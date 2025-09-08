Perú

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones, rutas y más para el concierto

El argentino llega a nuestro país con un show imperdible y aquí te damos todos los detalles de su llegada

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Fito Páez llega a Lima a su concierto

La expectativa crece en Lima ante la inminente llegada de Fito Páez, quien se presentará este 9 de septiembre en Costa 21 como parte de la gira internacional “Páez Tecknicolor”. El músico argentino, reconocido por su trayectoria en el rock en español, agotó rápidamente las primeras localidades disponibles. El espectáculo abarcará sus éxitos más representativos, junto a una puesta en escena renovada que celebra más de 40 años de carrera.

¿A qué hora abrirán las puertas?

Las puertas de Costa 21 abrirán a las 18:00 horas. El concierto de Fito Páez está programado para iniciar a las 21:00 horas. El acceso temprano ayuda a evitar aglomeraciones y permite un ingreso ordenado. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para ubicarse en la zona correspondiente del recinto.

Puertas de ingreso y acceso

El ingreso a Costa 21 será por la Costa Verde. Si asistes en taxi o vehículo particular, puedes utilizar directamente esta vía rápida. Si prefieres llegar caminando desde la superficie, emplea la bajada del parque John Lennon en San Miguel. El acceso se divide en tres entradas: Platinum, VIP y Tribuna, de acuerdo a la zona del boleto adquirido.

En los puntos de ingreso estará disponible personal para orientación y señalizaciones que facilitan el desplazamiento de los asistentes desde la llegada hasta su zona designada.

¿Aún hay entradas disponibles?

Todavía hay entradas en todas las localidades para el concierto de Fito Páez en Lima. La venta se realiza a través de Teleticket y contempla diferentes precios según el tipo de entrada y la etapa de compra.

Durante la Preventa Interbank (válida del 10 de febrero al 9 de septiembre de 2025 o hasta agotar stock), los precios son los siguientes:

  • Platinum Asientos (Numerado): S/ 380.00
  • VIP Asientos (Numerado): S/ 320.00
  • Tribuna: S/ 150.00
  • Conadis: S/ 358.00

En el periodo de Precio Regular (del 12 de febrero al 9 de septiembre de 2025 o hasta agotar stock), las tarifas son:

  • Platinum Asientos (Numerado): S/ 448.00
  • VIP Asientos (Numerado): S/ 377.00
  • Tribuna: S/ 177.00
  • Conadis: S/ 358.00

Cada entrada da acceso a la zona designada y debe portarse en formato físico o digital el día del evento.

Recomendaciones generales

Las entradas pueden presentarse impresas o en formato digital desde el celular. Es obligatorio portar DNI y mostrarlo junto a la entrada al ingresar. Se realizarán controles y revisiones aleatorias a mochilas, por lo que se aconseja llevar solo lo indispensable.

No se recomienda portar objetos de valor. Las entradas deben adquirirse únicamente en los canales oficiales; los boletos de reventa podrían no ser válidos y no permiten derecho a reclamo. Una vez dentro, no se podrá salir y volver a ingresar. Al arribar, se sugiere ubicar las salidas de emergencia y los puestos de primeros auxilios.

Se recomienda priorizar el uso de transporte público o taxis para facilitar la llegada y salida, y así evitar contratiempos en la movilidad.

Objetos prohibidos

Está prohibido el ingreso de los siguientes objetos a Costa 21:

  • Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones
  • Mochilas grandes, maletas, maletines o similares
  • Alimentos, bebidas y todo tipo de envases (botellas, tomatodos, tapers, latas)
  • Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos, llaves con cadena
  • Accesorios con púas, punteros láser o LED
  • Artefactos pirotécnicos
  • Palos para selfies, trípodes
  • Objetos punzocortantes, armas y carteles o banderolas de gran tamaño
  • Sillas plegables y sustancias psicotrópicas

El personal de seguridad verificará que todos los asistentes cumplan con estas disposiciones antes de ingresar al evento.

Salida y servicios de buses después del evento

Al finalizar el concierto, estarán disponibles buses gratuitos para los asistentes, con capacidad limitada y tres rutas principales que facilitan el retorno a diversos puntos de la ciudad.

Ruta 1 conecta San Miguel con Villa El Salvador, recorriendo Av. del Ejército, Av. Pardo, Av. Alfredo Benavides, Av. Los Héroes, Av. Tomás Marsano, Av. Miguel Iglesias y Av. Revolución.

Ruta 2 une San Miguel con San Juan de Lurigancho, a través de Av. Brasil, Av. Alfonso Ugarte, Av. Próceres, Av. La Independencia y Av. Santa Rosa.

Ruta 3 comunica San Miguel con El Agustino, Santa Anita y Lurigancho por Av. Brasil, Av. Grau, Av. Los Virreyes y Av. Metropolitana hasta la Carretera Central.

Las paradas y recorridos estarán debidamente señalizados al exterior de Costa 21. El transporte será exclusivo para quienes hayan asistido al concierto y funcionará hasta agotar la capacidad de cada unidad.

Tabla de posiciones de las

El gol de Josef Martínez

Perú vs Paraguay EN VIVO

Venezuela y Bolivia buscan repechaje

Reglamento de IA en Perú:
