Milena Zárate promete pedir perdón de rodillas a Greissy Ortega pero “que demuestre que no acabó con su embarazo”

El escenario televisivo amplifica la tensión entre Milena Zárate y Greissy Ortega, luego de que la primera se compromete a pedir disculpas de rodillas tras la presentación de pruebas médicas (Latina TV)

La relación entre Milena Zárate y su hermana Greissy Ortega volvió a tensarse tras un enfrentamiento mediático cargado de acusaciones y reclamos.

Durante una entrevista en “¡Ponte en la cola!”, Milena dejó claro que, si Greissy logra demostrar con documentos su inocencia frente a la acusación más delicada que enfrenta, se arrodillará frente a ella y le pedirá perdón. La contundencia de sus palabras encendió el debate entre los panelistas y expuso la compleja situación familiar.

La disputa se ha convertido en un tema público, donde los sentimientos personales, la intimidad y la presión mediática se entrelazan, generando un ambiente cargado de confrontación, sospechas y promesas que podrían cambiar la relación entre ambas.

Milena Zárate lanza un reto a su hermana

El enfrentamiento subió de tono cuando Milena Zárate retó a Greissy Ortega. Si presenta documentos que la respalden, prometió inclinarse y pedirle perdón ante todos. (Latina TV)

En el set de televisión, Milena Zárate enfrentó directamente las preguntas sobre su hermana Greissy Ortega. La conversación tomó un giro tenso cuando Ricardo Rondón le consultó qué haría si Greissy lograba probar que no tenía relación con las acusaciones que se le imputan. La cantante respondió con determinación: “Mira, yo a ella lo único que le puedo decir es que lo que le están atribuyendo es demasiado grave, que es haber finalizado la vida de su propio bebé”.

El comentario dejó en silencio a los presentes, quienes siguieron atentos cada palabra. Milena no dudó en elevar el tono y lanzó un desafío directo: “Yo la reto a ella. Que salga con sus documentos como paciente que es. Que traiga sus documentos, que demuestre... Mira, ella trae sus documentos, a donde quiera”.

Sus palabras no solo sonaron como un cuestionamiento, sino como una apuesta pública. Para la colombiana, no se trata de simples rumores, sino de una situación que, según ella, necesita pruebas claras. Mientras hablaba, su rostro reflejaba indignación, pero también un dejo de cansancio acumulado por los conflictos con su hermana.

La tensión en el estudio creció cuando Milena reforzó su postura. “Si ella trae la documentación como paciente que es y demuestra lo contrario, yo voy y me le arrodillo. Y le pido disculpas. Así, mira, aquí lo digo”, afirmó con un gesto de firmeza.

“Me arrodillo y le pido perdón”: la promesa pública de Milena

La cantante afirmó que no se retractará sin pruebas. Si Greissy Ortega demuestra con documentos que no cometió lo que se le acusa, Milena cumplirá su palabra: arrodillarse y disculparse. (Latina TV)

Milena Zárate quiso dejar constancia, ante las cámaras y los panelistas, de que estaba dispuesta a dar un paso inesperado si Greissy Ortega logra probar su inocencia. “Acá quedas de testigo, todos quedan de testigos. Yo vengo y le digo: ‘Discúlpeme, Greissy, discúlpeme’”, enfatizó, asegurando que no habría orgullo ni resistencia en su acto.

La declaración generó reacciones inmediatas en el estudio. Mientras Ricardo Rondón buscaba obtener más detalles, otra voz intervino en tono crítico y la llamó “cínica”. Sin embargo, Milena no cedió: sostuvo que las acusaciones son tan graves que deben abordarse con documentos y no con rumores o videos.

“Puedes mostrar infinidad de videos de problemas y peleas que puede tener todo el mundo, pero esto es diferente. Esto es demasiado serio”, recalcó. La cantante insistió en que la única manera de zanjar la disputa es a través de pruebas médicas y registros oficiales.

El desafío, sin embargo, no solo fue un pedido de pruebas, sino también un mensaje para la opinión pública. Al hacer la promesa frente a las cámaras, Milena buscó reforzar su credibilidad y, al mismo tiempo, marcar una línea entre rumores y hechos verificables.

Aunque su tono fue enérgico, también dejó entrever cierta vulnerabilidad. El conflicto con Greissy no es nuevo, pero en esta ocasión las acusaciones tienen un peso emocional distinto, lo que explica la intensidad de sus declaraciones.

El intercambio entre Milena Zárate y Greissy Ortega no es un episodio aislado. La relación entre ambas ha estado marcada por altibajos, reconciliaciones breves y enfrentamientos prolongados. Sin embargo, esta vez el tema ha tomado una dimensión más delicada por la gravedad de las acusaciones y la exposición mediática que las rodea.