Caída del precio del dólar: peruanos hacen largas colas en casas de cambio para comprar moneda extranjera

El dólar en Perú registró este jueves 11 de septiembre su valor más bajo en cinco años. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el tipo de cambio cerró en S/ 3,4910, mientras que en el mercado paralelo se ubicó en S/ 3,470 para la compra y S/ 3,500 para la venta. Esta caída ha generado una fuerte demanda en el centro de Lima, donde decenas de personas formaron largas filas para adquirir la divisa estadounidense.

La jornada estuvo marcada por la expectativa de los ciudadanos, quienes no quieren perder la oportunidad de comprar dólares a precios poco comunes. Especialistas advierten que este año persistirá la volatilidad debido a las tensiones globales y al panorama electoral de cara al 2026.

Factores internacionales y confianza en Perú

Durante un informe difundido por el programa 24 Horas, el economista Carlos Parodi explicó que el retroceso del dólar responde, en parte, a la incertidumbre en la economía estadounidense. “La postura de Donald Trump ha creado bastante incertidumbre respecto del futuro de la economía de Estados Unidos. La mayoría de inversionistas que usaban al dólar como un activo refugio están dejando de hacerlo. Prefieren invertir en oro o en criptomonedas”, señaló.

Según el especialista, esta desconfianza internacional ha derivado en que capitales extranjeros busquen nuevos destinos, y el Perú se ha vuelto atractivo por la solidez de su política monetaria. “Gracias a un extraordinario banco central que tenemos, lo que esto origina es que los dólares comiencen a venirse para acá. Al haber más dólares dentro del país, el precio del dólar se cae. Esto demuestra que la economía peruana es muy sólida, aunque no se condice con todo el problema político que tenemos”, comentó.

El impacto en el mercado local

Las cámaras de 24 Horas registraron el movimiento en distintas casas de cambio del centro de Lima, donde el tipo de cambio oscilaba entre S/ 3,49 y S/ 3,50. La baja inmediata, comparada con meses anteriores, motivó a que más personas busquen comprar dólares de manera anticipada.

Parodi destacó que, pese a la incertidumbre, puede ser conveniente aprovechar la coyuntura. “Nadie lee el futuro, pero, dada la experiencia de los últimos 40 o 50 años, convendría comprar dólares, porque si uno espera a que caiga un poquito más, de repente da la vuelta más rápido”, explicó. Además, advirtió que, en caso de una caída muy brusca, el propio BCRP podría intervenir adquiriendo dólares para frenar el descenso.

Recomendaciones para deudores en dólares

El economista también aconsejó a quienes tienen deudas en moneda extranjera considerar esta coyuntura como una oportunidad para reducir sus compromisos financieros. “Conviene adelantar letras o cuotas y así disminuir el peso de las mismas”, indicó durante la entrevista.

De esta manera, la caída del dólar no solo está incentivando la compra en casas de cambio, sino que también abre la puerta a decisiones financieras estratégicas tanto para inversionistas como para familias peruanas endeudadas en la divisa.

El factor Trump en la caída del dólar

Donald Trump ha impulsado una política comercial orientada al proteccionismo, con aranceles elevados hacia diversos socios comerciales, lo que ha desatado incertidumbre tanto en los mercados como entre los inversionistas. Esa incertidumbre aumenta la percepción de riesgo al mantener activos denominados en dólares, pues los aranceles tienden a alimentar expectativas de inflación, debilitan la confianza en los instrumentos del Tesoro de EE.UU. y erosionan parcialmente esa idea de que el dólar es un refugio seguro cuando las reglas del juego comercial se sienten cambiantes.

Además, hay señales de que la presión política ejercida por Trump sobre la Reserva Federal y sus amenazas de deshacer acuerdos comerciales han alarmado a los agentes globales. Esa combinación —políticas erráticas o impredecibles, tensiones en el comercio internacional, posible menor crecimiento económico interno— ha llevado a que algunos inversionistas reduzcan su exposición al dólar, buscando refugio en otros activos o divisas. En consecuencia, el dólar ha empezado a ceder frente a sus pares, en parte por expectativas de que EE.UU. pueda perder algo de su ventaja financiera global si continúa la erosión de confianza.