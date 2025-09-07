Cae banda con más de 1,200 llantas robadas en Canta Callao

Canta Callao: cae banda con más de 1,200 llantas robadas - 24 Horas Noticias

La intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Canta Callao terminó con la captura de siete personas que almacenaban más de 1,200 llantas robadas en un inmueble utilizado como almacén clandestino. La mercadería recuperada, valorizada en más de 94,000 dólares, corresponde a un cargamento sustraído a una reconocida empresa el pasado 30 de agosto. El operativo dejó al descubierto la modalidad empleada por el grupo delictivo, que aprovechaba la noche para movilizar el botín sin despertar sospechas en el vecindario.

Hallazgo en almacén clandestino

Fue durante un patrullaje preventivo cuando agentes del Escuadrón de Emergencia Norte detectaron una actividad inusual en una cochera de la zona. Según un miembro de la unidad policial, los involucrados se encontraban descargando un furgón repleto de neumáticos cuando advirtieron la presencia de los efectivos. “Ocho personas en actitud sospechosa estaban descargando este furgón lleno de neumáticos nuevos. Al ver la presencia policial querían darse a la fuga. Fueron reducidos en el mismo local, donde uno de ellos se encontraba inmerso en una carpeta fiscal de la DEPINCRI Puente Piedra”, indicó el agente.

La verificación policial permitió identificar la mercadería como parte del robo denunciado por una de las marcas, registrado el 30 de agosto. Uno de los detenidos figuraba como posible autor en las investigaciones abiertas por esta sustracción.

Impacto en la comunidad

El descubrimiento de la operación clandestina sorprendió a los habitantes de Canta Callao. Algunos vecinos narraron su sorpresa al conocer el contenido real del inmueble intervenido. “Yo pensé que habían robado ahí en el corralón, que siempre hay bastante delincuencia, pero no pensé que era por llantas o que estaban involucrados en algo”, comentó un residente de la zona a 24 Horas Noticias. Otra vecina relató: “He encontrado el almacén con unas llantas que habían robado en Goodyear”.

Las voces recogidas reflejan la preocupación por la inseguridad y la sensación de incertidumbre entre quienes viven cerca de este tipo de instalaciones. “Es un tema delicado hablar de la seguridad. No sabemos quién es el vecino del costado. Es difícil mantenerse porque acá también toda esa zona ya está llena de consumidores de estupefacientes. Acá todos los días pasa el patrullero, la ambulancia. Es incierta nuestra seguridad”, expresó otro de los vecinos.

Exigencias de seguridad y acciones policiales

El suceso reavivó reclamos ciudadanos por patrullaje y presencia policial más efectiva en el área de Canta Callao. Una de las vecinas subrayó la ausencia de controles, especialmente durante la noche. “No hay policías, no hay nadie, no hay guardias. Un poco oscuro es en la noche. A partir de las diez ya no hay nadie acá”.

El grupo detenido quedó a disposición de la Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Puente Piedra, unidad que lleva la investigación del caso tras la denuncia realizada por la empresa afectada. Los sujetos afrontarán cargos por delitos contra el patrimonio y receptación, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

El decomiso de la mercadería y la captura de los presuntos responsables representan un golpe contra la estructura delictiva que operaba en la zona, según fuentes policiales. El hallazgo también expuso la existencia de establecimientos alquilados con el propósito de esconder productos robados, como en este caso.