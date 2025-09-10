Perú

Fito Páez explotó contra público peruano durante su concierto en Lima: “Parece un cementerio”

El cantante argentino llegó a Perú para un show en la costa verde; sin embargo, no quedó muy feliz con la recepción del público

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Fito Páez mostró su descontento con el público en Lima | TikTok

La noche del 9 de septiembre, Fito Páez subió al escenario de Costa 21, en la costa verde de Lima, con la promesa de revivir su recorrido musical junto a los seguidores peruanos. A pesar de la expectativa generada por su visita como parte del tour ‘Páez Tecknicolor’, el artista se mostró sorprendido cuando percibió que la energía habitual de sus conciertos no acompañó la jornada.

El argentino interrumpió en repetidas ocasiones su presentación para reclamar la falta de entusiasmo del público, lanzando frases que no pasaron inadvertidas, como “parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll”.

Un show con reclamos en vivo

Durante el espectáculo, Fito Páez interpretó varios de sus clásicos, incluidos ‘El amor después del amor’ y ‘11 y 6’. A medida que avanzaba la noche, la respuesta del público en Lima fue mucho más tibia de lo que el propio músico esperaba. “Prendé a la gente por favor”, pidió en voz alta desde el escenario, buscando un cambio de actitud colectiva.

En otro momento, el artista sumó: “A ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”.

La situación motivó que Fito Páez incluso se disculpara: “Sepan disculpar, parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll. Lo vamos a solucionar para la próxima vez”.

Al finalizar el encuentro, el músico intentó revertir el clima dejando un mensaje conciliador: “Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo”.

Reacciones en redes y explicaciones del público

Luego del evento, Fito Páez utilizó sus redes sociales para enviar un gesto amable hacia sus seguidores peruanos. Con una foto en su cuenta de Instagram, compartió un agradecimiento breve y afectivo: “Gracias Lima! El aura intacta y brillante bajo tu cielo! Hasta la próxima! Todo mi amor! Fito”. Este mensaje despertó aún más comentarios y reacciones por parte de los asistentes.

Usuarios que vieron la publicación se disculparon en los comentarios, atribuyendo la falta de energía a la organización del espectáculo, sobre todo por la presencia de asientos en todo el recinto, lo que habría dificultado la interacción y el movimiento del público.

Una de las respuestas más citadas señalaba: “Perdón por tan poco, Fito. No sé por qué la gente ya no siente, no vibra, no salta, no grita, no aplaude. Para los peruanos: Si quieren escuchar música en modo zen, en su casa, pero si quieren ir a un concierto, aprovechen la oportunidad y vívanlo al máximo!”.

Otras voces agregaron críticas sobre la presencia de zonas preferenciales donde, según los asistentes, las personas permanecieron sentadas y demostraban poco o nulo conocimiento del repertorio del artista argentino. Uno de los comentarios reflejaba ese sentir colectivo: “Sillas en un concierto de rock, gente adelante que ni conocía las canciones y solo estaba sentada por privilegios, se notó que no fue lo mismo que 2023”.

Entre los seguidores hubo espacio también para la autocrítica, y muchos recordaron conciertos previos en los que el fervor había sido la marca registrada de la audiencia nacional. “Tqm Fito! Perdón por lo de hoy, fui a tu presentación en el 2023 y todos sincronizamos en un mismo sentimiento, un mismo corazón”, escribió otro fan en sus redes.

La experiencia de Fito Páez en su última visita a Lima dejó en evidencia el contraste entre la expectativa por su show y la reacción del público en vivo. El episodio, ampliamente comentado en redes sociales, abrió un debate sobre la organización de los conciertos y el comportamiento de los asistentes en los eventos.

