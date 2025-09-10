Milena Zárate respalda a Ítalo Villaseca contra Greissy Ortega: “Todo está en el historial clínico”

“Todo está en el historial clínico”: Milena Zárate revela pruebas de Ítalo contra Greissy Ortega. Infobae Perú / Captura TV - Latina

El enfrentamiento entre Milena Zárate y su hermana menor, Greissy Ortega, volvió a salir a la luz pública tras unas declaraciones que sorprendieron a muchos. La cantante colombiana, lejos de respaldar a su familiar, decidió ponerse del lado de Ítalo Villaseca, expareja de Greissy y padre de sus hijos, quien hace poco envío una carta notarial en respuesta a las acusaciones sobre la pérdida del último bebé que esperaba con la también colombiana.

En una reciente entrevista para el programa Ponte en la cola, Milena fue contundente al expresar su apoyo a Villaseca y aseguró que él tiene pruebas documentadas que respaldan su versión.

“Ese documento no es escrito en computadora, es sacado directamente del link de la clínica”, señaló de forma tajante al inicio de la conversación, dejando en claro que confía plenamente en la información presentada por el joven.

“Todo está en el historial clínico”: Milena Zárate revela pruebas de Ítalo contra Greissy Ortega. Infobae Perú / Captura TV - Latina

La artista explicó que su confianza en Ítalo no se basa en simples palabras, sino en la existencia de documentos clínicos que, según ella, confirman lo ocurrido.

“Lo que ella no sabe, es que Ítalo tiene acceso a su historial clínico, por medio de un link que le pasan a él con usuario y contraseña. Él puede ingresar y ver todo lo que le hicieron”, aseguró, refiriéndose a la presunta intervención médica que habría tenido lugar durante el embarazo de Greissy.

“Todo está en el historial clínico”: Milena Zárate revela pruebas de Ítalo contra Greissy Ortega. Infobae Perú / Captura TV - Latina

La versión que Milena expuso públicamente fue mucho más detallada y encendió aún más la polémica. Según relató, su hermana habría acudido primero a la clínica para obtener información sobre un posible procedimiento.

“Ella va el 8 de noviembre primero a averiguar y queda registrado. Luego vienen los dos procedimientos, que fue el día de la preparación, el cual le hacen un montón de exámenes. Al siguiente día le sacan los restos, porque ella va a que terminen de hacer el procedimiento. Todo eso está documentado en el historial clínico”, añadió, remarcando que existen registros médicos que confirmarían lo narrado.

“Todo está en el historial clínico”: Milena Zárate revela pruebas de Ítalo contra Greissy Ortega. Infobae Perú / Captura TV - Latina

No le cree

Lejos de mostrarse conciliadora, la colombiana hizo énfasis en que está acompañando a Villaseca en el proceso legal que este planea iniciar contra su hermana. “Eso no lo sabe ella, pero Ítalo va a empezar una demanda de difamación, el cual yo lo estoy respaldando porque él me manda ese link a mí y yo puedo ingresar”, comentó, dejando en claro que no tiene intención alguna de suavizar su postura frente a los conflictos familiares.

El distanciamiento entre las hermanas parece cada vez más profundo. Milena, en la entrevista, descartó toda posibilidad de reconciliación con Greissy, y dejó entrever que los problemas que ambas arrastran desde hace años han llegado a un punto de no retorno. Incluso relató como Ítalo Villaseca llegó a obtener el acceso a los registros clínicos de Ortega, algo que para ella fue determinante.

“Se va a averiguar, después de que ella sale en el otro programa a decir lo que él le hizo. Empieza a averiguar hasta que llega a esta clínica, le dan el link porque le dicen que no le pueden dar documentos. Pero, sí le pueden dar accesos a su historial clínico, porque ella lo pone como contacto y él lleva los papeles de esposo”, finalizó Milena, reafirmando que no se trata de información inventada, sino de documentos a los que Villaseca habría accedido de forma oficial.

“Todo está en el historial clínico”: Milena Zárate revela pruebas de Ítalo contra Greissy Ortega. Infobae Perú / Captura TV - Latina