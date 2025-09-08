Dientes amarillos: tener la dentadura de este color no se relaciona únicamente con la falta de higiene

El café, el té negro, el vino tinto y las bebidas carbonatadas son altamente pigmentantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Perú, según datos del Ministerio de Salud (Minsa) y del Seguro Social de Salud (EsSalud), los problemas de salud bucal afectan a más del 85 % de la población adulta, siendo la discromía dental (cambio en la coloración natural de los dientes) una de las preocupaciones más frecuentes. Muchas personas creen que tener los dientes amarillos es sinónimo de falta de higiene bucal, y esto suele generar inseguridad estética, estigmatización social y hasta vergüenza al sonreír. Sin embargo, la realidad es más compleja: el color amarillento de la dentadura no siempre está vinculado con malos hábitos de limpieza, sino que responde también a factores biológicos, alimenticios, farmacológicos e incluso genéticos.

Tener los dientes amarillos no se relaciona únicamente con la falta de higiene

El cepillado después de cada comida con pastas fluoradas y uso regular de hilo dental evita acumulación de placa y sarro que oscurecen el esmalte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comprender por qué los dientes no siempre lucen blancos, es necesario hablar de la dentina. Esta es una capa interna del diente, ubicada debajo del esmalte, que naturalmente presenta un color amarillento o amarillento-grisáceo. El esmalte es semitranslúcido, por lo que, cuando este se desgasta o es naturalmente más fino, la tonalidad de la dentina se hace más visible, dándole al diente un aspecto amarillento incluso en personas con excelente higiene oral.

Otros factores que explican el color amarillo son:

Genética: algunas personas tienen esmaltes más delgados por herencia, lo que expone con mayor intensidad la dentina.

Edad: con el paso de los años, el esmalte se erosiona y la dentina se engrosa, intensificando el tono amarillento.

Medicamentos: el uso prolongado de antibióticos como tetraciclinas en la infancia, o tratamientos médicos como la quimioterapia, pueden alterar la coloración dental.

Traumatismos: un golpe en el diente puede afectar la pulpa dental y modificar su tonalidad.

Esto demuestra que los dientes amarillos no son necesariamente consecuencia de descuido, sino el resultado de múltiples factores biológicos y externos.

Cómo eliminar el color amarillo de los dientes

La dentina es una capa interna del diente, ubicada debajo del esmalte, que naturalmente presenta un color amarillento o amarillento-grisáceo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en muchos casos la coloración responde a causas naturales, existen diversos métodos clínicos y caseros supervisados que pueden mejorar la estética dental:

Higiene bucal adecuada: cepillado después de cada comida con pastas fluoradas y uso regular de hilo dental. Esto evita acumulación de placa y sarro que oscurecen el esmalte.

Limpieza profesional: las profilaxis dentales realizadas por odontólogos eliminan manchas externas y sarro, devolviendo luminosidad.

Blanqueamiento dental clínico: técnicas con peróxido de hidrógeno o carbamida que aclaran el esmalte en varias sesiones. Son efectivas, aunque requieren supervisión estricta para no dañar la sensibilidad dental.

Tratamientos caseros seguros: el uso de pastas blanqueadoras o enjuagues diseñados para reducir manchas superficiales puede ayudar, aunque no modifican el color interno de la dentina.

Carillas dentales: en casos severos, las carillas de porcelana o resina ofrecen una solución estética definitiva, cubriendo por completo el color original.

Es importante subrayar que los remedios caseros populares, como el bicarbonato o el limón, pueden erosionar el esmalte y empeorar el problema. Siempre debe buscarse orientación profesional antes de aplicar cualquier método blanqueador.

Alimentos que le dan un color amarillo a los dientes

La dieta también influye directamente en la coloración dental. Algunos alimentos y bebidas tienen pigmentos, ácidos o compuestos que tienden a manchar o desgastar el esmalte:

Bebidas oscuras: café, té negro, vino tinto y bebidas carbonatadas son altamente pigmentantes.

Alimentos ricos en colorantes naturales o artificiales: salsa de soya, beterraga y arándanos pueden dejar manchas visibles.

Tabaco y alcohol: además de los riesgos generales para la salud, manchan progresivamente los dientes.

Alimentos ácidos: cítricos, gaseosas y vinagres desgastan el esmalte, haciendo más visible la dentina amarilla.

Por el contrario, alimentos ricos en fibra como la manzana, la zanahoria o el apio ayudan a limpiar mecánicamente los dientes durante la masticación, contribuyendo a una sonrisa más brillante.