Perú

Cómo ver la canonización de Carlo Acutis desde Perú: papa León XIV liderará el histórico evento

La Santa Misa se celebrará a las 10:00 a.m. (hora de Vaticano), mientras que en el territorio nacional se podrá seguir desde las 03:00 a.m.

Carlos Oré Arroyo

El papa León XIV canonizará
El papa León XIV canonizará a Carlos Acutis el domingo 7 de septiembre de 2025. (Foto: Composición Infobae)

La ceremonia de canonización de Carlo Acutis marcará un hito en la historia de la Iglesia católica al proclamar santo al primer joven considerado “millenial”. El acto tendrá lugar el 7 de septiembre en el Vaticano y contará con la dirección del papa León XIV. La figura de Carlo Acutis, conocido por su profunda devoción a la Eucaristía y su trabajo para difundir la fe a través de recursos digitales, ha generado un fuerte interés entre las nuevas generaciones de creyentes.

Originario de Italia, Carlo Acutis falleció en 2006 a los 15 años tras una leucemia fulminante. Fue beatificado en 2020 gracias al reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión. Su uso de la tecnología para evangelizar lo ha convertido en referente entre los jóvenes católicos, quienes lo consideran un ejemplo de vida cristiana en la era digital.

La Santa Misa con el rito de canonización se celebrará a las 10:00 a.m. (hora de Vaticano), mientras que en Perú se podrá seguir desde las 03:00 a.m. A través de su señal internacional disponible también desde YouTube, EWTN Español transmitirá la ceremonia en vivo y en simultáneo para los fieles de diferentes continentes. EWTN ha confirmado que las familias peruanas podrán seguir el histórico evento desde sus hogares, además de tener acceso a una retransmisión especial en diferido a la 1:00 p.m. (hora de Lima, Bogotá, Quito y Panamá), con horarios adaptados para cada país.

A person holds a picture
A person holds a picture depicting Carlo Acutis, a British-born Italian boy who will become the first millennial to be made a Catholic saint in a ceremony led by Pope Leo XIV, on the day of a Jubilee audience in St. Peter's Square at the Vatican, September 6, 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

La transmisión global comenzará a las 1:45 a.m. en México y Centroamérica, 2:45 a.m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, 3:45 a.m. en Venezuela, Bolivia y Chile, 4:45 a.m. en Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras que en España será a las 9:45 a.m. Además, se han programado espacios especiales antes y después de la canonización. El sábado 6 de septiembre, EWTN emitirá un especial sobre la vida y canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati a las 12:00 p.m. en Perú, con repeticiones ese día a las 5:00 p.m. y 9:00 p.m., y el domingo 7 de septiembre a la 1:00 a.m.

Pier Giorgio Frassati, quien también será canonizado ese día, fue un joven laico italiano conocido por su compromiso social y caritativo en el siglo XX. Ambos pasarán a formar parte del santoral católico como ejemplos para los laicos y la juventud del mundo. El domingo 7, la cadena ofrecerá otros programas especiales centrados en la espiritualidad de los nuevos santos, como “Vaticano: Las historias de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis” y “Mi autopista para el cielo: Carlo Acutis y la Eucaristía”, cada uno con horarios específicos para Latinoamérica y España.

Esperado momento

La historia de Carlo Acutis ha inspirado a miles de jóvenes por su mensaje de cercanía con Dios en la cultura digital. Creador de un sitio web dedicado a los milagros eucarísticos, promovió el uso positivo de la tecnología y el servicio a los más necesitados. Su frase “Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias” se ha difundido entre escolares, universitarios y usuarios de redes sociales de distintos continentes.

A woman holds a bag
A woman holds a bag and a phone in a case with images depicting Carlo Acutis, a British-born Italian boy who will become the first millennial to be made a Catholic saint in a ceremony led by Pope Leo XIV, on the day of a Jubilee audience in St. Peter's Square at the Vatican, September 6, 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

En la ceremonia, el Papa León XIV proclamará la santidad tanto de Acutis como de Pier Giorgio Frassati. Diversos movimientos juveniles, parroquias y colegios preparan vigilias y actividades en la madrugada para acompañar la transmisión. EWTN brindará cobertura especial, entrevistas y relatos sobre la influencia de los nuevos santos en la vida de los fieles. También ofrecerá producciones sobre la espiritualidad eucarística de Carlo Acutis y el compromiso social de Frassati como modelo de caridad y fe activa.

Con este acto, la Iglesia reconoce públicamente el testimonio de fe de las nuevas generaciones y resalta la vigencia de la santidad en el mundo contemporáneo. La canonización de Carlo Acutis representa un símbolo de esperanza y renovación para jóvenes católicos en todo el mundo.

