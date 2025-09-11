Perú

Día Mundial de la Prevención del Suicidio: 10 mitos comunes sobre las personas que deciden suicidarse

Existen creencias equivocadas que dificultan la prevención y atención oportuna del suicidio

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
En la sociedad peruana, el
En la sociedad peruana, el suicidio sigue considerándose un tema incómodo, ligado al estigma, la culpa y la vergüenza (Freepik)

El suicidio es una problemática de salud pública que afecta a miles de familias en el mundo, y el Perú no es ajeno a esta realidad. Según datos del Ministerio de Salud (Minsa), cada año se reportan más de 800 muertes por suicidio en el país, cifra que puede ser mayor debido a que no todos los casos son reportados. Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha señalado que los intentos de suicidio han aumentado en los últimos años, especialmente en adolescentes y jóvenes, grupo etario en el que influyen factores como la depresión, el bullying y los problemas familiares.

A pesar de ser un tema que afecta profundamente a la sociedad, sigue estando rodeado de silencio y prejuicios. Hoy 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, es una oportunidad para derribar mitos, abrir el diálogo y fomentar la búsqueda de ayuda profesional sin miedo al estigma.

10 mitos comunes sobre las personas que deciden suicidarse

El suicidio puede afectar a
El suicidio puede afectar a cualquier persona, sin importar edad, nivel económico, religión o formación académica (iStock)

Existen creencias equivocadas que dificultan la prevención y atención oportuna del suicidio. Algunos de los más comunes son:

  1. “Quien habla de suicidarse no lo hará”: la realidad es que muchas personas manifiestan sus intenciones antes de intentarlo. Ignorar sus palabras puede ser fatal.
  2. “El suicidio ocurre de forma repentina y sin señales”: generalmente, hay alertas como aislamiento, cambios bruscos de conducta, regalar pertenencias o expresar desesperanza.
  3. “Hablar de suicidio incita a que otros lo hagan”: conversar responsablemente sobre el tema puede salvar vidas, ya que permite que la persona se sienta comprendida.
  4. “Los intentos de suicidio son manipulaciones para llamar la atención”: un intento es una clara señal de sufrimiento profundo y una petición de ayuda urgente.
  5. “Solo las personas con depresión se suicidan”: aunque la depresión es un factor de riesgo, también influyen otras condiciones como ansiedad, adicciones, traumas o problemas económicos.
  6. “Quien se suicida es débil o egoísta”: el suicidio no tiene que ver con fortaleza o carácter, sino con una lucha interna dolorosa que supera los recursos de la persona.
  7. “Si alguien ya lo intentó y no lo consiguió, no lo volverá a hacer”: al contrario, un intento previo es uno de los principales factores de riesgo de suicidio consumado.
  8. “El suicidio es hereditario”: no se transmite de padres a hijos, aunque puede existir predisposición genética a trastornos mentales que aumentan la vulnerabilidad.
  9. “Solo ocurre en personas pobres o sin educación”: el suicidio puede afectar a cualquier persona, sin importar edad, nivel económico, religión o formación académica.
  10. “Si alguien mejora de ánimo de repente, ya está fuera de peligro”: una aparente calma puede ser signo de que la persona ha tomado la decisión de suicidarse, lo que exige acompañamiento cercano.

El tabú del suicidio

El Día Mundial de la
El Día Mundial de la Prevención del Suicidio es una oportunidad para derribar mitos, abrir el diálogo y fomentar la búsqueda de ayuda profesional sin miedo al estigma (iStock)

En la sociedad peruana, el suicidio sigue considerándose un tema incómodo, ligado al estigma, la culpa y la vergüenza. Muchas familias evitan hablar de él por miedo al qué dirán o porque creen que es una señal de debilidad moral. Esta actitud de silencio contribuye a que quienes sufren no busquen ayuda a tiempo, lo que aumenta el riesgo. Derribar este tabú implica reconocer el suicidio como un problema de salud mental que necesita atención profesional, no como un tema prohibido.

¿Por qué hablar de suicidio es beneficioso?

Romper el silencio en torno al suicidio es clave para salvar vidas. Hablar abiertamente permite identificar señales de alerta, ofrecer apoyo emocional y dirigir a la persona hacia profesionales de la salud mental. El diálogo sincero y sin prejuicios ayuda a disminuir el estigma, fomenta la empatía y genera conciencia social sobre la importancia de la prevención. Además, brinda a las personas en riesgo la posibilidad de sentirse escuchadas, comprendidas y acompañadas, lo cual es fundamental en un momento de vulnerabilidad.

Temas Relacionados

Día Mundial de la Prevención del Suicidiomitos sobre el suicidiosalud mentalperu-salud

Más Noticias

Dayanita anuncia viaje a EE. UU. con contrato de 28 mil dólares al mes y Magaly Medina duda: “Mucho cuidado con esas ofertas”

“Agárrate, Marina Gold”. La actriz cómica asegura que ahora es una mujer renovada, lista para triunfar en el extranjero, aunque Magaly Medina duda de la veracidad de la propuesta

Dayanita anuncia viaje a EE.

Final del Mundial de los Desayunos con récord de votos: En menos de 24 horas Perú acumula más de 7 millones de ‘likes’

La competencia culinaria entre Perú y Venezuela concentra la atención de miles de usuarios que esperan cada novedad del certamen

Final del Mundial de los

Pamela López expone fuerte discusión con Christian Cueva por dejar a sus hijos por Pamela Franco: “No les compró lo que le pidieron”

La aún esposa del futbolista reveló que el jugador no cumplió una promesa a sus hijos y acortó su visita para priorizar una cena con su nueva pareja

Pamela López expone fuerte discusión

¿Néstor Gorosito deja Alianza Lima para dirigir a la selección peruana? Franco Navarro lanzó firme revelación sobre el futuro de ‘Pipo’

El director deportivo del club ‘blanquiazul’ rompió su silencio por la posibilidad de que el DT argentino lidere a la ‘bicolor’ de cara al Mundial 2030

¿Néstor Gorosito deja Alianza Lima

EsSalud admite demoras de hasta 155 días en atenciones, pero destaca que superó el millón de citas este 2025

Según la institución, los tiempos de espera son una realidad crítica, aunque destacan que la ampliación de turnos y el PADD han permitido aumentar la oferta asistencial

EsSalud admite demoras de hasta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú inaugura colegios con modelo

Perú inaugura colegios con modelo finlandés mientras presidenta Dina Boluarte afronta rechazo ciudadano

Congreso aprueba reforma contra el sicariato: eleva penas de cárcel a 30 años y hasta cadena perpetua en casos agravados

Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que me sigan diciendo lo que quieran, me baño en manteca, me llega”

Eduardo Arana cuestiona que la Corte IDH haya pedido a jueces abstenerse de aplicar Ley de amnistía: “Es inaceptable”

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

ENTRETENIMIENTO

Dayanita anuncia viaje a EE.

Dayanita anuncia viaje a EE. UU. con contrato de 28 mil dólares al mes y Magaly Medina duda: “Mucho cuidado con esas ofertas”

Pamela López expone fuerte discusión con Christian Cueva por dejar a sus hijos por Pamela Franco: “No les compró lo que le pidieron”

Alessia Rovegno responde con elegancia y pide respeto en el caso de Hugo García e Isabella Ladera

Isabella Ladera: Hugo García ya sabía de la filtración del video íntimo semanas antes del escándalo

Isabella Ladera anuncia acciones legales tras la filtración de video íntimo con Beéle : “Mi valor no se define por un video”

DEPORTES

¿Néstor Gorosito deja Alianza Lima

¿Néstor Gorosito deja Alianza Lima para dirigir a la selección peruana? Franco Navarro lanzó firme revelación sobre el futuro de ‘Pipo’

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: Bolivia al repechaje y Perú fuera del Mundial

Canal exclusivo para ver Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: se miden por un lugar en los ‘qualifiers’

Cuándo juega Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: serie tendrá lugar en Lima y definirá boleto a los ‘qualifiers’

Así fue el debut de Piero Cari en la selección peruana: entró en la derrota ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026