Perú

Estudiante herido en accidente en la Vía de Evitamiento permanece sin cirugía por demoras en hospital: “No siente su pierna”

El alumno de mecánica automotriz, de 18 años, sufrió una fractura expuesta y su tía advierte riesgos de secuelas irreversibles por la falta de intervención oportuna

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Emerson Vergara Marín, joven de 18 años que resultó gravemente herido durante el accidente ocurrido en la Vía de Evitamiento donde murieron dos personas, pasa por uno de los momentos más difíciles. Su tía Margarita relató que el estudiante de mecánica automotriz permanece internado en el hospital Hipólito Unanue, con una severa fractura expuesta en la pierna, mientras su estado de salud se agrava por la demora en la atención especializada.

El estudiante se dirigía a su centro de estudios Senati cuando ocurrió la tragedia. La familia de Emerson informó que el joven perdió la sensibilidad en la pierna afectada tras el accidente en el que un bus se empotró contra una valla metálica.

“Él tiene la herida abierta, fisura expuesta, y sigue sin ser llevado a sala de operación”, manifestó a Latina Noticias.

El accidente ha cambiado de manera abrupta la vida de Emerson y su familia. Margarita subrayó que, pese a que el estado de su sobrino es delicado y se mantiene con medicamentos que lo mantienen mayormente sedado, las explicaciones del cuerpo médico han sido confusas y no les han brindado certeza sobre cuándo podría ser operado.

“Mi sobrino está mal, no lo llevan a operar hasta ahora. Se está complicando su salud, su pierna. Tenemos miedo de que le tengan que amputar”, explicó la tía, reflejando su preocupación.

Piden apoyo para gastos médicos

Además de la angustia que supone la incertidumbre médica, la familia enfrenta dificultades económicas para afrontar el tratamiento. Los allegados afirman que el SOAT no estaría cubriendo todos los gastos y han tenido que comprar medicamentos y otros insumos por cuenta propia.

“Estamos comprando los medicamentos afuera, lo que nos están pidiendo, porque creo que solamente es la cama lo que están utilizando del SOAT, nadie de la empresa ni de los responsables del accidente se ha acercado a ofrecer ayuda”, indicó Margarita.

Hasta el momento, ningún representante de la empresa Real Star del Perú S. A. C. ni los responsables del vehículo se ha comunicado directamente para brindar asistencia o hacerse cargo de los costos derivados del accidente. Esta situación agrava la desesperación de los afectados, quienes, son una familia de condiciones humildes, lo que ha dificultado aún más su acceso a recursos y apoyo.

Emerson, que hasta el día del accidente asistía cada jornada a sus estudios y prácticas, ahora enfrenta una situación incierta respecto a su salud y su futuro.

Por otro lado, la familia de Javier Valderrama, obrero de construcción de 65 años; y Leila Segil González, de 47 años, dedicada a la venta de flores en Mala, esperan justicia por sus seres queridos. Ambas personas fallecieron en el lugar de los hechos tras el fuerte impacto.

Asimismo, el chofer identificado como Martín Alejandro Effio Dávila no contaba con licencia de conducir para este tipo de unidades. Su situación se agrava, por lo que quedará detenido hasta que la Fiscalía de la Nación solicite una prisión preventiva o enfrenta la investigación en libertad.

