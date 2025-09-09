Perú

Milena Zárate promete pedir perdón de rodillas a Greissy Ortega pero “que demuestre que no acabó con su embarazo”

La cantante puso sobre la mesa una condición para disculparse públicamente con su hermana, dejando la duda sobre si finalmente lograrán limar asperezas tras años de conflictos familiares

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
El escenario televisivo amplifica la tensión entre Milena Zárate y Greissy Ortega, luego de que la primera se compromete a pedir disculpas de rodillas tras la presentación de pruebas médicas (Latina TV)

La relación entre Milena Zárate y su hermana Greissy Ortega volvió a tensarse tras un enfrentamiento mediático cargado de acusaciones y reclamos.

Durante una entrevista en “¡Ponte en la cola!”, Milena dejó claro que, si Greissy logra demostrar con documentos su inocencia frente a la acusación más delicada que enfrenta, se arrodillará frente a ella y le pedirá perdón. La contundencia de sus palabras encendió el debate entre los panelistas y expuso la compleja situación familiar.

La disputa se ha convertido en un tema público, donde los sentimientos personales, la intimidad y la presión mediática se entrelazan, generando un ambiente cargado de confrontación, sospechas y promesas que podrían cambiar la relación entre ambas.

Milena Zárate lanza un reto a su hermana

El enfrentamiento subió de tono
El enfrentamiento subió de tono cuando Milena Zárate retó a Greissy Ortega. Si presenta documentos que la respalden, prometió inclinarse y pedirle perdón ante todos. (Latina TV)

En el set de televisión, Milena Zárate enfrentó directamente las preguntas sobre su hermana Greissy Ortega. La conversación tomó un giro tenso cuando Ricardo Rondón le consultó qué haría si Greissy lograba probar que no tenía relación con las acusaciones que se le imputan. La cantante respondió con determinación: “Mira, yo a ella lo único que le puedo decir es que lo que le están atribuyendo es demasiado grave, que es haber finalizado la vida de su propio bebé”.

El comentario dejó en silencio a los presentes, quienes siguieron atentos cada palabra. Milena no dudó en elevar el tono y lanzó un desafío directo: “Yo la reto a ella. Que salga con sus documentos como paciente que es. Que traiga sus documentos, que demuestre... Mira, ella trae sus documentos, a donde quiera”.

Sus palabras no solo sonaron como un cuestionamiento, sino como una apuesta pública. Para la colombiana, no se trata de simples rumores, sino de una situación que, según ella, necesita pruebas claras. Mientras hablaba, su rostro reflejaba indignación, pero también un dejo de cansancio acumulado por los conflictos con su hermana.

La tensión en el estudio creció cuando Milena reforzó su postura. “Si ella trae la documentación como paciente que es y demuestra lo contrario, yo voy y me le arrodillo. Y le pido disculpas. Así, mira, aquí lo digo”, afirmó con un gesto de firmeza.

“Me arrodillo y le pido perdón”: la promesa pública de Milena

La cantante afirmó que no
La cantante afirmó que no se retractará sin pruebas. Si Greissy Ortega demuestra con documentos que no cometió lo que se le acusa, Milena cumplirá su palabra: arrodillarse y disculparse. (Latina TV)

Milena Zárate quiso dejar constancia, ante las cámaras y los panelistas, de que estaba dispuesta a dar un paso inesperado si Greissy Ortega logra probar su inocencia. “Acá quedas de testigo, todos quedan de testigos. Yo vengo y le digo: ‘Discúlpeme, Greissy, discúlpeme’”, enfatizó, asegurando que no habría orgullo ni resistencia en su acto.

La declaración generó reacciones inmediatas en el estudio. Mientras Ricardo Rondón buscaba obtener más detalles, otra voz intervino en tono crítico y la llamó “cínica”. Sin embargo, Milena no cedió: sostuvo que las acusaciones son tan graves que deben abordarse con documentos y no con rumores o videos.

Puedes mostrar infinidad de videos de problemas y peleas que puede tener todo el mundo, pero esto es diferente. Esto es demasiado serio”, recalcó. La cantante insistió en que la única manera de zanjar la disputa es a través de pruebas médicas y registros oficiales.

El desafío, sin embargo, no solo fue un pedido de pruebas, sino también un mensaje para la opinión pública. Al hacer la promesa frente a las cámaras, Milena buscó reforzar su credibilidad y, al mismo tiempo, marcar una línea entre rumores y hechos verificables.

Aunque su tono fue enérgico, también dejó entrever cierta vulnerabilidad. El conflicto con Greissy no es nuevo, pero en esta ocasión las acusaciones tienen un peso emocional distinto, lo que explica la intensidad de sus declaraciones.

El intercambio entre Milena Zárate y Greissy Ortega no es un episodio aislado. La relación entre ambas ha estado marcada por altibajos, reconciliaciones breves y enfrentamientos prolongados. Sin embargo, esta vez el tema ha tomado una dimensión más delicada por la gravedad de las acusaciones y la exposición mediática que las rodea.

Temas Relacionados

Milena ZárateGreissy Ortegapperu–entretenimiento

Más Noticias

Vecinos critican inauguración del primer tramo inconcluso de la Vía Expresa Sur, pero regidora de la MML asegura que está al 96%

La funcionaria aclaró que la vía estará completamente habilitada recién en diez días. En contraste, vecinos y conductores expresaron su malestar por el estado en que fue entregado el proyecto

Vecinos critican inauguración del primer

Guillermo Viscarra logra histórico pase al repechaje para el Mundial 2026 con Bolivia: celebraciones en El Alto

El guardameta de Alianza Lima dirá presente en la repesca intercontinental para la Copa del Mundo del próximo año. Momento histórico para el ‘Billy’

Guillermo Viscarra logra histórico pase

Semana de la Cocina Peruana: tradición, diversidad y los sabores que conquistan al mundo

La celebración gastronómica más importante de Perú arranca con actividades en Lima y regiones, reuniendo a chefs, productores y amantes de la comida típica en una muestra de diversidad culinaria nacional

Semana de la Cocina Peruana:

Isabella Ladera: Hugo García ya sabía de la filtración del video íntimo semanas antes del escándalo

La modelo relató los momentos previos a la polémica y cómo Hugo García reaccionó ante la noticia, mostrando el lado más humano de una situación difícil

Isabella Ladera: Hugo García ya

Qué se celebra el 10 de septiembre en el Perú: una fecha marcada por historia, controversia y conciencia social

El calendario nacional recuerda hoy una jornada marcada por hechos históricos, debates sociales y reflexiones sobre el pasado, conmemorando sucesos que han dejado huella en la memoria colectiva del país

Qué se celebra el 10
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Regionales y Municipales 2026:

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Comisión de Constitución del Congreso reabre el plazo de afiliación para postular a los comicios

Ministro del Interior dice que Vladimir Cerrón es protegido por “inteligencias extranjeras” y por eso la PNP no lo captura

Comisión de Constitución impulsa blindaje que restringe acceso de fiscales al Parlamento

Juez Chávez Tamariz inaplica ley de amnistía e impide que desaparición forzada en Ayacucho quede impune

Congreso: proponen postular a la ciudadela prehispánica de Peñico como Patrimonio Mundial de la Humanidad

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera: Hugo García ya

Isabella Ladera: Hugo García ya sabía de la filtración del video íntimo semanas antes del escándalo

Doménico Benavides y Miranda Capurro sorprenden en Zaca TV con un beso en vivo que desata rumores de romance

Said Palao dedica emotivas palabras a Alejandra Baigorria por su cumpleaños y aviva rumores sobre una posible etapa de padres

Valeria Piazza y Janet Barboza chocan en vivo por el caso de Isabella Ladera y la privacidad en redes sociales

Pamela López se burla de los retoques de Christian Cueva: “Cuando uno nace malcriadito de cara, no hay forma”

DEPORTES

Guillermo Viscarra logra histórico pase

Guillermo Viscarra logra histórico pase al repechaje para el Mundial 2026 con Bolivia: celebraciones en El Alto

¿Fin de la época dorada de la selección peruana? Lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó esta Eliminatoria al Mundial 2026

Bolivia clasificó al repechaje: rival, fecha y formato de los últimos cupos para el Mundial 2026

Adiós Mundial 2026: Los jugadores de la selección peruana que no llegan a una próxima eliminatoria mundialista

Elis Bento alista su retorno a la competencia con Universitario de cara a la próxima temporada tras superar dura lesión: “Estoy super bien”