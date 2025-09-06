‘Todos van a morir’: amenaza de tiroteo en colegio de Chimbote desata alarma en padres, alumnos y la Defensoría del Pueblo

Composición: Infobae Perú

Un mensaje con contenido violento hallado en los baños de varones del colegio Innova Schools de Nuevo Chimbote ha generado gran preocupación entre estudiantes y padres de familia. La inscripción advertía: “Este lunes 8 habrá tiroteo y todos van a morir”, lo que rápidamente se difundió entre los apoderados y causó temor colectivo en la comunidad educativa.

Tras conocerse el hecho, la institución informó a los padres que adoptó medidas como la colocación de personal de seguridad adicional en la entrada, la implementación de un control preventivo de objetos que ingresan a la sede y el refuerzo del trabajo en tutoría y psicopedagogía.

“Queremos expresar que entendemos esta inquietud y que hemos activado de inmediato todos los protocolos de seguridad establecidos”, señaló el colegio en un comunicado oficial. No obstante, pese al anuncio, muchos padres, a través de grupos de WhatsApp, acordaron no enviar a sus hijos este lunes, temiendo que la amenaza se cumpla.

La Policía Nacional del Perú (PNP) tomó conocimiento del caso y abrió una investigación para determinar el origen de los mensajes. Según fuentes policiales, el hecho es considerado un posible caso de alarmismo o vandalismo estudiantil, aunque no se descarta ningún escenario.

Defensoría del Pueblo pide medidas urgentes

Foto: Defensoría del Pueblo / X

La Defensoría del Pueblo confirmó que realizó un seguimiento inmediato del caso y que contactó a la PNP, la cual dispuso medidas preventivas en la zona. Asimismo, exhortó a la UGEL y a la institución educativa a evaluar la posibilidad de pasar a la modalidad virtual, mientras se esclarece la amenaza.

“Exigimos celeridad en la investigación para proteger la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes. Condenamos estos actos y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de sus derechos”, indicó la entidad en un comunicado difundido en sus canales oficiales.

La Defensoría recordó que la protección de los estudiantes debe ser prioritaria y aseguró que continuará con el monitoreo de las acciones adoptadas por la Policía y las autoridades educativas.

Este caso se suma a otros registrados en el país. En Lima y Trujillo, durante este año, también se encontraron mensajes amenazantes en colegios, lo que obligó a suspender las clases de manera preventiva y a reforzar la seguridad en los planteles. Ahora, la comunidad educativa de Nuevo Chimbote enfrenta una situación similar, marcada por la incertidumbre y la decisión de muchos padres de mantener a sus hijos en casa hasta tener garantías claras de seguridad.

Comunicado oficial de Innova Schools

Innova Schools: Un modelo blended que redefine la educación en Perú. (Innova Schools)

A través de un comunicado difundido este 6 de septiembre, Innova Schools informó que en su sede de Chimbote se identificó “una situación que generó preocupación entre las familias” y aseguró que se activaron de inmediato todos los protocolos de seguridad. La institución recalcó que comprende la inquietud de los padres y que está trabajando para ofrecer un entorno seguro y confiable a toda la comunidad escolar.

Entre las medidas adoptadas, la institución detalló el refuerzo de la seguridad interna, la revisión y control de todas las personas que ingresan al plantel, la coordinación con las autoridades competentes y el acompañamiento socioemocional para los estudiantes. Según señalaron, estas acciones buscan garantizar tanto la seguridad como la tranquilidad de las familias, en un contexto en el que la amenaza generó alarma colectiva.

“En Innova Schools no toleramos ningún tipo de amenaza ni conducta que atente contra el respeto y la convivencia pacífica, por lo que actuaremos con firmeza y responsabilidad frente a cualquier situación de este tipo”, precisó el comunicado. Asimismo, la institución reafirmó su compromiso de seguir trabajando de la mano con los padres de familia y las autoridades, promoviendo valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad ciudadana.