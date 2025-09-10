Said Palao sufre profundo corte en el rostro y termina en emergencias con Alejandra Baigorria: “Asustada y nerviosa”

“Asustada y nerviosa”: Alejandra Baigorria habla tras accidente de Said Palao en México. Captura: IG

El viaje, que debía ser una celebración especial para Said Palao y Alejandra Baigorria terminó convirtiéndose en una experiencia de angustia y preocupación. La pareja viajó a México con la intención de celebrar el cumpleaños de la empresaria peruana, pero lo que comenzó como un paseo romántico acabó con un inesperado accidente que llevó al chico reality a emergencias médicas.

Fue el propio Said quien decidió contar lo sucedido a través de sus redes sociales. Con un semblante sereno, pero aún impactado por el momento, relató cómo sufrió un corte profundo en el rostro mientras practicaba uno de sus deportes favoritos.

“Bueno, chicos para hacerles un update de lo que me acaba de pasar el día de hoy jugando básquet, no me ha pasado jugado judo ni en Esto es Guerra ni en ningún lugar”, expresó en un video que compartió con sus miles de seguidores, tratando de poner algo de humor a lo que en realidad había sido un instante de tensión.

El accidente no solo sorprendió al propio Said, sino que también dejó visiblemente preocupada a su esposa, quien no se apartó de su lado en ningún momento. Alejandra Baigorria, con la voz entrecortada y el gesto de angustia, reconoció que pasó uno de los sustos más grandes desde que está al lado del deportista.

“Yo, la más nerviosa y asustada”, comentó en otra de las historias, mientras acompañaba a su esposo en la clínica donde fue atendido.

Las imágenes que compartió el influencer mostraban con claridad la herida y el momento en el que los médicos lo auxiliaban. Aunque el corte parecía considerable, Said intentó transmitir calma a quienes lo siguen desde hace años. “Pero ya estamos bien”, escribió finalmente, agradeciendo las muestras de apoyo que empezó a recibir de inmediato.

La rápida atención médica fue clave para estabilizar la situación, y pese al incidente, el viaje no se detuvo del todo, aunque claramente quedó marcado por este susto.

La vez que Said Palao habría rechazado beso de Alejandra

La pareja, que suele mostrar con frecuencia pasajes de su vida juntos, vive en constante exposición mediática. Hace apenas unos meses, tanto Said como Alejandra fueron protagonistas de una polémica en redes sociales cuando un video en TikTok desató comentarios divididos. En aquel clip, la empresaria intentaba darle un beso a su esposo como muestra de afecto, pero este esquivó el gesto, generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Alejandra acompañó ese momento con un mensaje reflexivo: “A veces se juzga desde afuera… y desde adentro nosotros felices”. No obstante, el detalle no pasó desapercibido. Mientras algunos usuarios defendieron a Said asegurando que la acción no tenía nada de grave, otros fueron críticos y lo interpretaron como un signo de distanciamiento en la relación.

Pese a estas controversias mediáticas, Said y Alejandra se han mostrado sólidos en su compromiso y suelen compartir momentos tanto familiares como laborales.

