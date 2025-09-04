Perú

Cámara de colegio capta a un sujeto besando a la fuerza a una escolar en Ayacucho

Una estudiante fue víctima de un ataque a la salida de clases en una institución educativa, mientras la comunidad exige mayor protección y la captura del responsable que ya fue reportado por las autoridades

Una cámara de seguridad captó cómo un sujeto encapuchado besó a la fuerza a una estudiante en las inmediaciones del colegio Luis Carranza, en Ayacucho, minutos después de intentar ingresar al plantel sin autorización.

El incidente ocurrió en la mañana, cuando el agresor, portando una mochila, trató de ingresar a la institución educativa. Personal del colegio impidió su acceso al detectar que no se trataba de un estudiante matriculado. El individuo esperó cerca de la puerta y, al ver a dos menores ingresar, interceptó a una de ellas y la forzó a recibir un beso antes de huir del lugar.

Acciones inmediatas y denuncia ante la Policía Nacional

La menor logró refugiarse en el interior del colegio y reportó el hecho a su madre y a la dirección del centro educativo. El equipo directivo confirmó que el mismo sujeto ya había intentado entrar al colegio en ocasiones anteriores. Hay un joven que ya ha estado viniendo anteriormente. Incluso, tengo conocimiento de que intentó agredir a la directora del CEBA en otra oportunidad. Calculamos que tendría unos diecisiete años,” declaró un representante del colegio Luis Carranza a Buenos Días Perú.

Tanto la familia de la escolar como la institución educativa han presentado una denuncia formal ante la Policía Nacional del Perú (PNP). Los padres solicitan una respuesta rápida y efectiva de las autoridades, con el fin de evitar nuevas agresiones similares en el entorno escolar. La directora del plantel dispuso controles adicionales en la puerta principal para impedir el ingreso de personas ajenas y garantizar la seguridad de los alumnos.

Antecedentes y medidas de prevención en el colegio

La dirección del colegio reveló que este no es el primer intento del joven por ingresar a la institución. “Ya son varias veces que hemos detectado su presencia y hemos reforzado las medidas de control en el acceso principal”, explicó la directora. En los registros de vigilancia se observa que el agresor actúa solo y sin acompañantes.

A raíz del incidente, personal docente y padres de familia han solicitado aumentar la vigilancia en las inmediaciones de la escuela y difundir campañas informativas para que los estudiantes reconozcan situaciones de riesgo en su entorno. El colegio promueve la importancia de reportar cualquier actitud sospechosa y exhorta a la comunidad educativa a trabajar en conjunto con las autoridades.

Violencia sexual contra menores en Perú

Este caso ocurre en un contexto marcado por la preocupación nacional ante el incremento de reportes por violencia sexual hacia menores. De acuerdo a datos recientes, en el Perú se denuncia un caso de violencia sexual cada 39 minutos, y las principales víctimas son niñas y adolescentes. Las regiones con mayor número de denuncias corresponden al ámbito escolar o zonas cercanas a instituciones educativas.

Especialistas en prevención de violencia escolar enfatizan la necesidad de mantener vigilancia constante, capacitación del personal educativo y contacto directo entre las familias y los equipos de orientación. Además, recomiendan fortalecer las rutas de denuncia y atención para asegurar la protección de los menores.

Respuesta de las autoridades y expectativa en la comunidad

La Policía Nacional del Perú abrió una investigación con base en las imágenes de la cámara de seguridad proporcionadas por el colegio Luis Carranza. La comunidad educativa de Ayacucho solicitó mayor presencia policial en el área y pidió a las autoridades agilizar la identificación del responsable, para evitar nuevos episodios.

La difusión del caso ha generado alarma y ha reavivado el debate sobre la seguridad infantil en las instituciones educativas del país. Familias, docentes y autoridades insisten en la urgencia de mantener estrictos protocolos de prevención y respuesta ante cualquier forma de acoso o violencia que afecte a los estudiantes.

