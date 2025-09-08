Final del Mundial de los desayunos: paso a paso para votar correctamente por el pan con chicharrón de Perú

Perú vs Venezuela en la final por el Mundial de los Desayunos | Instagram / Ibai Llanos

La votación para elegir al mejor desayuno del mundo en el Mundial de Desayunos, se realiza a través de tres plataformas digitales del creador de contenido Ibai Llanos. Y desde ya todos los peruanos pueden emitir sus votos para apoyar a nuestro pan con chicharrón que se enfrenta a la arepa de Venezuela en la gran final de este singular concurso.

Ibai Llanos publicó el video oficial en todas sus plataformas: TikTok, Instagram, YouTube y Facebook; para que todos los fanáticos de la gastronomía peruana podamos emitir nuestro voto en apoyo a este sándwich limeño que puede coronarse como el mejor desayuno del mundo.

La gastronomía peruana une a generaciones durante el histórico evento en reconocimiento al pan con chicharrón.

¿Cómo votar en la final del Mundial de los desayunos?

Tienes varias alternativas en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Aquí, es importante fijarse bien que sean sus cuentas verificadas:

Tiktok: Votar aquí → Votar aquí → https://www.tiktok.com/@ibaillanos/video/7547783016224165142?lang=es

Instagram: Votar aquí → Votar aquí → https://www.instagram.com/p/DOWdW26DJr3/

YouTube: Votar aquí → Votar aquí → https://www.youtube.com/shorts/v6UTx3enwpE

Facebook: Votar aquí → Votar aquí → https://www.facebook.com/reel/1715415392450680

Atención con TikTok, aquí el mecanismo requiere mayor atención. Los participantes deben ingresar al perfil oficial, verificar la presencia del check azul que caracteriza la cuenta de Ibai Llanos, y localizar el comentario oficial marcado como “creador”. Es fundamental asegurarse de interactuar exclusivamente con la publicación original, ya que han circulado encuestas no oficiales, especialmente desde cuentas de otros países. Según testimonios de seguidores.

Perú pasó a la final del popular certamen gracias a su pan con chicharrón, que se impuso a la marraqueta de Chile. (Composición: Infobae Perú)

Otra opción para votar es YouTube. Allí, quienes deseen emitir su voto deben buscar el canal de Ibai Llanos, ubicar el último video relacionado con el Mundial de Desayunos y dirigirse a los comentarios. En este espacio, la encuesta oficial suele estar anclada en la parte superior, lo que facilita la identificación y el acceso al enlace directo para votar. El proceso suma votos de forma paralela a las otras plataformas y contribuye al resultado global, conforme a las reglas publicadas por el organizador.

Los votos emitidos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube se suman para definir qué país será el ganador del Mundial de desayunos. El streamer recordó que la validez de cada voto depende de que se efectúe en los canales verificados de Ibai Llanos, recomendando evitar enlaces y perfiles no oficiales para prevenir confusiones o posibles fraudes digitales. El evento ha generado amplia repercusión y movilización nacional en apoyo al desayuno peruano durante esta nueva edición del certamen global.

Largas colas por el pan con chicharrón en La Victoria | Canal N

Perú vs. Venezuela

El Mundial de Desayunos de Ibai Llanos llega a su fase final con Perú y Venezuela como protagonistas, luego de un proceso marcado por récords de participación. El pan con chicharrón peruano superó a la marraqueta chilena con 9.837.000 votos frente a 7.837.000, mientras la arepa venezolana se impuso a las salteñas de Bolivia con 5.531.000 frente a 5.219.000 votos. Sólo en las semifinales se registraron más de 28 millones de votos, según los datos presentados por Ibai en la noche del 7 de septiembre a través de sus plataformas.

Desde este lunes 8 de septiembre, desde las 12:00 horas en Perú, 13:00 horas en Venezuela y 19:00 horas en España, se activarán las votaciones finales mediante un video especial publicado por el creador español.

El certamen cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía e instituciones nacionales; por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Asociación Peruana de Porcicultores realizaron actividades para motivar la participación, distribuyendo pan con chicharrón y café a los visitantes de una popular chicharronería en Lima.

El mundial de desayunos no tiene sentido, según Ibai: el pan con chicharrón de Perú se enfrenta al bolón verde ecuatoriano

Un millón de votos en menos de una hora

Apenas Ibai Llanos publicó el video oficial para votar por el mejor desayuno del mundo, los peruanos y fanáticos de la gastronomía peruana se volcaron a las redes sociales para votar por sándwich limeño y en menos de una hora lleva más de un millón de votos en TikTok.

Incluso, las principales entidades de Perú, empresas y marcas peruanas también han dejado su voto en el canal del streamer español, donde el video lleva más de 10 millones de vistas.

El Mundial de Desayunos es organizado por el streamer español Ibai Llanos y enfrenta platos típicos de distintos países. (Composición: Infobae)

“La copa se queda en casa. Mientras tanto seguiremos trabajando por tu seguridad”, comentó la cuenta oficial de la Policía Nacional.

“Disculpen, ya llegó el campeón de desayunos para demostrar que Perú es KEY-FC. 🇵🇪 ¡A VOTAR por nuestro Pan con Chicharrón!“, agrega KFC Perú.

“Si ganamos, se vienen cositas 😌🔥¡Vamos Perú!“, sostiene la agrupación ‘Corazón Serrano’.

" IBAI: ¡El pan con chicharrón no compite, arrasa! Perú campeonará en este #MundialDeDesayunos. ¡Vamos con todo y vota ya! 🐖🥖 #PerúCampeón #VamosPerú“, dice Mincetur

“Lo que un Pan con Chicharrón ha unido que nadie lo separe 🥹. El mundo entero nos conoce, no paremos hasta levantar la copa 🇵🇪 #MundialDeDesayunos", también apoya Entel Perú.

““Mi madre me dio la vida, el Pan con Chicharrón la razón para vivirla”...Gracias Dios por hacernos nacer en el Perú“, dice la reconocida sanguchería ‘El Chinito’