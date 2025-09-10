Perú

Niña escapa de intento de secuestro en San Juan de Lurigancho al morder a su agresor

El rápido accionar de la menor evitó que fuera raptada cuando volvía de una tienda cercana. Cámaras de seguridad captaron al sospechoso y vecinos exigen mayor presencia policial

Clara Giraldo

Una niña de 11 años logró librarse por sus propios medios de un intento de secuestro ocurrido en una calle del distrito de San Juan de Lurigancho. El hecho ha generado alarma entre los vecinos, quienes denuncian la falta de seguridad en la zona y temen represalias del agresor.

De acuerdo con ATV, este hecho se produjo cuando la menor salió de su casa para comprar una bebida en una tienda cercana. Para llegar hasta el comercio debía cruzar una calle poco transitada. Imágenes de una cámara de seguridad muestran que, antes del ataque, el sospechoso permaneció varios minutos merodeando el lugar y vigilando el paso de los transeúntes. Vestía una casaca negra, gorra marrón y short azul.

En un punto ciego del camino, el sujeto interceptó a la menor, le bloqueó el paso y le tapó la boca. La niña logró zafarse de su agresor al morderle la mano, lo que provocó que el hombre, sorprendido y nervioso, terminara huyendo del lugar. En la huida, no se apreciaron vehículos ni cómplices en los alrededores, lo que lleva a presumir que actuaba solo.

Habría robado a otra menor

Los vecinos del sector señalaron que el atacante ya había sido visto anteriormente merodeando la zona. Según testimonios del citado medio, existe la sospecha de que en días previos robó un teléfono móvil a otra menor cerca del mismo punto.

La familia de la víctima decidió no brindar declaraciones ante la prensa por temor a exponer a la menor a nuevos riesgos. Han solicitado que las imágenes de las cámaras de seguridad ayuden a las autoridades policiales a identificar y localizar al agresor.

La menor, que regresó a salvo a su hogar, permanece en compañía de sus familiares. Aunque no sufrió lesiones graves, fuentes cercanas informaron que se encuentra afectada emocionalmente.

El caso continúa bajo investigación y la comisaría local ha solicitado la colaboración de la ciudadanía. Asimismo, se espera que este sujeto sea detenido lo más antes posible, debido a que otra adolescente podría ser víctima.

Canales de ayuda

Existen diferentes canales oficiales de ayuda y orientación para menores víctimas de intento de secuestro, agresión o cualquier tipo de violencia. Estos son algunos de los principales recursos a los que pueden acudir las víctimas, sus familias o cualquier ciudadano que busque reportar o recibir orientación:

  • Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Brinda atención las 24 horas del día para denuncias y orientación sobre violencia familiar, abuso sexual, explotación y trata de personas.
  • Centros de Emergencia Mujer (CEM): Espacios especializados del MIMP donde se ofrece atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia. Atienden de manera presencial y en casos urgentes.
  • Policía Nacional del Perú (PNP): La denuncia puede realizarse en cualquier comisaría, y la PNP cuenta con la División de Investigación de delitos contra la Trata de Personas y la División de Investigación de delito sexual. Teléfono de emergencias: 105.
  • Ministerio del Interior: puedes registrar tu denuncia a través de la Línea 1818.

