Milagros Leiva indignada tras certificado irregular de Jaime Chincha: “Cómo puede un doctor decir que falleció si no lo vio”

Milagros Leiva tras partida de Jaime Chincha: “No es justo que hablen de alguien que ya no puede defenderse”. Infobae Perú / Captura TV - Willax

La indignación de Milagros Leiva se hizo sentir con fuerza en su programa en Willax al referirse a la manera en que se manejó el certificado de defunción de Jaime Chincha, periodista fallecido el pasado 7 de septiembre.

En su espacio, la conductora no pudo ocultar su malestar al revelar que el médico que firmó el documento nunca llegó a examinar el cuerpo. “Cómo puede decir que falleció si no lo vio”, expresó visiblemente afectada, recordando además una experiencia personal que le permite dimensionar la gravedad de lo ocurrido.

De acuerdo con el acta del Departamento de Homicidios de la Policía, el doctor Dacio Félix Maldonado Bravo, médico cirujano desde 1965 y especialista en medicina alternativa, admitió que no conocía a Jaime Chincha y que no se constituyó en el domicilio donde ocurrió el deceso. Aun así, a solicitud de la esposa del periodista, extendió el certificado de defunción, estableciendo como causa la hipertensión esencial primaria.

Para Milagros Leiva, esta situación es inaceptable. “Hay un doctor que ni siquiera lo ha visto a Jaime y que ha dicho de qué ha muerto. Eso no puede pasar en nuestro país”, comentó con la voz entrecortada. Lo que más le preocupa no es solo la irregularidad médica, sino la falta de transparencia y rigor en un momento tan delicado para la familia y los colegas del comunicador.

Según lo declarado ante la Fiscalía, el médico explicó que la hipertensión podía llevar a una insuficiencia cardíaca y finalmente a la muerte, pero reconoció que su diagnóstico se basó únicamente en lo que refirió la esposa de Chincha. “Por referencias de la esposa del occiso, más no me he constituido al lugar donde falleció”, señaló en su declaración.

Milagros Leiva no pudo evitar traer a la memoria un episodio personal que vivió con la pérdida de un ser querido. Confesó que, al igual que los familiares de Jaime Chincha, en su momento no quiso que el cuerpo fuera trasladado a la morgue, por el dolor que implica pensar en una necropsia. Sin embargo, recordó las palabras de un policía que la hizo reflexionar:

“Tenemos que saber de qué ha muerto”. Esa frase, contó, marcó un antes y un después en su manera de enfrentar la pérdida. “Uno tiene que hacer caso a las autoridades. No puede ser que un médico extienda un certificado sin ver a la persona. Eso es un desmadre”, recalcó.

El detalle económico no pasó desapercibido. El médico reconoció que realiza certificados de manera esporádica y que cobra 150 soles por cada trámite, un monto recibido por su asistente. Para Leiva, esto evidencia un problema mayor que trasciende el caso de Jaime Chincha. “¿En qué nos hemos convertido? En una republiqueta. Esto no pasaría en ningún país serio”, exclamó, subrayando que este tipo de prácticas minan la confianza en las instituciones del Estado.

La periodista insistió en que, más allá del dolor y el deseo de la familia por evitar un proceso forense, es fundamental conocer con certeza las causas de la muerte. No solo por la salud mental de los allegados, sino también por la transparencia que exige la sociedad. “El entorno tiene que saber de qué ha fallecido. Eso me lo dijo un policía a mí, y tenía razón”, recordó.

Visiblemente afectada, Leiva hizo un llamado a la prudencia de colegas y opinólogos que se han apresurado a lanzar hipótesis sobre los últimos días de Chincha. “No es justo que alguien hable del otro sin que ese otro pueda defenderse. Ha muerto un colega, ha muerto una persona, y su memoria merece respeto”, dijo con firmeza.

Finalmente, apeló a la humanidad de su audiencia. “Hoy estamos, mañana no. Si sientes que tu amigo te necesita, búscalo. Si crees que le fallaste a tu hermano, díselo. No vivas con odio ni con cosas sin resolver. Todo es aquí y ahora”, reflexionó, dejando claro que la partida de Jaime Chincha no solo deja dolor, sino también un recordatorio de lo frágil que es la vida y de la urgencia de fortalecer las instituciones en el país.

