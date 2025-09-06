Perú

Frío en las noches, lluvia y neblina: Este es el fenómeno climático que causa el cambio de temperatura en la costa

El Senamhi emitió un aviso meteorológico que advierte sobre condiciones adversas en la costa norte y centro del país, desde Piura hasta Áncash

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Frío, lluvia y neblina: este
Frío, lluvia y neblina: este fenómeno explica el cambio de clima en la costa peruana

Tras algunos días soleados, el frío volvió a imponerse en la costa norte y centro del Perú. Varias ciudades amanecieron con neblina y ligeras lluvias, sorprendiendo a los ciudadanos justo cuando el invierno se acerca a su fin. Sin embargo, este escenario se mantendrá durante los próximos días, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La entidad informó que entre el 6 y el 12 de septiembre se registrará un marcado descenso de las temperaturas nocturnas, desde Piura hasta Áncash. Estas condiciones estarán acompañadas de lloviznas intermitentes, lo que comúnmente se conoce como ‘chispeo’, niebla y neblina, factores que incrementarán la sensación de frío, especialmente en las zonas más próximas al litoral.

Los especialistas del Senamhi señalaron que este cambio en el clima no es casual. Responde, principalmente, a dos fenómenos: la baja temperatura superficial del mar frente a la costa peruana y el fortalecimiento de los vientos del sur. Ambos elementos actúan juntos, generando noches y madrugadas nubladas. Como consecuencia, las ciudades costeras experimentan amaneceres húmedos, con cielos grises y mayor sensación térmica de frío.

Frío en Lima. (Foto: Andina)
Frío en Lima. (Foto: Andina)

En cuanto a los valores estimados, Piura registrará mínimas de entre 15 °C y 16 °C, Lambayeque presentará temperaturas nocturnas que oscilarán entre 12 °C y 15 °C, mientras que en La Libertad se esperan entre 11 °C y 14 °C. En el caso de Áncash, los valores mínimos estarán entre 12 °C y 15 °C.

Aunque el invierno está por concluir, el Senamhi advirtió que estas condiciones persistirán y pidió a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales. El organismo continuará monitoreando la evolución del clima y recordó que la combinación de mar frío y vientos del sur seguirá marcando el comportamiento meteorológico en la costa peruana durante los próximos días.

Frío en Lima. (Foto: Andina)
Frío en Lima. (Foto: Andina)

Recomendaciones de Senamhi para el frío

El Senamhi emitió un conjunto de recomendaciones dirigidas a la población frente al descenso de las temperaturas y el incremento de la velocidad de los vientos, fenómenos que afectan a las zonas costeras del país.

En el litoral, se advirtió sobre episodios de ráfagas de viento más intensas de lo habitual. Por ello, se aconseja a los ciudadanos que viven en zonas expuestas tomar precauciones adicionales para evitar accidentes o daños materiales. El organismo meteorológico destacó que las ráfagas, que pueden alcanzar hasta 45 km/h, no solo generan sensación térmica más baja, sino que también arrastran polvo y reducen la visibilidad en carreteras, lo que incrementa el riesgo de accidentes de tránsito. Además, estas corrientes pueden provocar la caída de objetos como árboles, paneles publicitarios, postes o techos endebles.

Senamhi pronostica fenómeno 'peligroso' en
Senamhi pronostica fenómeno 'peligroso' en 15 de regiones del Perú. (Foto: Infobae Perú/Senmahi)

En ese sentido, recalcó que la ciudadanía debe mantenerse atenta a los comunicados y actualizaciones difundidos a través de su página web oficial y redes sociales, pues las condiciones del tiempo pueden variar de manera repentina y afectar directamente las actividades diarias.

Finalmente, el Senamhi subrayó que estos cambios en el clima responden a un patrón natural estacional acentuado por la interacción de los vientos del sur y el enfriamiento del mar, lo que genera una atmósfera más húmeda y propicia para la presencia de neblina, lloviznas ligeras y una mayor sensación de frío, incluso en los meses en los que el invierno comienza a ceder.

Temas Relacionados

Senamhicostaclimafríovientos del surperu-noticias

Más Noticias

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

El ministro de Justicia participará en un evento de la ONU. Una vez que regrese a Perú se reactiva la medida restrictiva por 18 meses que pesa en su contra

Juan José Santiváñez viaja a

Retiro AFP en septiembre: Predictamen de 4 UIT busca debate el próximo miércoles 10

Comisión de Economía. Se ha dado un avance significativo para el octavo retiro AFP, pero su efectividad dependerá, de nuevo, de la agenda que priorice Victor Flores Ruíz

Retiro AFP en septiembre: Predictamen

‘Los Incorregibles de San Juan de Miraflores’: Liberan a nueve policías acusados de sembrar armas y drogas

Los agentes continuarán siendo investigados por los presuntos delitos de cohecho, concusión, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas, pero en libertad

‘Los Incorregibles de San Juan

El calor de Lima dio vida a la muerte y al nuevo libro de Eduardo Tokeshi: “Mi obra y mi imaginación han vivido más que yo”

El artista dibujará en vivo el viernes 12 de septiembre a las 7:00 p.m. en la librería El Virrey de Miraflores y estará acompañado por la música de Elisa Tokeshi

El calor de Lima dio

Corte de luz del 7 al 9 de septiembre: Seal anuncia suspensión del servicio en estas zonas de Arequipa

La empresa eléctrica ejecutará trabajos de mantenimiento y reforzamiento de redes en distintos distritos de la región arequipeña

Corte de luz del 7
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez viaja a

Juan José Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del Poder Judicial: juez suspendió su impedimento de salida

Fiscalía investiga a alcalde de Miraflores por presuntas irregularidades en proyecto del parque Leoncio Prado

Diego Bazán arremete contra general PNP por hackeo en la Dirección de Inteligencia: “No tienen sangre en la cara para negarlo”

Dina Boluarte autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza pese a impedimento de salida del país

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

ENTRETENIMIENTO

Reynaldo Arenas confiesa que ya

Reynaldo Arenas confiesa que ya piensa en el retiro tras una vida dedicada al arte y la cultura : “El cuerpo te avisa”

Jazmín Pinedo y Jesús Neyra se reencuentran en entrevista y tienen particular reacción: “Te me haces conocido”

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

Guillermo Dávila responde a Magaly Medina tras ser llamado ‘patético’: “Todos me decían que tenga cuidado”

Vanessa Pumarica fulmina a Christian Cueva por su distanciamiento con Pamela Franco: “Si quería alejarnos, lo logró”

DEPORTES

Franco Navarro explotó por las

Franco Navarro explotó por las duras sanciones a Néstor Gorosito y Renzo Garcés: “¿Qué interpretaron los genios de la Comisión de Disciplina?”

Programación de semifinales y final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Resultados de semifinales del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los finalistas

Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay