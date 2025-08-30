México

Claudia Sheinbaum pide a la ONU garantizar el respecto a los derechos humanos y la libertad de Pedro Castillo

La presidenta sostuvo que la libertad de Pedro Castillo representa también la defensa de la democracia y la dignidad de los pueblos

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Claudia Sheinbaum y Guido Croxatto
Claudia Sheinbaum y Guido Croxatto en Palacio Nacional. Foto: x.com/@Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, quien se encuentra encarcelado en Perú. En representación de México, Sheinbaum manifestó su solidaridad con Croxatto y la familia de Castillo, y señaló que este caso constituye un grave precedente de persecución política y discriminación en la región.

Sheinbaum instó a la Organización de las Naciones Unidas a actuar con firmeza para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. Sostuvo que la libertad de Pedro Castillo representa también la defensa de la democracia y la dignidad de los pueblos.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumONUPedro CastilloGuido CroxattoDerechos Humanosmexico-noticias

Más Noticias

Este es el queso con mayor cantidad de proteína y calcio que ayuda a fortalecer los huesos

Elaborado principalmente con leche de oveja, este alimento ofrece beneficios únicos para la salud ósea

Este es el queso con

Transportistas posponen movilizaciones programadas para el 1º de septiembre en CDMX

El comunicado de la Fuerza Amplia de Transportistas subraya el interés de los transportistas por actuar de forma empática tanto con la administración capitalina como con la sociedad civil, especialmente en el contexto del inicio del ciclo escolar

Transportistas posponen movilizaciones programadas para

¿Quieres estudiar en EEUU? Esta será la nueva norma para obtener una visa

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia del vecino del norte, los estudiantes extranjeros se han visto sujetos a la implementación de ciertas medidas

¿Quieres estudiar en EEUU? Esta

Mauricio Vila pide licencia para estudiar maestría en Harvard

Durante su ausencia, Raymundo Bolaños Azócar, suplente de Vila, ocupará el cargo en la Cámara Alta

Mauricio Vila pide licencia para

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cómo y quiénes se podrán inscribir este 30 de agosto, último día de registros

La iniciativa va dirigida a adultas mayores de 60 a 64 años de edad y entrega un apoyo bimestral de 3 mil pesos

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cómo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 3 toneladas

Aseguran más de 3 toneladas de metanfetamina que era transportada en vehículos todo terreno en Baja California

Harfuch anuncia captura en Guerrero de Gabriel “N”, uno de los más buscados por EEUU

Liberan a “La Güicha”, presunto implicado en el asesinato de la periodista María Elena Ferral en Veracruz

Cámara de Representantes de EEUU felicita a la Armada de México por operativos contra el narco: “Necesitamos más de esto”

Detienen a “El Loco”, sobrino de “El Betito”, uno de los fundadores de la Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris y Alexis Ayala se preparan para enfrentar a Shiky la tarde de hoy 29 de agosto

Mayito revive pelea entre Gala Montes y Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos, asegura que pudo llegar a los golpes

¿Lloverá hoy en el concierto de Shakira del Estadio GNP Seguros? El clima de CDMX este 29 de agosto

Los mejores memes de Ninel Conde como ícono de los libros de historia que dejó el comentario de Priscila Valverde

Cecilia Galliano defiende a Dalílah Polanco de las críticas por su imitación a Mar Contreras en La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

Liga MX acusa de “arbitraria”

Liga MX acusa de “arbitraria” a la alcaldía Benito Juárez por cerrar el Estadio Ciudad de los Deportes

David Faitelson arremete contra la alcaldía Benito Juárez por cierre del Estadio Ciudad de los Deportes

¿Cómo quedará el partido entre América y Pachuca de acuerdo a la IA?

Ex campeón mundial asegura que Crawford lastimará a Canelo Álvarez: “Tiene variedad y golpes imprevistos”

Chivas vs Cruz Azul, IA revela al ganador del encuentro