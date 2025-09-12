Todo por el campeonato del Mundial de Desayunos: Embajadores, influencers, y campañas en todo Perú por el pan con chicharrón

Perú vs Venezuela en la final por el Mundial de los Desayunos | Instagram / Ibai Llanos

El Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai ha generado una ola de entusiasmo en Perú, donde el pan con chicharrón busca consagrarse campeón frente a la arepa reina pepiada de Venezuela. La competencia, que se define a través de votaciones en TikTok, Instagram y YouTube, ha movilizado a diplomáticos, autoridades, influencers y ciudadanos que ven en este plato un símbolo de identidad nacional.

Uno de los gestos más comentados en los últimos días fue el del embajador de Suiza en el Perú, Paul Garnier, quien sorprendió en redes sociales al publicar un video en el que se muestra disfrutando de un contundente pan con chicharrón acompañado de café y crema de rocoto.

“No pude resistirme a un pan con chicharrón en pleno día de semana”, confesó, rompiendo la tradición de reservarlo para los domingos. Garnier comparó con humor esta experiencia con los desayunos típicos de su país, como el bircher müsli o la trenza suiza, y no dudó en elogiar la gastronomía peruana.

Embajadores, políticos, influencers se unen para apoyar al pan con chicharrón en la final del 'Mundial de Desayunos'. (Foto composición: Agencia Andina/TikTok)

Diplomáticos respaldan al Perú en la final

En la misma línea, el embajador de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell, difundió un video en la cuenta oficial de la UE donde, con un pan con chicharrón y una taza de café sobre la mesa, afirmó con entusiasmo: “El mejor desayuno para mí está claro. ¡Vamos, Perú!”. Este respaldo de representantes internacionales no solo sorprendió a los internautas, sino que también reforzó la idea de que este desayuno peruano trasciende fronteras y se convierte en un embajador de la cocina peruana.

Ambos diplomáticos aprovecharon la ocasión para invitar a los peruanos a votar en la recta final de la competencia digital, subrayando el papel de la gastronomía como puente cultural entre naciones. Su participación ha sido ampliamente celebrada en redes, donde los usuarios resaltan que el pan con chicharrón no solo conquista paladares locales, sino también extranjeros.

Embajadores en Perú se rinden ante el pan con chicharrón: "es un plato delicioso". (Foto: Agencia Andina)

Ica se moviliza por el pan con chicharrón

En el interior del país, la ciudad de Ica se convirtió en epicentro de una campaña masiva en apoyo al desayuno peruano. Desde tempranas horas, cientos de iqueños se congregaron en la Plaza de Armas para emitir su voto en el concurso y degustar de manera gratuita el tradicional desayuno peruano. Tres reconocidos restaurantes locales —The Crown, Bakery del Cordón y la Rosa, y Chicharronería y Tamales “Rosita”— se unieron para regalar cerca de 500 panes con chicharrón a los asistentes que previamente habían votado en la competencia.

El personal de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) guio a los pobladores en el proceso de votación, asegurando que cada apoyo quedara registrado en las plataformas digitales de Ibai Llanos. Jóvenes, adultos y familias enteras participaron con entusiasmo, reforzando la identidad culinaria de la región. “El resultado de esta final aún está por verse, pero una cosa es segura: Ica ha demostrado que su pasión por el pan con chicharrón es tan grande como su deseo de verlo coronado como el mejor desayuno del mundo”, afirmó Gustavo Huertas Escate, director regional de la Dircetur.

Iqueños se suman para que el pan con chicharrón sea el campeón mundial de los desayunos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La masiva respuesta ciudadana evidenció que la competencia trasciende lo virtual y se ha convertido en un fenómeno social, donde la gastronomía es vista como un emblema de unión y pertenencia. Los iqueños no dudaron en señalar que su apoyo va más allá de un simple concurso: “Esto es por nuestra identidad y por demostrar al mundo que el Perú tiene la mejor comida”, afirmaron los asistentes.

Influencers y autoridades se suman

La fiebre por el pan con chicharrón también se extendió a las figuras públicas y a los creadores de contenido digital. En Madrid, el popular tiktoker Mario Colomina se encontró con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y aprovechó el momento para grabar un video alentando a votar por el desayuno peruano. “Mira, Perú tiene la mejor comida del mundo. Y el chicharrón, pues… número uno. Vamos a ganar de lejos”, señaló el burgomaestre en medio de aplausos y arengas.

Mario Colomina expresa su apoyo al pan con chicharrón en la final del 'Mundial de Desayunos' de Ibai. (Crédito: TikTok/@mario_colomina)

Este tipo de intervenciones refuerzan la campaña que se ha desplegado en todo el país y que busca asegurar que el pan con chicharrón logre imponerse en la gran final frente a la arepa venezolana. El desenlace del concurso se conocerá el sábado, pero mientras tanto, la movilización continúa y la consigna es clara: apoyar con votos para que el Perú se corone campeón en el Mundial de Desayunos.