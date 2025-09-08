Así fue el elogio de Paco Bazán a Gisela Valcárcel que hizo enojar a Magaly Medina: “la reina de la televisión peruana”

El conductor Paco Bazán no dudó en elogiar la trayectoria de Gisela Valcárcel durante su programa, generando reacciones inmediatas y sumando un nuevo capítulo a la dinámica de la televisión peruana (TikTok)

El conductor Paco Bazán volvió a colocarse en el centro de la polémica televisiva. Durante su programa deportivo, sorprendió al público al referirse a Gisela Valcárcel como “la reina de la televisión peruana”.

El comentario, aparentemente espontáneo, ocurrió en un contexto marcado por los cuestionamientos de Magaly Medina, quien recientemente lo tildó de “llorón” luego de un enfrentamiento con Reimond Manco.

La reacción en el set no tardó en llegar, pues la producción respondió con ironía, interpretando el gesto como una indirecta directa a la popular conductora de espectáculos, con quien Bazán ha tenido una relación profesional cercana.

Paco Bazán elogia a Gisela Valcárcel en vivo

La frase de Paco Bazán sobre Gisela Valcárcel no pasó desapercibida en redes y fue vista como un dardo hacia Magaly, con quien mantiene un conflicto abierto. (TikTok)

Durante una emisión de El Deportivo en otra cancha, Paco Bazán interrumpió la dinámica habitual de su espacio para destacar a Gisela Valcárcel. “Mira, yo vi a la niña de ocho años que estuvo con la reina de la televisión, con Gisela”, expresó frente a cámaras.

El comentario generó ruido inmediato en el set. Los integrantes de la producción reaccionaron con sonidos de sorpresa y risas, en clara alusión al contexto de tensiones con Magaly Medina. Acto seguido, Bazán reforzó su postura con una pregunta retórica: “¿Pero con quién trabajé yo cuatro años?”, recordando su participación en El Gran Show, programa que marcó parte de sus inicios en la pantalla.

La frase fue interpretada como un gesto de respaldo público hacia la “Señito”, justo cuando ella atraviesa nuevas críticas de Magaly, quien la acusó recientemente de protagonizar un “berrinche” en América Televisión.

Contexto de fricción con Magaly Medina

El reconocimiento de Paco Bazán a Gisela Valcárcel en plena transmisión generó sorpresa en el set y abrió un nuevo capítulo en la disputa mediática. (Instagram)

Las declaraciones de Bazán se dieron luego de un cruce directo con Magaly Medina, quien en su espacio de espectáculos lo llamó “llorón”. La calificativa llegó después de la disputa que el exfutbolista sostuvo con Reimond Manco, situación que desató comentarios ácidos en el set de Magaly TV, la firme.

“Eso de animales televisivos que tienes que aguantar, defenderte en esta jungla de cemento, él no tiene que darle consejo a otros, porque tiene que aplicarlo él, si él es un llorón”, señaló la conductora, recordando episodios anteriores en los que Bazán habría reaccionado con incomodidad ante críticas.

La tensión escaló cuando Medina evocó situaciones privadas de Bazán, mencionando supuestos reclamos hechos a su producción. “Cada vez que hemos llamado cumbiambera a su saliente, venía a lloriquear a mi productor”, comentó.

Reacciones a la indirecta y recuerdos del pasado

Magaly Medina respondió con dureza tras las recientes declaraciones de Paco Bazán y lo calificó de “llorón” en medio de la polémica con Gisela Valcárcel. (Instagram)

El elogio a Gisela Valcárcel no solo fue interpretado como un mensaje de respaldo, sino también como un dardo dirigido a Magaly. La respuesta de los técnicos y la pausa que hizo el propio Bazán en medio del bullicio reforzaron esa lectura.

En paralelo, el conductor recordó su vínculo con Gisela, con quien compartió espacio televisivo por varios años. Esa etapa fue clave en su consolidación como figura pública, lo que le permitió proyectar su carrera más allá del ámbito deportivo.

El gesto no pasó desapercibido para Nicole Pillman, invitada de la edición, quien respaldó el elogio. La cantante coincidió en reconocer a Valcárcel como referente de la televisión nacional.

El comentario también provocó eco en redes sociales, donde los seguidores de ambos programas interpretaron el momento como un nuevo capítulo en la histórica rivalidad entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel.

Expresiones de Paco y nuevas críticas de Magaly

El comentario de Paco Bazán sobre Gisela Valcárcel provocó reacciones encontradas en plataformas digitales. Mientras algunos celebraron su respaldo, otros lo acusaron de buscar enfrentarse a Magaly Medina. (Caretas )

La relación entre Paco Bazán y Magaly Medina se muestra cada vez más distante. Aunque en el pasado él se consideraba cercano a la conductora, los recientes episodios parecen marcar un quiebre definitivo.

Las críticas de Medina no se limitaron al calificativo de “llorón”. También cuestionó duramente una frase de Bazán en la que aseguró que la próxima vez que saludara a Reimond Manco lo haría “con un perro que lo orine”. Para la periodista, esa expresión denotó “falta de elegancia y de hombría”.

“Qué frases tan desatinadas, de falta de elegancia y de falta de hombría, solo porque Manco le ha dicho ‘sobón’ de Farfán. Hay gente que es sobona por naturaleza. Ahora sobonea a Farfán, a Cueva, uno debe morir íntegro”, comentó la conductora en su espacio nocturno.

En este clima de declaraciones cruzadas, Bazán eligió reforzar su relación televisiva con Gisela Valcárcel, al tiempo que las reacciones sugieren que el distanciamiento con Magaly Medina podría volverse irreversible.