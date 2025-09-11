Martín Vizcarra contó el gesto que Ollanta Humala tuvo con él en el penal de Barbadillo donde cumplía prisión preventiva

Martín Vizcarra conversó con Ollanta Humala en Barbadillo: “Me dijo que use su crédito para llamar” | 24 Horas

Martín Vizcarra continúa narrando en transmisiones por TikTok los episodios que vivió durante su permanencia en el penal de Barbadillo. El exmandatario, procesado por presuntos sobornos vinculados a proyectos en Moquegua, estuvo más de veinte días entre ese establecimiento penitenciario y el de Ancón II antes de obtener su excarcelación.

En su más reciente relato, el exjefe de Estado recordó un episodio en el que Ollanta Humala, también recluido en el mismo centro de reclusión, le brindó un gesto de solidaridad en los primeros días de su internamiento. Según explicó, el exgobernante nacionalista le cedió su crédito telefónico para que pudiera realizar llamadas a sus familiares y así aliviar la tensión del encierro.

El gesto de Ollanta Humala

Vizcarra detalló que al poco tiempo de haber ingresado a Barbadillo, Humala se acercó y le ofreció su propio saldo telefónico. Contó que el exmandatario marcó su número de identificación y su clave para habilitar el crédito, y luego le entregó el aparato para que pudiera comunicarse.

Martín Vizcarra relató detalles de su paso por el penal de Barbadillo a través de transmisiones en TikTok.

“Me dijo: ‘Usa mi crédito, llama a quien quieras’. Con ese gesto pude comunicarme con mi esposa y con mi hermano Mario, entre otros números que tenía en un papel que me había dejado mi abogado”, relató Vizcarra. Añadió que esa llamada le permitió recuperar algo de calma en medio de la incertidumbre de sus primeras horas en prisión.

Las condiciones en Barbadillo

El penal de Barbadillo alberga a expresidentes de la República como Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Los internos tienen acceso a llamadas telefónicas a sus familiares, amigos o abogados, aunque cada uno debe gestionar sus propios créditos para hacerlo.

Vizcarra permaneció 22 días entre Barbadillo y Ancón II, trasladado por disposiciones del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Desde su salida, viene relatando en episodios lo que vivió en esos recintos y las dinámicas que compartió con otros exmandatarios.

Peru's former President Martin Vizcarra gets ready to board a car after an appeals chamber ordered his release from pre-trial detention, where he had been held pending trial for allegedly taking bribes while he was governor more than a decade ago, in Lima, Peru, September 4, 2025. REUTERS/Gerardo Marin

Transmisiones desde TikTok

El exjefe de Estado ha optado por usar TikTok como plataforma para contar su paso por prisión. Los relatos son presentados de forma secuencial, con detalles que él mismo ha calificado como “episodios”, similares a un pódcast.

En intervenciones anteriores, Vizcarra había narrado conversaciones que sostuvo con Pedro Castillo dentro del penal. Ahora, su atención se centró en el gesto que recibió de Ollanta Humala. Estos contenidos le han permitido mantener presencia pública mientras continúa su proceso judicial.

Situación judicial de Vizcarra

Vizcarra afronta un juicio oral por supuestos pagos ilícitos vinculados a las obras Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, proyectos ejecutados cuando era gobernador regional. La Fiscalía, a cargo de Germán Juárez Atoche, ha solicitado 15 años de cárcel en su contra.

Al mismo tiempo, mantiene su expectativa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que pidió que evalúe la suspensión de las tres inhabilitaciones que le impuso el Congreso. En tanto, utiliza sus transmisiones para exponer episodios de su vida reciente en prisión y dejar registro de sus experiencias junto a otros exmandatarios en Barbadillo.