Vanessa Pumarica insinúa que Christian Cueva sería la causa de su alejamiento con Pamela Franco: “No estoy para rogarle”

La examiga íntima de la cantante confirmó que no hablan desde julio e insinuó que el popular ‘Cuevita’ podría haber influido en su distanciamiento

Por Carol Ruiz

Vanessa Pumarica sobre Pamela Franco: “El cariño no se borra de la noche a la mañana, pero ya no insisto”. Infobae Perú / Captura TV - Latina

La amistad entre Vanessa Pumarica y Pamela Franco parecía inquebrantable, pero el tiempo terminó marcando distancia entre ambas. Así lo confirmó la propia Pumarica en una entrevista con las cámaras de Ponte en la cola, donde no dudó en hablar con firmeza sobre el fin de su cercanía con la cumbiambera, revelando detalles que sorprendieron a quienes conocían la complicidad de años que compartieron.

Con palabras cargadas de sinceridad, dejó claro que la relación de confianza con la artista ya no es la misma, aunque asegura que todavía le guarda respeto y cariño. En la conversación, Vanessa relató que desde hace semanas había intentado comunicarse con la cantante sin obtener respuesta.

“Quise llamarla, le escribí, traté de acercarme, pero no hubo interés de su parte”, confesó ante las cámaras. Incluso recordó que la última vez que la vio fue en su propio cumpleaños en julio, y desde entonces todo se fue enfriando hasta convertirse en un silencio prolongado.

“No se puede borrar de la noche a la mañana lo que se vivió. El cariño, una amistad de tantos años, no se va a romper tan rápido. Le tengo respeto, le tengo aprecio, y si en algún momento ella me busca, yo estaré ahí”, expresó con un tono reflexivo, mostrando que pese a la distancia, aún mantiene un lazo emocional hacia quien fue su confidente por tanto tiempo.

Sin embargo, también dejó en claro que no está dispuesta a insistir más. “No, yo ya no. Yo ya le escribí y si la persona no te responde, entonces definitivamente… yo no estoy para rogarle a nadie”, afirmó tajantemente, dejando ver que la falta de comunicación provino directamente de la cumbiambera. Con esta declaración, Pumarica dejó claro que el esfuerzo por mantener la amistad fue unilateral, algo que terminó por cansarla.

Uno de los puntos más llamativos de su testimonio fue cuando insinuó que la presencia de una tercera persona habría influido en la ruptura. Aunque evitó dar nombres, deslizó que Christian Cueva, actual pareja de Pamela Franco, podría haber sido un factor determinante en el distanciamiento.

“Si entre las dos no hubo ningún motivo para separarnos, creo que hay una tercera persona. Con tantos años de amistad, uno puede tomar el teléfono y decir lo que pasa. Si he cometido algún error, lo voy a aceptar y simplemente lo conversamos”, declaró.

La entrevistada también recordó cómo, durante mucho tiempo, defendió su vínculo con la cantante, incluso cuando era señalada por el público. “Yo la verdad te soy sincera, mucha gente sabe que yo a Pamela siempre he salido, apechugado, me he ganado el título de alcahueta y muchos títulos más. He sido muy sincera, pero no he tenido ningún tipo de comunicación de ella”, señaló, mostrando cierto desencanto por el poco reconocimiento que recibió de quien consideraba una hermana.

Las declaraciones de Pumarica no solo revelan una herida personal, sino también el desgaste de una relación que parecía sólida y ahora queda marcada por la incertidumbre. Mientras algunos piensan que se trata de una pausa temporal, otros creen que la amistad ya no tiene vuelta atrás. Lo cierto es que la distancia entre ambas refleja cómo los cambios en la vida personal de una figura pública pueden impactar directamente en sus relaciones más cercanas.

