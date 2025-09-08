Perú

Neurociencia aplicada al liderazgo: cómo potenciar el rendimiento desde el cerebro

Comprender el funcionamiento cerebral ayuda a estructurar equipos, mejorar la comunicación y tomar decisiones más efectivas en entornos laborales exigentes y cambiantes

Por Luz Morales

La neurociencia aplicada permite diseñar
La neurociencia aplicada permite diseñar estrategias para equipos más enfocados y productivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los entornos de trabajo actuales, la presión constante y la dispersión de la atención exigen que los líderes comprendan cómo funciona el cerebro humano. La neurociencia aplicada ofrece un marco para entender y optimizar los procesos que sostienen el desempeño, la toma de decisiones y la cooperación entre personas.

El cerebro es una red en permanente interacción. Lo relevante no es cuánto se usa, sino cómo se activan y conectan sus distintas áreas según los estímulos. Cuando las condiciones favorecen la liberación de neurotransmisores como la dopamina —vinculada al sistema de recompensa— aumentan la concentración y la disposición al aprendizaje. Este conocimiento puede orientar la forma en que se organiza el trabajo, se entrega retroalimentación y se fijan prioridades.

Los neurotransmisores como la dopamina
Los neurotransmisores como la dopamina influyen directamente en la motivación y el aprendizaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera en que se interpreta la información también influye en los resultados. Un mismo mensaje puede ser entendido como advertencia o como orientación útil, dependiendo de la estructura mental de quien lo recibe. El entrenamiento en metacognición —capacidad de identificar y analizar el propio pensamiento— ayuda a reducir conflictos innecesarios y a mejorar la comunicación entre miembros de un equipo.

La carga cognitiva es otro factor determinante. El cerebro dispone de recursos limitados y realizar varias tareas de forma simultánea fragmenta la atención y eleva el desgaste. Priorizar, agrupar tareas afines y reconocer señales de fatiga son prácticas que preservan la capacidad de análisis y resolución.

La interpretación individual de mensajes
La interpretación individual de mensajes impacta la cooperación y la efectividad en los equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neuroplasticidad demuestra que los patrones de pensamiento y conducta pueden modificarse. Ejercicios de atención focalizada, simulaciones de situaciones críticas y aprendizajes repetidos en intervalos cortos facilitan la creación de nuevas conexiones neuronales y consolidan cambios sostenidos en el comportamiento.

El estado físico y social del individuo también condiciona su rendimiento cerebral. Sueño suficiente, alimentación equilibrada, actividad física regular y relaciones constructivas influyen directamente en la regulación neuroquímica. Estos elementos no deben considerarse complementos, sino componentes básicos del funcionamiento óptimo.

Aplicar estos principios supone estructurar el trabajo de forma que se reduzca la confusión, se favorezca la concentración y se facilite la toma de decisiones fundamentadas. La comprensión del cerebro no es un fin en sí mismo, sino un recurso para liderar con mayor precisión y coherencia. De estos temas y más hablaré el 16 de octubre en el People Day de Buk.

