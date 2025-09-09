Rafael López Aliaga informa que instaló drones que lanzan tinta a delincuentes: “Tanto se rieron y están funcionando”

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este martes la instalación de drones con sistemas de altavoces que, de manera paralela, lanzan tinta para identificar a delincuentes, una medida tecnológica que, afirmó, busca apoyar a la Policía Nacional (PNP) en la lucha contra la criminalidad en la ciudad.

“Hemos ayudado a la PNP con 4 mil motos, con las cámaras, ahora estamos haciendo prueba de drones. Tanto se rieron y están funcionando”, señaló antes de mencionar que detrás de la gestión se encuentra Mariella Falla, gerente de Fiscalización y Control de la comuna.

“Los drones que ha puesto la doctora Falla le están hablando a la gente y le caen, se ponen a un lado, y le dicen ‘caballero, deténgase’, o ‘señora, deténgase’. Sí funcionan”, añadió.

El burgomaestre agregó que, por ahora, no ha considerado instalar dispositivos “que explotan”, como mencionó meses atrás, una propuesta que fue criticada por especialistas. “Que pueden explotar, pueden explotar, pero todavía no. Eso es más adelante. Por ahora pueden tirar tinta, pueden explotar con tinta. Entonces, llega la policía y ve a un tipo lleno de tinta negra y está claro que es el choro,” explicó durante la inauguración de la primera etapa del nuevo corredor vial Vía Expresa Sur.

López Aliaga defendió el uso de tecnología en la lucha contra la criminalidad y minimizó las críticas

El alcalde señaló que la iniciativa forma parte de una prueba piloto tecnológica para reforzar la seguridad ciudadana. “A mí me dan risa los críticos de la tecnología, pero el mundo avanza muy rápido, los drones tienen autonomía de horas si uno quiere, si uno paga”, indicó.

“Podemos ir explorando con la PNP, con su autorización, darle tecnología que se usa en otros países para que el dron primero te hable, si no te paras te manda tinta y sabes quién es, está identificado, un buen baño de tinta negra no te lo quita nadie”, continuó.

El anuncio del burgomaestre ocurrió al referirse a la reciente firma de la autógrafa de ley por parte del presidente del Congreso, José Jerí, que incorpora en el Código Penal la figura de ‘terrorismo urbano’ y establece la cadena perpetua para las organizaciones criminales que generan zozobra en la población.

“Drones que explotan”

En junio pasado, López Aliaga mencionó que la capital contará con drones equipados con inteligencia artificial que podrán intervenir en situaciones delictivas y, según su explicación, incluso detonar si es necesario. La iniciativa —indicó— se inspira en modelos aplicados en países como Qatar o Arabia Saudita.

Rafael López Aliaga señaló que comprará drones que explotan para la inseguridad en Lima. YouTube

“Vamos a traer drones por arriba, por lo alto, como es en Arabia, donde he estado hace poco. Hay que tener drones igual que ellos, para que el dron esté conectado a una central de control y monitoreo al mando de Mariella Falla”, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima, afirmó durante un acto oficial realizado en Puente Piedra.

La autoridad capitalina añadió que el sistema utilizará tecnología avanzada para detectar delitos en tiempo real. “El dron es (...) como un cóndor. Detecta, porque tiene IA, si hay un hecho delictivo, y baja el dron y te manda un aviso: o te paras, o exploto. Así funciona la tecnología, así funciona el mundo”, declaró.