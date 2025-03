Fito Páez, infancia y juventud.

En una noche que podría haber sido de luto eterno -habían asesinado a la abuela y la tía abuela que lo criaron-, Fito Páez encontró en Charly García una chispa de humor que transformó su dolor en risa. Esta anécdota es solo una de las muchas que el músico argentino comparte en su libro de memorias, Infancia y Juventud. En este primer tomo, Páez revela las experiencias que han moldeado su vida y su carrera, desde la pérdida temprana de su madre hasta su búsqueda constante de amor y su refugio en la música.

Fito Páez perdió a su madre cuando apenas tenía ocho meses. En el libro, escribe: “En algún rincón de mi corazón iba cocinando la teoría en la cual mi madre me abandona y me rechaza por motivos más que misteriosos creados en alguna dimensión desconocida. En vez de ir por el simple camino de comprender que solo se había muerto. Los bebés no piensan. Sienten. Y eso que sienten puede ser el sedimento de edificios majesutosos construidos en el transcurso del tiempo con aire y arena”.

Pero esta orfandad temprana que se refleja en su percepción de sí mismo también afecta su relación con las mujeres, a quienes describe como “heroínas del amor”. Páez admite que siempre ha estado en busca de una figura femenina que llene el vacío dejado por su madre, una búsqueda que ha influido profundamente en sus relaciones personales y en su música.

“Todas las compañeras con quienes tuve vínculos de novios o maritales terminaron dejándome. Les doy la derecha. Que Dios las bendiga. Madres de musas, dueñas de grandes caracteres, firmes convicciones y, sobre todo, infinita paciencia”, escribe. “Hay una foto donde no tendré más de dos años. Estoy sentado en la terraza de la casa de calle Balcarce. Rodeado de juguetes. Decenas de ellos. De todos los tamaños. Aún así, estoy llorando, se me ve con la boca abierta lanzando un grito feroz. Animal. Con ese niño y su madre muerta tuvieron que convivir todas esas heroínas del amor. Fabi fue la primera”.

Justamente, la música ha sido el refugio constante de Fito Páez. Criado en un hogar donde el jazz, el tango y la música popular brasileña eran parte del ambiente cotidiano, Páez encontró en el piano un compañero fiel. Su adolescencia estuvo marcada por la decisión de no seguir una carrera universitaria, optando en cambio por formar una banda y dedicarse por completo a la música. Esta elección lo llevó a colaborar con figuras destacadas de la música argentina, como Juan Carlos Baglietto, y a convertirse en un pilar de la trova rosarina. Hasta que se fue a tocar con Charly García.

Fito Páez y Charly García, jóvenes.

La música procesó los grandes traumas. Del dolor infinito del asesinato de sus “viejas”, surgió Ciudad de pobres corazones, un álbum que canaliza su enojo y tristeza. Este episodio es un testimonio de su capacidad para transformar el sufrimiento en arte, un tema recurrente en sus memorias.

Después, tras superar un periodo de autodestrucción, Fito Páez encontró un nuevo amanecer en Punta del Este, donde compuso El amor después del amor. Este álbum, que celebra su 30 aniversario, es el más vendido en la historia del rock argentino y representa un punto culminante en su carrera. La obra refleja su capacidad para renacer de las cenizas y encontrar belleza en medio del caos.

Pero las memorias de Fito Páez no solo narran su vida, sino que también ofrecen una mirada íntima a su proceso creativo. Cada capítulo está salpicado de anécdotas que revelan cómo sus experiencias personales han influido en su música. Desde un baile de escuela que inspiró una línea de una canción hasta encuentros fortuitos con íconos como Luis Alberto Spinetta, las memorias de Páez son un testimonio de cómo el destino y la casualidad han moldeado su trayectoria.

Fito Páez en el Museo del Prado. Una trayectoria.

En sus memorias, Fito Páez también expresa su gratitud hacia su público y su país, que le han permitido vivir la aventura de la música. Páez describe sus conciertos como ceremonias de comunión y amor, donde la música trasciende las barreras personales y se convierte en un lenguaje universal. Este agradecimiento se extiende a sus lectores, a quienes llama “pacientes” y con quienes comparte las historias detrás de sus canciones más emblemáticas.

Conclusión: Un Retrato Íntimo de un Ícono

Infancia y Juventud es más que un simple relato autobiográfico; es un viaje a través de las emociones, las luchas y los triunfos de Fito Páez. Wstas memorias ofrecen una ventana a la vida de un artista que ha dejado una marca indeleble en la música y en los corazones de sus seguidores.

Con cada página, Páez nos invita a acompañarlo en su viaje, recordándonos que, al final, sus canciones también cuentan nuestras historias.