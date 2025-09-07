Ciencia y defensa: el Perú busca cerrar la brecha tecnológica con alianzas estratégicas

La alianza entre defensa y ciencia refuerza la preparación frente a retos estratégicos del país. (Foto: Paula Elizalde/Infobae)

En el Perú, el desarrollo científico y tecnológico sigue enfrentando una serie de retos. Aunque en los últimos años se han desplegado esfuerzos para impulsar la investigación, los indicadores de publicaciones, patentes y transferencia tecnológica continúan rezagados en comparación con otros países de la región.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), la inversión en investigación y desarrollo (I+D) en el país apenas alcanza el 0,1% del Producto Bruto Interno, un porcentaje que se ubica muy por debajo del promedio latinoamericano. Esta realidad impacta en sectores estratégicos como la defensa, donde la modernización requiere cada vez más de la incorporación de avances científicos y tecnológicos.

29/08/2023 Recurso de ciberseguridad en la nube. Esker ha anunciado la creación de un Comité de Ciberseguridad integrado en su Consejo de Supervisión, con el objetivo de asegurar una comunicación efectiva entre dicho Consejo y los directores TI de la compañía, de manera que se establezca "una sólida defensa en el ámbito de la ciberseguridad" y se informe sobre prioridades e inversiones en torno a la infraestructura tecnológica. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ESKER

Defensa apuesta por la ciencia

Con el objetivo de reducir esta brecha, el Ministerio de Defensa (Mindef) ha decidido estrechar lazos con la comunidad científica y tecnológica. A través de convenios, capacitaciones y asesorías, busca fortalecer sus capacidades y al mismo tiempo contribuir al desarrollo nacional.

En esa línea, el Mindef organizó el “Tercer Seminario Sistemas y herramientas para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el sector defensa”, con apoyo de Concytec y del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

El encuentro forma parte de un convenio interinstitucional que rige desde 2007 y que tiene como meta acercar el aparato estatal a las dinámicas del sistema científico peruano.

El Mindef busca cerrar la brecha tecnológica con apoyo de Concytec e Indecopi.

Más de 150 investigadores capacitados

Durante la apertura del evento, el viceministro de Recursos para la Defensa, Adolfo Herrera Orlandini, destacó que más de 150 investigadores han recibido capacitación en temas clave como propiedad intelectual, literatura científica, beneficios tributarios para empresas innovadoras y transferencia tecnológica.

“Este enfoque no solo busca fortalecer la seguridad, sino también contribuir al desarrollo del país”, afirmó el funcionario, subrayando la importancia de generar capacidades técnicas sostenibles a largo plazo.

Más de 150 investigadores han sido capacitados en propiedad intelectual e innovación tecnológica.

Centros de investigación militar reconocidos

Uno de los resultados más importantes de esta colaboración ha sido el reconocimiento oficial, por parte de Concytec, de varios centros de investigación y desarrollo creados dentro de las Fuerzas Armadas.

Gracias a esta acreditación, dichas instituciones tienen acceso a bases de datos de investigadores, incluidos peruanos que trabajan en el extranjero, en áreas de vanguardia como la tecnología espacial.

La agenda del seminario también incluyó visitas al Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales y al Buque Oceanográfico Carrasco, plataformas esenciales para proyectos de observación satelital y oceanografía.

El viceministro Adolfo Herrera inauguró el seminario destacando la necesidad de unir ciencia y defensa.

Propiedad intelectual y protección del conocimiento

En su tercera edición, el seminario puso sobre la mesa temas cruciales para la innovación en defensa: la protección de la propiedad intelectual, el acceso a información tecnológica relevante y la creación de plataformas que faciliten la vinculación entre los distintos actores del sistema científico.

El objetivo es claro: proteger los desarrollos intelectuales y asegurar que los avances tecnológicos respondan a las necesidades específicas del sector defensa, evitando que el conocimiento generado se pierda o quede sin aplicación práctica.

Defensa impulsa la innovación como pilar estratégico frente a los retos del siglo XXI.

Innovación como pilar de la seguridad nacional

El Ministerio de Defensa sostiene que la innovación es hoy un componente esencial de la seguridad nacional. La transformación digital, la protección de la creatividad y la conexión con redes internacionales de información se han convertido en pilares estratégicos para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más competitivo. La realización de este seminario, aseguran, consolida la apuesta estatal por poner la ciencia y la tecnología en el centro de la gestión pública y de la defensa.

La experiencia peruana se suma así a una tendencia global: gobiernos que buscan integrar el conocimiento científico con la seguridad, con el doble objetivo de fortalecer la soberanía y promover el crecimiento nacional.