Greissy Ortega rechaza acusación de aborto de Ítalo Villaseca: “Que lo pruebe, yo sé mi verdad”

La polémica entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca sigue sumando capítulos cada vez más fuertes y dolorosos. Esta vez, la colombiana decidió romper su silencio tras escuchar las graves acusaciones de su aún esposo, quien aseguró en el dominical Día D que ella habría abortado a su bebé de siete meses y medio de manera voluntaria en una clínica de Manhattan.

Villaseca mostró documentos médicos que, según él, prueban su versión, pero Ortega no tardó en responder con firmeza y negó tajantemente esos señalamientos.

“Eso es lo que él dice. Si dice que yo me hice los mismos moretones, que yo me los maquillé, ¿qué más puedo esperar de él? Él se está defendiendo”, declaró Greissy Ortega, dejando en claro que no tiene miedo a las pruebas presentadas por su expareja y que la verdad está de su lado.

La hermana de Milena Zárate fue contundente al señalar que jamás hubiera esperado tanto tiempo para interrumpir un embarazo.

“No, no, porque siete meses y medio, uno no puede esperar. Si lo quieres bajar, lo haces al principio. Pero que lo pruebe, pero que sea real. Ojo, porque yo también puedo denunciar algo que es mentira. Yo sé mi verdad, lo que realmente sucedió”, sostuvo ante las cámaras del dominical, lanzando un mensaje directo a Villaseca.

Peruana en Estados Unidos revela chats con Greissy Ortega

En medio de esta guerra mediática, apareció también un nuevo testimonio que ha levantado más polémica. Se trata de Luz Díaz, una peruana que vive en Nueva York desde hace más de tres décadas y que relató haber conversado con Greissy durante la etapa más difícil de su embarazo. Según contó, la propia Ortega le habría pedido ayuda para encontrar un lugar donde interrumpir la gestación.

“Me dijo: ‘Por favor, mire, yo no puedo tener al bebé, ya tengo tres. Usted comprenderá, yo sé que aquí en Nueva York es legal, ayúdeme’. Me causó incomodidad porque me dijo que tenía siete meses, y yo le respondí que no me iba a meter, simplemente le pasé el dato de un sitio donde podía ir”, aseguró Díaz, quien luego reveló que fue ella quien dio a Villaseca la información de la clínica donde obtuvo los documentos que ahora exhibe.

Díaz fue clara al cuestionar la versión pública de la colombiana. “Una acusación de esa índole es algo grave. Tú puedes decir que te golpeaba, que era mal padre o mal marido, pero acusarlo de que te provocó un aborto a golpes es algo adrede. Eso no se hace”, sentenció.

Ítalo Villaseca pide a Greissy Ortega se rectifique antes de las 72 horas

Mientras tanto, Ítalo Villaseca se mantiene firme en su versión y presentó los papeles médicos de la clínica de Manhattan. Según estos registros, la interrupción del embarazo fue electiva y el feto se encontraba en perfecto estado de salud antes del procedimiento.

“¿Cómo obtengo ese documento? A ella se le olvida que sigo siendo su esposo. Yo tengo todo el derecho de reclamarlo porque también es mi hija. Me sorprende que haya hecho eso sin remordimiento. Ella antes de eso se hace un chequeo y luego viene lo del aborto”, afirmó Villaseca en el programa.

