Claudia Sheinbaum pide a la ONU garantizar el respecto a los derechos humanos y la libertad de Pedro Castillo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, quien se encuentra encarcelado en Perú. En representación de México, Sheinbaum manifestó su solidaridad con Croxatto y la familia de Castillo, y señaló que este caso constituye un grave precedente de persecución política y discriminación en la región.
Sheinbaum instó a la Organización de las Naciones Unidas a actuar con firmeza para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. Sostuvo que la libertad de Pedro Castillo representa también la defensa de la democracia y la dignidad de los pueblos.
Información en desarrollo...
