Perú

Milena Zárate respalda a Ítalo Villaseca contra Greissy Ortega: “Todo está en el historial clínico”

La artista colombiana afirmó que existen registros clínicos del procedimiento y dejó entrever que no habrá reconciliación con su hermana menor

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
“Todo está en el historial
“Todo está en el historial clínico”: Milena Zárate revela pruebas de Ítalo contra Greissy Ortega. Infobae Perú / Captura TV - Latina

El enfrentamiento entre Milena Zárate y su hermana menor, Greissy Ortega, volvió a salir a la luz pública tras unas declaraciones que sorprendieron a muchos. La cantante colombiana, lejos de respaldar a su familiar, decidió ponerse del lado de Ítalo Villaseca, expareja de Greissy y padre de sus hijos, quien hace poco envío una carta notarial en respuesta a las acusaciones sobre la pérdida del último bebé que esperaba con la también colombiana.

En una reciente entrevista para el programa Ponte en la cola, Milena fue contundente al expresar su apoyo a Villaseca y aseguró que él tiene pruebas documentadas que respaldan su versión.

Ese documento no es escrito en computadora, es sacado directamente del link de la clínica”, señaló de forma tajante al inicio de la conversación, dejando en claro que confía plenamente en la información presentada por el joven.

“Todo está en el historial
“Todo está en el historial clínico”: Milena Zárate revela pruebas de Ítalo contra Greissy Ortega. Infobae Perú / Captura TV - Latina

La artista explicó que su confianza en Ítalo no se basa en simples palabras, sino en la existencia de documentos clínicos que, según ella, confirman lo ocurrido.

Lo que ella no sabe, es que Ítalo tiene acceso a su historial clínico, por medio de un link que le pasan a él con usuario y contraseña. Él puede ingresar y ver todo lo que le hicieron”, aseguró, refiriéndose a la presunta intervención médica que habría tenido lugar durante el embarazo de Greissy.

“Todo está en el historial
“Todo está en el historial clínico”: Milena Zárate revela pruebas de Ítalo contra Greissy Ortega. Infobae Perú / Captura TV - Latina

La versión que Milena expuso públicamente fue mucho más detallada y encendió aún más la polémica. Según relató, su hermana habría acudido primero a la clínica para obtener información sobre un posible procedimiento.

Ella va el 8 de noviembre primero a averiguar y queda registrado. Luego vienen los dos procedimientos, que fue el día de la preparación, el cual le hacen un montón de exámenes. Al siguiente día le sacan los restos, porque ella va a que terminen de hacer el procedimiento. Todo eso está documentado en el historial clínico”, añadió, remarcando que existen registros médicos que confirmarían lo narrado.

“Todo está en el historial
“Todo está en el historial clínico”: Milena Zárate revela pruebas de Ítalo contra Greissy Ortega. Infobae Perú / Captura TV - Latina

No le cree

Lejos de mostrarse conciliadora, la colombiana hizo énfasis en que está acompañando a Villaseca en el proceso legal que este planea iniciar contra su hermana. “Eso no lo sabe ella, pero Ítalo va a empezar una demanda de difamación, el cual yo lo estoy respaldando porque él me manda ese link a mí y yo puedo ingresar”, comentó, dejando en claro que no tiene intención alguna de suavizar su postura frente a los conflictos familiares.

El distanciamiento entre las hermanas parece cada vez más profundo. Milena, en la entrevista, descartó toda posibilidad de reconciliación con Greissy, y dejó entrever que los problemas que ambas arrastran desde hace años han llegado a un punto de no retorno. Incluso relató como Ítalo Villaseca llegó a obtener el acceso a los registros clínicos de Ortega, algo que para ella fue determinante.

Se va a averiguar, después de que ella sale en el otro programa a decir lo que él le hizo. Empieza a averiguar hasta que llega a esta clínica, le dan el link porque le dicen que no le pueden dar documentos. Pero, sí le pueden dar accesos a su historial clínico, porque ella lo pone como contacto y él lleva los papeles de esposo”, finalizó Milena, reafirmando que no se trata de información inventada, sino de documentos a los que Villaseca habría accedido de forma oficial.

“Todo está en el historial
“Todo está en el historial clínico”: Milena Zárate revela pruebas de Ítalo contra Greissy Ortega. Infobae Perú / Captura TV - Latina

Temas Relacionados

Milena ZárateÍtalo VillasecaGreissy Ortegaperu-entretenimiento

Más Noticias

Incendio en la reserva de Cotahuasi fue controlado tras afectar 400 hectáreas de puna

De acuerdo con José Luis Barrezueta, gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, el incendio se habría originado por la quema de residuos agrícolas no controlada por algunos pobladores de la zona

Incendio en la reserva de

Resultados de la Kábala de este martes 9 de septiembre de 2025: ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Descubra si fue el afortunado ganador del último sorteo

Resultados de la Kábala de

Gana Diario del martes 9 de septiembre de 2025: todos los ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Gana Diario del martes 9

Magaly Medina destruye a periodistas por defender a Guillermo Dávila y recuerda lucha de su hijo Vasco: “Lo utilizó para su concierto”

La conductora recordó la dura lucha de la madre de Vasco Madueño para que el cantante venezolano lo reconociera legalmente. Y alas conductoras venezolanas las tildó de ‘calabazas’

Magaly Medina destruye a periodistas

Bus del Corredor Azul choca contra un árbol en la avenida Arequipa y deja al menos 6 pasajeros heridos

El conductor de la unidad indicó que las vallas que delimitan el carril exclusivo estaban desordenadas, lo que habría contribuido al accidente

Bus del Corredor Azul choca
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga revela que

Rafael López Aliaga revela que sicarios intentaron asesinarlo durante la campaña de 2021: “La seguridad del Estado estaba nerviosa”

Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para César Hinostroza: solicitud se evaluará este miércoles 10 de setiembre

Delia Espinoza denuncia que buscan sancionarla para reponer “forzadamente” a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina destruye a periodistas

Magaly Medina destruye a periodistas por defender a Guillermo Dávila y recuerda lucha de su hijo Vasco: “Lo utilizó para su concierto”

‘Luz de Luna 4′ en Ayacucho: así se grabó la nueva temporada de la telenovela de América TV

Milett Figueroa nominada a los Premios Martín Fierro 2025 junto a jurados del Cantando

El premonitorio adiós de Jaime Chincha en su último programa que conmueve al Perú

Pamela López y Paul Michael sorprenden con el lanzamiento de ‘La Clandestina’, su primer tema juntos

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 9

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Guillermo Viscarra logra histórico pase al repechaje para el Mundial 2026 con Bolivia: celebraciones en El Alto

Eddie Fleischman criticó con dureza a Óscar Ibáñez por pocos minutos de Oliver Sonne en Perú vs Paraguay: “Es una vergüenza”

Fernando Gaibor quedó deslumbrado con juvenil de Alianza Lima y lo comparó con figura de PSG: “Está para trabajarlo nomás”

Oliver Sonne, el recambio comprometido con Perú que no encontró sitio a lo largo de las Eliminatorias 2026