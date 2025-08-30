Claudia Sheinbaum pide a la ONU garantizar el respecto a los derechos humanos y la libertad de Pedro Castillo

Claudia Sheinbaum y Guido Croxatto en Palacio Nacional. Foto: x.com/@Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, quien se encuentra encarcelado en Perú. En representación de México, Sheinbaum manifestó su solidaridad con Croxatto y la familia de Castillo, y señaló que este caso constituye un grave precedente de persecución política y discriminación en la región.

Sheinbaum instó a la Organización de las Naciones Unidas a actuar con firmeza para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. Sostuvo que la libertad de Pedro Castillo representa también la defensa de la democracia y la dignidad de los pueblos.

Información en desarrollo...