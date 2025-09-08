El Gobierno deberá actuar con rapidez para contener al dólar, que se dirige a testear el techo de la banda cambiaria (Gustavo Gavotti)

El peor de los escenarios posibles para el Gobierno se materializó en la elección bonaerense. La diferencia fue mucho mayor a lo que esperaba hasta el más pesimista de los inversores. El resultado se reflejó rápidamente en los activos financieros: el dólar cripto subió hasta $1.440 ni bien se supo que Fuerza Patria obtuvo una diferencia de 13 puntos en los comicios bonaerenses, mientras que los ADR argentinos que cotizan en Wall Street presentaban caídas de 10% en la cotización nocturna, previo a la apertura de la semana.

La primera reacción del Gobierno tendrá que pasar necesariamente por contener al tipo de cambio, que va rumbo a testear el techo de la banda, actualmente en alrededor de 1.460 pesos. La semana pasada había sido el Tesoro quien salió con dólares propios a evitar un salto del tipo de cambio, que cerró el viernes a 1.380 pesos. Sin embargo, con apenas USD 1.100 millones propios, el Tesoro por sí solo no tiene poder de fuego para frenar la presión de los que buscarán dolarizarse para cubrirse ante un escenario de tanta incertidumbre.

Seis largas semanas

Se vienen ahora seis largas semanas hasta el 26 de octubre y el objetivo primordial será evitar que un salto disruptivo del tipo de cambio, que tendría fuerte impacto sobre las expectativas económicas y también provocaría un salto en la inflación.

Las miradas se posarán ahora sobre el BCRA y su capacidad o voluntad para defender el techo de la banda cambiaria

En su discurso tras la derrota electoral, Javier Milei llamó a realizar una autocrítica, pero al mismo tiempo aseguró que se profundizará el rumbo económico. De esto se desprende que no habrá modificaciones al esquema actual. Sin embargo, las miradas se posarán sobre el BCRA y su capacidad o voluntad por defender el techo de la banda.

La entidad cuenta con los USD 14.000 millones aportados por el FMI, por ejemplo, pero está por verse si el organismo autoriza el uso de esas divisas para defender un tipo de cambio que quizás no sea el de equilibrio. Hasta ahora distintos integrantes del equipo económico venían aclarando que no se habían tocado los dólares del FMI.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el primero en reaccionar ayer. Minutos después de las palabras del Presidente posteó que “no habrá cambios en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”. Fue un mensaje que pareció más dirigido a apaciguar el nerviosismo de los mercados tras un resultado que no estaba en los cálculos.

El ministro Caputo subrayó que el rumbo de la política económica no cambiará por el resultado electoral REUTERS/Tomas Cuesta

Además de la suba del dólar, también habrá un fuerte golpe sobre los activos financieros. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caían 10% en la cotización nocturna y el riesgo país es probable que trepe otro escalón, por lo que podría volver a superar los 1.000 puntos básicos.

Lo urgente, por lo tanto, pasa por contener el impacto sobre las variables financieras. Pero al mismo tiempo, el desafío es que no se profundice la caída de la actividad económica, que ya en los últimos meses venía golpeada por la fuerte suba de las tasas de interés. De hecho, el techo de actividad se tocó en febrero y desde allí se produjo un serrucho en los meses sucesivos, pero que no llegaron a superar esos valores.

Por otra parte, tanto Milei como Caputo consideraron que no es el momento para cambiar el rumbo económico y que en todo caso deberán efectuarse revisiones en el plano político. Sin embargo, parece prematuro aventurar por dónde pueden pasar esos cambios para conseguir un mejor resultado en las elecciones de octubre.