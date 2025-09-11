Gustavo Salcedo confiesa que buscó a productor de Maju Mantilla tras enterarse de infidelidad: “No me dio la cara”

Escándalo: Maju Mantilla habría mantenido relación secreta de 2 años con Christian Rodríguez, su productor. - Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo atraviesa su momento más difícil tras las revelaciones que apuntan a una supuesta relación extramatrimonial de la ex Miss Mundo con su productor de Arriba mi gente, Christian Rodríguez Portugal.

Lejos de guardar silencio, Salcedo se mostró firme y directo en sus declaraciones, dejando en claro que intentó enfrentar al productor para obtener respuestas, pero este, según asegura, nunca le dio la cara.

En un reportaje emitido en Magaly TV, La Firme, se escuchó la voz del empresario confirmando lo que hasta hace poco eran rumores. La propia Magaly Medina detalló que Salcedo admitió a uno de sus reporteros que la relación de su aún esposa con el productor no era un simple comentario de pasillo, sino algo que, en palabras del propio afectado, se extendió durante más de dos años.

“Nosotros lo llamamos y él nos confirmó que toda la información que manejamos era totalmente cierta, difícil de creer porque todos tenemos una imagen de Maju muy dulce. Le preguntamos si todo lo que veíamos correspondía a una relación extramarital de más de dos años y él dijo que sí”, expresó Magaly durante la emisión de su programa, subrayando la veracidad de las pruebas y la contundencia de las palabras de Salcedo.

El propio empresario no dudó en arremeter contra Christian Rodríguez Portugal, señalándolo como alguien carente de principios. “Es una persona sin valores, yo he tratado de hablar con él en algún momento, pero no da la cara. Así que no sé cómo Latina tiene gente así en su canal. Gente sin principio y sin valores. Es un tema que no me compete”, manifestó Salcedo con un tono de indignación que reflejaba no solo decepción, sino también una mezcla de impotencia.

De acuerdo con lo que narró en el reportaje, Gustavo incluso buscó personalmente al productor, con la intención de encarar la situación y obtener respuestas directas. Sin embargo, lo único que encontró fue evasivas. Para él, la falta de frontalidad de Rodríguez no hace más que confirmar su percepción de que se trata de alguien que no está a la altura de un comportamiento transparente.

El testimonio de Salcedo tiene un peso especial porque llega en un momento donde las especulaciones mediáticas ya estaban en su punto más alto. La figura de Maju, siempre vinculada a la dulzura y al profesionalismo, se ve cuestionada por primera vez de manera pública en un tema tan delicado como la fidelidad. Su aún esposo, lejos de evadir la polémica, la alimenta con palabras que, para muchos, equivalen a una confirmación definitiva.

En paralelo, Magaly Medina no dudó en remarcar que este tipo de casos generan un enorme impacto porque desnudan la diferencia entre la imagen pública y la vida privada. Para ella, el hecho de que un esposo admita abiertamente la traición le otorga una contundencia imposible de minimizar.

Hasta el momento, Maju Mantilla no ha hecho un pronunciamiento público tan detallado sobre lo revelado. Su reacción más directa ocurrió cuando fue interceptada por un reportero de Tribu TV, a quien respondió con incomodidad que “no hablen de esas cosas que no son ciertas”, negando cualquier romance con su productor. Sin embargo, sus palabras contrastan con la versión de su esposo, y esa contradicción mantiene a la opinión pública dividida.

La otra parte de la historia, la de Christian Rodríguez Portugal, sigue envuelta en silencio. El productor no ha emitido declaraciones y se ha mantenido al margen de la polémica, pese a que su nombre es uno de los más mencionados en el ojo del huracán mediático. Para algunos, esta ausencia de voz refuerza la narrativa de Salcedo sobre su falta de valor; para otros, podría tratarse de una estrategia legal o mediática para no escalar aún más el conflicto.

