El productor Christian Rodríguez Portugal, involuntariamente colocado en el centro del conflicto tras las declaraciones del aún esposo de Mantilla, fue defendido tajantemente por Gino Tassara.

El periodista destacó el carácter íntegro de Rodríguez y descalificó las insinuaciones: “A Christian lo conozco hace muchos años, es uno de mis mejores amigos. Él está casado, tiene una hermosa familia y un bebé. Maju es una dama, una señora, y sabemos que se encuentra separada”, sostuvo Tassara al respaldar tanto a Mantilla como a su amigo.

Tassara no escatimó en cuestionar la actitud de Salcedo, considerando inapropiado exponer la situación familiar a la opinión pública: “Es de poco hombre soltar algo y dejarlo en la nebulosa. Ha dañado a la madre de sus hijos, cuando debería de protegerla”.

Estos mensajes han encontrado eco en el sentir de numerosos seguidores de la presentadora, quienes han replicado el pedido de respeto hacia la familia y la privacidad de la expareja.

Por su parte, Ricardo Rondón, conductor de televisión, también intervino para expresar su solidaridad con Mantilla durante la emisión de su programa. Rondón remarcó el valor de la lealtad en la amistad, aún en medio de situaciones complicadas.

“Eso es puntualmente lo que quisiera decir como amigo, como compañero, decirle claramente a Maju Mantilla que los amigos estamos en las buenas y en las malas y espero de corazón que todo llegue a buen puerto”. Solicita, además, que la discusión se traslade al ámbito privado y se detenga la exposición mediática desmedida.

Mientras tanto, el carismático Kurt Villavicencio ‘Metiche’ sugirió que detrás de la imagen pública de “familia perfecta”, existían ya profundas fisuras en la relación.

“No podemos idealizar. Porque por más que seas la Miss Mundo, la mujer más buena del mundo (...) todos tenemos unas hormonas que a veces nos mueve. La relación de tantos años de Maju de repente estaría tan deteriorada, sabe Dios qué. Se han visto como una familia que supuestamente era feliz”.

Maju Mantilla rompe el silencio y pide respeto a su intimidad

Luego de la aparición pública de Salcedo en la televisión nacional y el revuelo consiguiente, Maju Mantilla decidió responder durante su espacio en ‘Arriba mi gente’.

Mantilla fue clara respecto a los límites legales y personales que prefiere mantener, recordando que la pareja firmó un acuerdo para evitar cualquier pronunciamiento público sobre asuntos privados: “Ahora, con más razón, tanto el señor Gustavo Salcedo como yo hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no hablar el uno del otro”, explicó ante cámaras.

La conductora recalcó su decisión de proteger a su familia del foco mediático y no contribuir a la polémica: “De mi parte tampoco va a haber ira ni resentimiento en ninguna de mis respuestas. Como lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo: cualquier cosa relacionada a mi privacidad y los problemas, porque hay un sinfín de problemas que uno puede tener, no los voy a exponer”.

La presión y los comentarios en redes sociales llevaron a Mantilla a tomar medidas para blindar su entorno digital: restringió las interacciones en su cuenta de Instagram y pidió a la prensa y al público cerrar el ciclo de debate: “Con esto quiero aclarar la situación y pedir que no se hable más del tema porque yo no lo voy a hacer”, finalizó, visiblemente incómoda con la trascendencia mediática del conflicto.