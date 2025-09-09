Perú

Rafael López Aliaga informa que instaló drones que lanzan tinta a delincuentes: “Tanto se rieron y están funcionando”

El alcalde de Lima anunció la prueba piloto de drones disuasivos para apoyar a la PNP y detalló que detrás de la gestión se encuentra Mariella Falla, gerente de Fiscalización y Control de la comuna

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este martes la instalación de drones con sistemas de altavoces que, de manera paralela, lanzan tinta para identificar a delincuentes, una medida tecnológica que, afirmó, busca apoyar a la Policía Nacional (PNP) en la lucha contra la criminalidad en la ciudad.

“Hemos ayudado a la PNP con 4 mil motos, con las cámaras, ahora estamos haciendo prueba de drones. Tanto se rieron y están funcionando”, señaló antes de mencionar que detrás de la gestión se encuentra Mariella Falla, gerente de Fiscalización y Control de la comuna.

“Los drones que ha puesto la doctora Falla le están hablando a la gente y le caen, se ponen a un lado, y le dicen ‘caballero, deténgase’, o ‘señora, deténgase’. Sí funcionan”, añadió.

El burgomaestre agregó que, por ahora, no ha considerado instalar dispositivos “que explotan”, como mencionó meses atrás, una propuesta que fue criticada por especialistas. “Que pueden explotar, pueden explotar, pero todavía no. Eso es más adelante. Por ahora pueden tirar tinta, pueden explotar con tinta. Entonces, llega la policía y ve a un tipo lleno de tinta negra y está claro que es el choro,” explicó durante la inauguración de la primera etapa del nuevo corredor vial Vía Expresa Sur.

López Aliaga defendió el uso
López Aliaga defendió el uso de tecnología en la lucha contra la criminalidad y minimizó las críticas

El alcalde señaló que la iniciativa forma parte de una prueba piloto tecnológica para reforzar la seguridad ciudadana. “A mí me dan risa los críticos de la tecnología, pero el mundo avanza muy rápido, los drones tienen autonomía de horas si uno quiere, si uno paga”, indicó.

“Podemos ir explorando con la PNP, con su autorización, darle tecnología que se usa en otros países para que el dron primero te hable, si no te paras te manda tinta y sabes quién es, está identificado, un buen baño de tinta negra no te lo quita nadie”, continuó.

El anuncio del burgomaestre ocurrió al referirse a la reciente firma de la autógrafa de ley por parte del presidente del Congreso, José Jerí, que incorpora en el Código Penal la figura de ‘terrorismo urbano’ y establece la cadena perpetua para las organizaciones criminales que generan zozobra en la población.

“Drones que explotan”

En junio pasado, López Aliaga mencionó que la capital contará con drones equipados con inteligencia artificial que podrán intervenir en situaciones delictivas y, según su explicación, incluso detonar si es necesario. La iniciativa —indicó— se inspira en modelos aplicados en países como Qatar o Arabia Saudita.

Rafael López Aliaga señaló que comprará drones que explotan para la inseguridad en Lima. YouTube

“Vamos a traer drones por arriba, por lo alto, como es en Arabia, donde he estado hace poco. Hay que tener drones igual que ellos, para que el dron esté conectado a una central de control y monitoreo al mando de Mariella Falla”, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima, afirmó durante un acto oficial realizado en Puente Piedra.

La autoridad capitalina añadió que el sistema utilizará tecnología avanzada para detectar delitos en tiempo real. “El dron es (...) como un cóndor. Detecta, porque tiene IA, si hay un hecho delictivo, y baja el dron y te manda un aviso: o te paras, o exploto. Así funciona la tecnología, así funciona el mundo”, declaró.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-noticiasMunicipalidad Metropolitana de LimaMMLPolicía NacionalPNP

Más Noticias

Perú agotó su capacidad de manejar residuos plásticos el 10 de julio: informe internacional advierte crisis sanitaria y ambiental

Según datos de EA for Impact, el país sudamericano genera 1,2 millones de toneladas de basura plástica al año y apenas el 1% de esa cantidad logra reciclarse formalmente. El resto termina en playas, ríos y hasta en la sangre humana

Perú agotó su capacidad de

La final del Mundial de Desayunos se debate entre Perú y Venezuela: qué es la arepa reina pepiada, el rival del pan con chicharrón

La gran final se disputará este lunes 8 de septiembre y promete alcanzar cifras récord de participación en la comunidad digital de Ibai

La final del Mundial de

La devoción al Señor de la Misericordia, conocido como “Amito de Marcabalito”, es declarada Patrimonio Cultural de la Nación

La devoción nace en 1750 tras el hallazgo de un cedro en forma de cruz en la laguna de Llaygán, con el que se elaboró la imagen del Cristo crucificado

La devoción al Señor de

Alessia Rovegno responde con elegancia y pide respeto en el caso de Hugo García e Isabella Ladera

La modelo fue consultada por la controversia que envuelve a su expareja Hugo García e Isabella Ladera. La modelo calificó el asunto como sensible y reafirmó su solidaridad hacia los involucrados

Alessia Rovegno responde con elegancia

MTPE: Accede así a los 200 empleos disponibles para jóvenes en situación vulnerable

El Ministerio de Trabajo lanzó más de 200 vacantes en empresas formales para jóvenes que buscan una oportunidad de inserción laboral. El proceso de inscripción será este viernes 12 de septiembre

MTPE: Accede así a los
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga ratifica su

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Vladimir Cerrón se burla del ministro del Interior por no lograr su captura: “No me financia ninguna inteligencia extranjera”

Luz Pacheco ratifica que procedimientos inmediatos son inconstitucionales, pero hace salvedad en caso Delia Espinoza: “Hechos son de hace más de dos meses”

César Acuña, molesto, amenaza a periodista y niega ser corrupto: “Menos mal hay millones [en mi cuenta], trabajo 20 horas”

Ministro Carlos Malaver hace mea culpa tras decir que extraña a ‘nuestros’ delincuentes: “Quizá no fue la más adecuada”

ENTRETENIMIENTO

Alessia Rovegno responde con elegancia

Alessia Rovegno responde con elegancia y pide respeto en el caso de Hugo García e Isabella Ladera

Israel Dreyfus arremete contra nueva era de actores peruanos: “Todos actúan igualito”

Influencer venezolano asegura que Isabella Ladera quiso involucrar a Hugo García en el escándalo mediático junto a Beéle

Milena Zárate respalda a Ítalo Villaseca contra Greissy Ortega: “Todo está en el historial clínico”

Said Palao sufre profundo corte en el rostro y termina en emergencias con Alejandra Baigorria: “Asustada y nerviosa”

DEPORTES

Reimond Manco reveló el técnico

Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”

FPF despidió a Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana con contundente mensaje: “Inicia una nueva era con optimismo y futuro”

Mr Peet rechazó el posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana: “Viene de dos fracasos consecutivos”

Marcos López confesó charla con jugadores jóvenes tras dura eliminación de Perú: “Tienen que ser profesionales y trabajar”

Sergio Peña se defendió de insultos y lanzó dura indirecta a los que rechazan jugar por Perú: “Otros no dan la cara”