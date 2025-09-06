Perú

Tomografías gratis: IREN Centro ofrece procedimientos médicos sin costo a pacientes con cáncer

El servicio es posible gracias a la incorporación de un tomógrafo de alta gama, que permite la obtención de diagnósticos más oportunos y precisos

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Tomografías gratis: IREN Centro ofrece
Tomografías gratis: IREN Centro ofrece procedimientos médicos sin costo a pacientes con cáncer

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Centro se ha convertido en una opción clave para personas que enfrentan una enfermedad oncológica al ofrecer tomografías gratuitas a través del Seguro Integral de Salud (SIS), una prestación que cobra especial importancia en un contexto donde estos exámenes pueden costar entre 1.000 y 1.200 soles en la medicina privada. Esta alternativa representa un alivio económico significativo para familias de escasos recursos, tanto en la región central como en distintas partes del país, según información proporcionada por la institución.

El servicio sin costo es posible gracias a la incorporación de un tomógrafo de alta gama, que permite la obtención de diagnósticos más oportunos y precisos. Esta tecnología avanzada ha sido clave para mejorar la detección, el control y, en muchos casos, la eliminación de enfermedades oncológicas, destacó el director general del IREN Centro, Pablo Rodríguez Ruiz. “Nuestros especialistas pueden controlar la enfermedad e incluso eliminarla en muchos casos gracias a estos estudios. Este equipo de última generación nos da diagnósticos rápidos y seguros para salvar vidas”, afirmó el directivo, resaltando el avance que supone para la atención médica pública en el país.

Desde la institución, el tecnólogo médico Martín Aguilar Rojas explicó que el tomógrafo Siemens de 64 cortes permite analizar imágenes de tórax, abdomen, pelvis y realizar angiografías a una velocidad que posibilita atender a entre 20 y 25 pacientes por día. Muchos de estos usuarios provienen de zonas alejadas con recursos limitados. “Muchos de nuestros usuarios provienen de zonas alejadas y con limitaciones económicas. Por eso, brindar este servicio sin costo es también un acto de equidad”, señaló Aguilar, remarcando que eliminar las barreras económicas favorece la detección y el tratamiento temprano de diferentes tipos de cáncer.

Tomografías gratis: IREN Centro ofrece
Tomografías gratis: IREN Centro ofrece procedimientos médicos sin costo a pacientes con cáncer

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Centro se ubica en la ciudad de Huancayo, en el departamento de Junín, Perú. Su dirección es Avenida María Parado de Bellido 1360, El Tambo, Huancayo. Esta institución de referencia atiende a pacientes oncológicos de la región central y de otras zonas del país. La iniciativa del IREN Centro, respaldada por el Ministerio de Salud (Minsa), busca garantizar una atención integral, humanizada y accesible, fortaleciendo la lucha contra el cáncer en Perú. La prestación de tomografías gratuitas no solo alivia la carga financiera de los pacientes y sus familias, sino que también mejora los pronósticos al permitir diagnósticos tempranos y precisos.

Lamentable caso

Pacientes con cáncer y sus familiares han denunciado la falta de equipos médicos adecuados en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), la principal institución dedicada al tratamiento del cáncer en Perú. Según reporta Infobae, la escasez de resonadores, tomógrafos y angiógrafos compromete la calidad de la atención, afectando de forma especial a niños y adultos que requieren diagnósticos y tratamientos especializados.

Un reportaje de ATV reveló que el Ministerio de Salud (Minsa) devolvió 56 millones de soles al Estado en lugar de utilizarlos para adquirir equipos clave, lo que ha suscitado preocupación entre pacientes y especialistas. “Estamos condenando no solamente a los pacientes actuales, sino a los futuros pacientes”, declaró a Panamericana un representante de los afectados, subrayando el impacto negativo de la ausencia de tecnología en el pronóstico y evolución de la enfermedad.

Denuncian que Minsa no compró equipos contra el cáncer y devolvió S/56 millones | Video: ATN Noticias

El ministro de Salud, César Vásquez, respondió que la compra de nuevos equipos está en proceso, pero admitió que estos solo estarán disponibles a inicios de 2026. Mientras tanto, los pacientes deberán lidiar con una atención limitada, ya que actualmente solo uno de los tres resonadores del INEN está operativo.

Para acceder a información y orientación sobre el cáncer, las personas pueden comunicarse gratuitamente a la Línea 113 Salud, opción 3, o afiliarse al Seguro Integral de Salud (SIS) para recibir diagnóstico y tratamiento sin costo.

Temas Relacionados

CáncerSISINENIRENMinsaperu-noticias

Más Noticias

Reimond Manco vs Paco Bazán: Acusaciones, mensajes directos y su fuerte enfrentamiento entre las polémicas figuras

El exfutbolista arremetió contra el conductor tras las declaraciones ofensivas emitidas en su pódcast, calificándolo de “animal televisivo” y señalando que suele cambiar de opinión según su conveniencia.

Reimond Manco vs Paco Bazán:

Embajador del Reino Unido en Perú apoya al pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “El más rico de toda Latinoamérica”

Gavin Cook compartió en sus redes sociales una foto disfrutando del tradicional desayuno peruano, que actualmente compite contra la marraqueta chilena

Embajador del Reino Unido en

El VRS amenaza a miles de niños, pero Perú presenta retrasos en aplicación de vacuna en los últimos tres años

A pesar de su aprobación por OPS y Digemid, el anticuerpo no se suministra de forma permanente en hospitales, lo que preocupa ante los riesgos en menores de cinco años

El VRS amenaza a miles

Bancos deberán ofrecer tarjetas de crédito sin ‘desgravamen’ desde este martes 9 de septiembre

Si no quieres que te cobren hasta S/20 extra, podrás optar por otro producto. Bancos deberán asegurar tener esta opción en su oferta. También debe haber la opción sin pago de membresía

Bancos deberán ofrecer tarjetas de

Claro y Bitel encabezan la guerra por lograr el mayor crecimiento en el mercado móvil

¿Por qué estas son las dos telecom relevantes para saber cómo está cambiando el mercado de líneas móviles? Datos de Osiptel dan un panorama

Claro y Bitel encabezan la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lima Expresa tendrá la concesión

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

Todo sobre permiso especial que autorizó el viaje de Juan José Santiváñez a la ONU: argumentos, oposición y condiciones

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

ENTRETENIMIENTO

Reimond Manco vs Paco Bazán:

Reimond Manco vs Paco Bazán: Acusaciones, mensajes directos y su fuerte enfrentamiento entre las polémicas figuras

Alfredo Benavides celebra éxito de sus hijos en Zaca TV, pero admite: “Quería que Giacomo sea diplomático”

Hermanos Yaipén celebra 25 años sin Grupo 5 en la lista de invitados: “Se la pierden, no están convocados”

Giacomo Bocchio lanza críticas contra el chifa del ‘Cholo Mena’ e influencer iOA le responde: “Yo se los dije”

Reynaldo Arenas confiesa que ya piensa en el retiro tras una vida dedicada al arte y la cultura : “El cuerpo te avisa”

DEPORTES

“Hagan una fila para pedirle

“Hagan una fila para pedirle perdón a Paolo Guerrero”: Giancarlo Granda contundente tras eliminación de Perú

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Jean Ferrari hizo duro análisis tras la eliminación de Perú en Eliminatorias 2026 y puso en duda continuidad de Óscar Ibáñez

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Se reveló que referente de la selección peruana le pidió a Agustín Lozano la continuidad de Óscar Ibáñez tras eliminación en Eliminatorias 2026