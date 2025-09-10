Perú

Cómo consumir cúrcuma para mejorar la memoria y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas

La cúrcuma destaca por sus potenciales beneficios neuroprotectores, al favorecer la memoria y disminuir el riesgo de deterioro cognitivo

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
La curcumina, el compuesto activo
La curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma, se ha estudiado por su capacidad para proteger el cerebro frente a procesos neurodegenerativos (Sanitas)

La salud cerebral es esencial para una vida plena, sobre todo considerando que las enfermedades neurodegenerativas como la demencia y el Alzheimer afectan cada vez a más peruanos. Según el Ministerio de Salud (Minsa), entre enero y mayo de 2024 se atendieron más de 7 mil casos de demencia, un 24 % más que en 2022, lo que evidencia su creciente impacto en la población.

Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) alerta que las mujeres, así como personas con antecedentes de depresión o hábito de alcohol y tabaco, presentan un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer, una condición que ya afecta a más de 200 mil peruanos. La alimentación emerge como un factor clave para proteger el cerebro, y la cúrcuma, rica en curcumina, destaca por sus potenciales beneficios neuroprotectores, al favorecer la memoria y disminuir el riesgo de deterioro cognitivo.

Cómo consumir la cúrcuma

La golden milk o leche
La golden milk o leche dorada es una bebida caliente con cúrcuma, leche, especias como canela o kion y una pizca de pimienta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma, se ha estudiado por su capacidad para proteger el cerebro frente a procesos neurodegenerativos. A nivel molecular, mejora la plasticidad sináptica y la señalización neuronal, reduce la inflamación y el estrés oxidativo, y promueve la supervivencia de neuronas en áreas clave como el hipocampo.

Para obtener un efecto real, es fundamental asegurar una buena biodisponibilidad de la curcumina. Se sabe que al incluir pimienta negra (piperina) en la preparación, la absorción puede aumentar hasta 2,000 %. Una manera muy efectiva de consumir cúrcuma es en forma de golden milk o leche dorada, una bebida caliente con cúrcuma, leche (o bebida vegetal), especias como canela o kion, una pizca de pimienta y una fuente grasa, que ayuda aún más a su absorción. Esta preparación se puede tomar una vez al día, preferiblemente por la mañana o antes de dormir, como parte de una rutina saludable.

Para un uso óptimo, se recomienda:

  • Tomar cúrcuma junto con pimienta negra y una fuente de grasa saludable (aceite, leche entera, frutos secos).
  • Consumir la cúrcuma en la golden milk (leche dorada) o añadirla en estofados, sopas o batidos caseros.
  • Considerar suplementos nutricionales estandarizados (500–1,000 mg/día) con curcumina y piperina, siguiendo ciclos de uso de 8–12 semanas, y bajo supervisión médica.

Importancia de la memoria para la salud cerebral

La memoria no solo es una habilidad cognitiva, sino un indicador del funcionamiento integral del cerebro. Cuando se preserva, se fortalecen aprendizajes, habilidades, identidad y autonomía. Mejorar la memoria contribuye a mantener la plasticidad neuronal, lo que protege frente al deterioro cognitivo. Un cerebro con altas reservas cognitivas puede compensar mejor los daños neurodegenerativos, aplazando síntomas clínicos. Por ello, una dieta que incluya compuestos neuroprotectores como la curcumina puede jugar un rol relevante en la prevención a largo plazo.

Las enfermedades neurodegenerativas más comunes

Se recomienda tomar cúrcuma junto
Se recomienda tomar cúrcuma junto con pimienta negra y una fuente de grasa saludable (Freepik)

Entre las principales condiciones neurodegenerativas que afectan a la población peruana y mundial destacan:

  • Alzheimer y otras formas de demencia: afectando a miles de personas cada año en el Perú.
  • Enfermedad de Parkinson, Huntington, esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y esclerosis múltiple, que implican deterioro motor y cognitivo progresivo.

Todas estas enfermedades comparten mecanismos patológicos en común, como inflamación, acumulación de proteínas tóxicas, estrés oxidativo, en los que la curcumina puede ejercer acciones protectoras a distintos niveles.

El mejor momento del día para consumir cúrcuma

El mejor momento del día para consumir cúrcuma y aprovechar sus beneficios para la salud cerebral es por la mañana, ya que el organismo está más receptivo a los nutrientes y la curcumina puede brindar energía y claridad mental durante el día. También resulta recomendable tomarla antes de dormir, especialmente en forma de infusión o golden milk, porque favorece la relajación y los procesos de reparación cerebral mientras dormimos. Para potenciar su absorción, se aconseja combinarla con pimienta negra y una fuente de grasa saludable. De esta manera, la cúrcuma contribuye a mejorar la memoria y proteger las neuronas.

Temas Relacionados

cúrcumamemoriaenfermedades neurodegenerativassalud cerebralperu-salud

Más Noticias

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: Así van Venezuela y Bolivia en la disputa por el repechaje

Ya se juegan los últimos cinco partidos de las clasificatorias. Hoy se define a la selección que irá a la repesca de la Copa del Mundo en representación de Conmebol

Tabla de posiciones de las

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Figuras de Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en un partido de exhibición en la inauguración del Coliseo Chamochumbi

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Con Yoshimar Yotún de capitán, la selección peruana busca despedirse de la mejor manera de las Clasificatorias Sudamericanas. Ojo, los paraguayos nunca le ganaron a la ‘bicolor’ en Lima por este certamen. Sigue las incidencias

Perú vs Paraguay EN VIVO

Sunafil organiza feria gratis con juegos y actividades este domingo 14: aprende de derechos laborales en familia

El evento se desarrollará en Magdalena del Mar y contará con actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos. Conoce aquí la ubicación y toda la información

Sunafil organiza feria gratis con

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘vinotinto’ recibe a Colombia, mientras que la ‘verde’ hace lo mismo con Brasil en El Alto. Sigue las incidencias para no perderte ningún detalle

Venezuela y Bolivia buscan repechaje
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga ratifica su

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Roberto Sánchez no descarta que Betssy Chávez salga del país o pida asilo a la embajada de México

Elecciones 2026: el Apra es el único partido que elegirá a su candidato presidencial bajo la modalidad ‘un militante, un voto’

Abogado de Betssy Chávez insistirá con contratación de expremier en el Congreso, pese a rechazo: “Cumple con todos los requisitos”

ENTRETENIMIENTO

Kate Candela acusa a Paula

Kate Candela acusa a Paula Arias de no pagarle tras su salida de Son Tentación: “Ella sabe del monto que me corresponde”

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones, rutas y más para el concierto

Said Palao dedica emotivas palabras a Alejandra Baigorria por su cumpleaños y aviva rumores sobre una posible etapa de padres

Milett Figueroa, Leslie Shaw, Ezio Oliva, Ney Guerrero y otros personajes que sufrieron la filtración de sus videos íntimos y violación a su intimidad

Magaly Medina lanza dura crítica a Génesis Tapia tras reconciliación con Kike Márquez: “No es ejemplo de nada”

DEPORTES

Tabla de posiciones de las

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: Así van Venezuela y Bolivia en la disputa por el repechaje

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

El gol de Josef Martínez ante Colombia para que Venezuela sueñe con el boleto al repechaje del Mundial 2026