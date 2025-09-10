Amenaza de muerte en baño de colegio privado de Chorrillos alarma a padres: cadena educativa tuvo un caso similar días atrás en Chimbote

Alarma en colegio de Chorrillos por amenaza de muerte en baño. Fuente: RPP Noticias

La tranquilidad de la comunidad educativa en Chorrillos se vio alterada por un hallazgo que encendió las alarmas entre padres de familia, docentes y estudiantes. En uno de los baños de un colegio privado apareció una inscripción con una amenaza de muerte acompañada de una fecha, lo que generó temor y obligó a la intervención de la Policía Nacional.

El hecho ocurrió en la sede de Innova Schools en Chorrillos, donde las autoridades del plantel decidieron reportar lo sucedido a las fuerzas del orden. Según versiones preliminares, la amenaza fue escrita presuntamente por un estudiante, aunque las investigaciones aún no han confirmado esta hipótesis. La comunidad escolar permaneció en alerta mientras se desarrollaban las diligencias.

Los padres de familia solicitaron que se realice una investigación exhaustiva para determinar si el mensaje constituye una amenaza real o simplemente una broma de mal gusto.

Pese a lo ocurrido, la rutina escolar en el plantel continuó con normalidad. Así lo constató RPP Noticias, que reportó que las clases no fueron interrumpidas. Sin embargo, no se sabe con certeza si la institución educativa emitió un comunicado oficial a los padres y apoderados sobre lo sucedido, lo que mantiene la incertidumbre entre muchos de ellos.

Este caso toma mayor relevancia porque se produce apenas días después de un hecho similar registrado en el colegio Innova Schools de Nuevo Chimbote, en Áncash. Allí también se encontró un mensaje amenazante en un baño, lo que ha encendido la preocupación a nivel nacional sobre la aparición de estas advertencias en espacios escolares.

Amenaza de muerte encontrada en baño de colegio de Chorrillos genera alarma entre estudiantes y padres de familia. Foto: Composición Infobae Perú

Padres de familia exigen medidas de seguridad tras amenaza en colegio

En los grupos de mensajería internos, algunos padres han señalado que la amenaza podría haber sido escrita por un estudiante de quinto año de secundaria. Aunque esta información no está confirmada, generó diversas reacciones y pedidos de acción inmediata a las autoridades del colegio.

Una madre de familia relató que conversó con personal de la institución y que le indicaron que todo estaba bajo control.

“En el grupo de WhatsApp manifestaron que podría ser un niño de quinto año y que se debe abordar el tema desde el aspecto conductual. Vamos a trabajar en conjunto con los padres y la directiva del colegio para tomar medidas y salvaguardar el bienestar de nuestros hijos”, declaró la apoderada.

El colegio de Chorrillos acoge a estudiantes de inicial, primaria y secundaria, lo que eleva la preocupación, ya que son menores de diferentes edades expuestos a un clima de tensión. Por ello, los padres han solicitado la instalación de más cámaras de seguridad en los alrededores del plantel, aunque reconocen que en espacios privados como los baños no es posible hacerlo.

La Defensoría del Pueblo aún no se ha pronunciado sobre el caso. Entretanto, la Policía Nacional acudió al colegio para iniciar las investigaciones y evaluar si el mensaje fue un acto de intimidación serio o una broma de mal gusto que escaló en alarma social.

Caso similar ocurrió hace pocos días en Chimbote

El temor en Chorrillos se incrementa porque un caso muy similar se registró hace pocos días en Nuevo Chimbote. En esa ocasión, se halló en el baño de varones un mensaje que advertía: “Este lunes 8 habrá tiroteo y todos van a morir”. El texto se viralizó rápidamente entre los apoderados y sembró el miedo en la comunidad escolar.

Tras conocerse el hecho, la institución educativa comunicó a los padres que adoptaría medidas preventivas. Entre ellas, el refuerzo del personal de seguridad en los accesos, el control de objetos que ingresaban al colegio y un trabajo adicional desde el área de tutoría y psicopedagogía.

Composición: Infobae Perú

A pesar del pedido de la UGEL para suspender las clases presenciales y pasar temporalmente a la modalidad virtual, la dirección de la escuela optó por continuar con las actividades en el plantel. La decisión no convenció a todos los apoderados, quienes en grupos de WhatsApp coordinaron no enviar a sus hijos por temor a que la amenaza se cumpla.

El incidente de Chimbote y ahora el de Chorrillos generan un debate sobre el nivel de seguridad en los colegios y la necesidad de protocolos más claros frente a estas situaciones. Mientras las investigaciones avanzan, la preocupación de los padres se mantiene, temiendo que estos mensajes puedan escalar a hechos más graves si no se actúa con firmeza.