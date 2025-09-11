Perú

Caída del precio del dólar: peruanos hacen largas colas en casas de cambio para comprar moneda extranjera

La cotización del dólar retrocedió a S/ 3,4910, su nivel más bajo en cinco años, generando gran movimiento en el mercado paralelo y largas colas en el centro de Lima, mientras especialistas advierten sobre un escenario volátil

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
Imagen referencial. 24 Horas captó
Imagen referencial. 24 Horas captó la actividad en varias casas de cambio del centro de Lima, donde la cotización del dólar se encontraba en un rango de S/ 3,49 a S/ 3,50. Foto: visualesIA Infobae

El dólar en Perú registró este jueves 11 de septiembre su valor más bajo en cinco años. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el tipo de cambio cerró en S/ 3,4910, mientras que en el mercado paralelo se ubicó en S/ 3,470 para la compra y S/ 3,500 para la venta. Esta caída ha generado una fuerte demanda en el centro de Lima, donde decenas de personas formaron largas filas para adquirir la divisa estadounidense.

La jornada estuvo marcada por la expectativa de los ciudadanos, quienes no quieren perder la oportunidad de comprar dólares a precios poco comunes. Especialistas advierten que este año persistirá la volatilidad debido a las tensiones globales y al panorama electoral de cara al 2026.

Factores internacionales y confianza en Perú

Durante un informe difundido por el programa 24 Horas, el economista Carlos Parodi explicó que el retroceso del dólar responde, en parte, a la incertidumbre en la economía estadounidense. “La postura de Donald Trump ha creado bastante incertidumbre respecto del futuro de la economía de Estados Unidos. La mayoría de inversionistas que usaban al dólar como un activo refugio están dejando de hacerlo. Prefieren invertir en oro o en criptomonedas”, señaló.

Según el especialista, esta desconfianza internacional ha derivado en que capitales extranjeros busquen nuevos destinos, y el Perú se ha vuelto atractivo por la solidez de su política monetaria. “Gracias a un extraordinario banco central que tenemos, lo que esto origina es que los dólares comiencen a venirse para acá. Al haber más dólares dentro del país, el precio del dólar se cae. Esto demuestra que la economía peruana es muy sólida, aunque no se condice con todo el problema político que tenemos”, comentó.

La cotización del dólar retrocedió a S/ 3,4910, su nivel más bajo en cinco años, generando gran movimiento en el mercado paralelo y largas colas en el centro de Lima, mientras especialistas advierten sobre un escenario volátil

El impacto en el mercado local

Las cámaras de 24 Horas registraron el movimiento en distintas casas de cambio del centro de Lima, donde el tipo de cambio oscilaba entre S/ 3,49 y S/ 3,50. La baja inmediata, comparada con meses anteriores, motivó a que más personas busquen comprar dólares de manera anticipada.

Parodi destacó que, pese a la incertidumbre, puede ser conveniente aprovechar la coyuntura. “Nadie lee el futuro, pero, dada la experiencia de los últimos 40 o 50 años, convendría comprar dólares, porque si uno espera a que caiga un poquito más, de repente da la vuelta más rápido”, explicó. Además, advirtió que, en caso de una caída muy brusca, el propio BCRP podría intervenir adquiriendo dólares para frenar el descenso.

Recomendaciones para deudores en dólares

El economista también aconsejó a quienes tienen deudas en moneda extranjera considerar esta coyuntura como una oportunidad para reducir sus compromisos financieros. “Conviene adelantar letras o cuotas y así disminuir el peso de las mismas”, indicó durante la entrevista.

De esta manera, la caída del dólar no solo está incentivando la compra en casas de cambio, sino que también abre la puerta a decisiones financieras estratégicas tanto para inversionistas como para familias peruanas endeudadas en la divisa.

Así cerró el dólar hoy.
Así cerró el dólar hoy. Foto: Captura del BCRP

El factor Trump en la caída del dólar

Donald Trump ha impulsado una política comercial orientada al proteccionismo, con aranceles elevados hacia diversos socios comerciales, lo que ha desatado incertidumbre tanto en los mercados como entre los inversionistas. Esa incertidumbre aumenta la percepción de riesgo al mantener activos denominados en dólares, pues los aranceles tienden a alimentar expectativas de inflación, debilitan la confianza en los instrumentos del Tesoro de EE.UU. y erosionan parcialmente esa idea de que el dólar es un refugio seguro cuando las reglas del juego comercial se sienten cambiantes.

Además, hay señales de que la presión política ejercida por Trump sobre la Reserva Federal y sus amenazas de deshacer acuerdos comerciales han alarmado a los agentes globales. Esa combinación —políticas erráticas o impredecibles, tensiones en el comercio internacional, posible menor crecimiento económico interno— ha llevado a que algunos inversionistas reduzcan su exposición al dólar, buscando refugio en otros activos o divisas. En consecuencia, el dólar ha empezado a ceder frente a sus pares, en parte por expectativas de que EE.UU. pueda perder algo de su ventaja financiera global si continúa la erosión de confianza.

Temas Relacionados

precio del dólardólar en Perújirón Ocoñaperu-economia

Más Noticias

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunto homicidio en protestas

La decisión fue tomada en la Comisión Permanente con 12 votos a favor y 10 en contra. El informe concluyó que no hay pruebas suficientes para responsabilizar a la jefa de Estado

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional

Incendio de auto en la Vía Expresa paraliza tránsito y ocasiona demoras en el Metropolitano entre Domingo Orué y Aramburú

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:30 horas en la salida 4 de la Vía Expresa, generando una densa humareda que alarmó a conductores y transeúntes. El incidente obligó a cerrar parcialmente la vía, afectando la circulación en uno de los corredores más transitados de Lima

Incendio de auto en la

Ignacio Buse sitúa a Carlos Alcaraz como referente en su carrera: “Comparto mucho su forma de ser, su filosofía”

El máximo exponente del tenis en Perú reflexiona sobre el éxito que halló el líder del ranking ATP a partir de la transición entre el deporte y descanso

Ignacio Buse sitúa a Carlos

Inauguran estatua de Alberto Fujimori en el cementerio Campo Fe de Huachipa por el aniversario de su muerte

Mientras Keiko Fujimori encabezó la ceremonia en honor a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, su hermano Kenji optó por no asistir al acto conmemorativo

Inauguran estatua de Alberto Fujimori

PNP combate la extorsión en Lima Este: capturan a integrantes de ‘Los Tercos de Ate’ que cobraban a transportistas

Dos presuntos miembros de una organización criminal fueron detenidos en flagrancia por agentes de la Policía Nacional del Perú, acusados de extorsionar a conductores de combis y colectivos en un paradero informal del distrito

PNP combate la extorsión en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunto homicidio en protestas

Dina Boluarte menciona un meme en acto oficial: “Perú es clave, como dicen los jóvenes, tienen razón”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Keiko Fujimori revela que su padre dejó un libro inédito, planeó su velorio y eligió el tratamiento que causó su muerte

Si el TC declara constitucional la Ley de amnistía, los jueces del PJ no podrán inaplicarla

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla niega haberle sido

Maju Mantilla niega haberle sido infiel a su esposo Gustavo Salcedo: “Esas cosas no son ciertas”

Ricardo Rondón defiende a Maju Mantilla tras acusaciones de infidelidad a Gustavo Salcedo: “Ellos lo deben resolver en privacidad”

Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla le habría sido infiel: “Sí, los encontré en su carro”

Magaly Medina revela cómo inició la investigación a Maju Mantilla con su productor: “Teníamos la información desde hace meses”

Magaly Medina responde tras renuncia de reportera a su programa: “La única imprescindible soy yo”

DEPORTES

Ignacio Buse sitúa a Carlos

Ignacio Buse sitúa a Carlos Alcaraz como referente en su carrera: “Comparto mucho su forma de ser, su filosofía”

Así es la nueva camiseta ‘blanquimorada’ de Alianza Lima para el mes de octubre en 2025: predominancia de un solo color con franja tenue

Ni Lima ni Santa Cruz: Conmebol hizo oficial nueva sede de la final de la Copa Sudamericana 2025

Universitario sacó fotos de Raúl Ruidíaz de sus instalaciones: el contundente motivo de la drástica decisión del club

“Puso a los jugadores en su contra”: Se filtró la razón por la que Jean Ferrari echó a Óscar Ibáñez de la selección peruana