Perú

Todo por el campeonato del Mundial de Desayunos: Embajadores, influencers, y campañas en todo Perú por el pan con chicharrón

El pan con chicharrón y la arepa reina pepiada se disputan voto a voto la corona del certamen gastronómico organizado por Ibai

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Perú vs Venezuela en la final por el Mundial de los Desayunos | Instagram / Ibai Llanos

El Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai ha generado una ola de entusiasmo en Perú, donde el pan con chicharrón busca consagrarse campeón frente a la arepa reina pepiada de Venezuela. La competencia, que se define a través de votaciones en TikTok, Instagram y YouTube, ha movilizado a diplomáticos, autoridades, influencers y ciudadanos que ven en este plato un símbolo de identidad nacional.

Uno de los gestos más comentados en los últimos días fue el del embajador de Suiza en el Perú, Paul Garnier, quien sorprendió en redes sociales al publicar un video en el que se muestra disfrutando de un contundente pan con chicharrón acompañado de café y crema de rocoto.

“No pude resistirme a un pan con chicharrón en pleno día de semana”, confesó, rompiendo la tradición de reservarlo para los domingos. Garnier comparó con humor esta experiencia con los desayunos típicos de su país, como el bircher müsli o la trenza suiza, y no dudó en elogiar la gastronomía peruana.

Embajadores, políticos, influencers se unen
Embajadores, políticos, influencers se unen para apoyar al pan con chicharrón en la final del 'Mundial de Desayunos'. (Foto composición: Agencia Andina/TikTok)

Diplomáticos respaldan al Perú en la final

En la misma línea, el embajador de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell, difundió un video en la cuenta oficial de la UE donde, con un pan con chicharrón y una taza de café sobre la mesa, afirmó con entusiasmo: “El mejor desayuno para mí está claro. ¡Vamos, Perú!”. Este respaldo de representantes internacionales no solo sorprendió a los internautas, sino que también reforzó la idea de que este desayuno peruano trasciende fronteras y se convierte en un embajador de la cocina peruana.

Ambos diplomáticos aprovecharon la ocasión para invitar a los peruanos a votar en la recta final de la competencia digital, subrayando el papel de la gastronomía como puente cultural entre naciones. Su participación ha sido ampliamente celebrada en redes, donde los usuarios resaltan que el pan con chicharrón no solo conquista paladares locales, sino también extranjeros.

Embajadores en Perú se rinden
Embajadores en Perú se rinden ante el pan con chicharrón: "es un plato delicioso". (Foto: Agencia Andina)

Ica se moviliza por el pan con chicharrón

En el interior del país, la ciudad de Ica se convirtió en epicentro de una campaña masiva en apoyo al desayuno peruano. Desde tempranas horas, cientos de iqueños se congregaron en la Plaza de Armas para emitir su voto en el concurso y degustar de manera gratuita el tradicional desayuno peruano. Tres reconocidos restaurantes locales —The Crown, Bakery del Cordón y la Rosa, y Chicharronería y Tamales “Rosita”— se unieron para regalar cerca de 500 panes con chicharrón a los asistentes que previamente habían votado en la competencia.

El personal de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) guio a los pobladores en el proceso de votación, asegurando que cada apoyo quedara registrado en las plataformas digitales de Ibai Llanos. Jóvenes, adultos y familias enteras participaron con entusiasmo, reforzando la identidad culinaria de la región. “El resultado de esta final aún está por verse, pero una cosa es segura: Ica ha demostrado que su pasión por el pan con chicharrón es tan grande como su deseo de verlo coronado como el mejor desayuno del mundo”, afirmó Gustavo Huertas Escate, director regional de la Dircetur.

Iqueños se suman para que
Iqueños se suman para que el pan con chicharrón sea el campeón mundial de los desayunos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La masiva respuesta ciudadana evidenció que la competencia trasciende lo virtual y se ha convertido en un fenómeno social, donde la gastronomía es vista como un emblema de unión y pertenencia. Los iqueños no dudaron en señalar que su apoyo va más allá de un simple concurso: “Esto es por nuestra identidad y por demostrar al mundo que el Perú tiene la mejor comida”, afirmaron los asistentes.

Influencers y autoridades se suman

La fiebre por el pan con chicharrón también se extendió a las figuras públicas y a los creadores de contenido digital. En Madrid, el popular tiktoker Mario Colomina se encontró con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y aprovechó el momento para grabar un video alentando a votar por el desayuno peruano. “Mira, Perú tiene la mejor comida del mundo. Y el chicharrón, pues… número uno. Vamos a ganar de lejos”, señaló el burgomaestre en medio de aplausos y arengas.

Mario Colomina expresa su apoyo al pan con chicharrón en la final del 'Mundial de Desayunos' de Ibai. (Crédito: TikTok/@mario_colomina)

Este tipo de intervenciones refuerzan la campaña que se ha desplegado en todo el país y que busca asegurar que el pan con chicharrón logre imponerse en la gran final frente a la arepa venezolana. El desenlace del concurso se conocerá el sábado, pero mientras tanto, la movilización continúa y la consigna es clara: apoyar con votos para que el Perú se corone campeón en el Mundial de Desayunos.

Temas Relacionados

Pan con chicharrónMundial de DesayunosIbaiRedes socialesperu-noticias

Más Noticias

Ignacio Buse vs Jaime Faria EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 1 de la Copa Davis 2025

Gonzalo Bueno se enfrenta a Nuno Borges en el estadio Hermanos Buse. Sigue todas las incidencias

Ignacio Buse vs Jaime Faria

Habilitan pago con criptomonedas en estas líneas de transporte urbano limeño

El procedimiento de pago es práctico y está diseñado para hacer más rápido el viaje. El usuario solo necesita pasar su Visa Lemon Card, ya sea en formato físico o digital a través de Google Pay o Apple Pay, por los validadores NFC contactless instalados en los buses

Habilitan pago con criptomonedas en

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados juntos tras escándalo por presunta infidelidad

Amor y Fuego’ captó a la conductora de TV subiéndose al auto de su aún esposo y retirándose juntos.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Más de 1.3 millones de infecciones respiratorias en Perú durante 2025: sierra y selva con mayor incidencia

Cusco y Puno encabezan las estadísticas en la región andina, mientras que en la Amazonía destacan Loreto, San Martín y Amazonas

Más de 1.3 millones de

Ladrón finge estar enfermo y pide jarabe entre lágrimas para evitar ser detenido

El detenido admitió que antes se dedicaba a robar, pero afirmó que ahora había cambiado su vida y negó haber asaltado a un estudiante cerca de la estación Miguel Grau de la Línea 1 del Metro de Lima

Ladrón finge estar enfermo y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jueces supremos podrían condenar a

Jueces supremos podrían condenar a Pedro Castillo por conspiración y no por rebelión

Renovación Popular impulsa interpelación contra el ministro de Transportes por crisis en su sector y polémicas con el tren Lima - Chosica

¿Censura en camino? Congreso debate permanencia de Carlos Malaver tras interpelación

Congreso: proponen declarar el 15 de marzo de cada año como el ‘Día Nacional del Héroe de la Pandemia del Covid-19′

Martín Vizcarra se defiende ante la Subcomisión y luego guarda silencio: “No voy a responder ninguna pregunta”

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son captados juntos tras escándalo por presunta infidelidad

Juan Víctor responde a Andrea San Martín luego de denuncia por maltrato animal: “No hagan perder el tiempo al Poder Judicial”

Alejandro Sanz regresa a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

Magaly Medina asegura que investigación a Maju Mantilla con productor inició hace meses: “Gustavo nos confirmó toda la información”

Magaly Medina se pronuncia sobre enemistad entre sus reporteros y minimiza renuncia: “La única imprescindible soy yo”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Jaime Faria

Ignacio Buse vs Jaime Faria EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 1 de la Copa Davis 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Resultados del Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025 EN VIVO HOY: se juega el día 1 con Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: partido en Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Ignacio Buse vive la locura de Perú en el Mundial de los Desayunos: “Yo soy feliz con mi pan con chicharrón”