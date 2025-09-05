Pan con chicharrón gratis en el Castillo de Chancay por la fiebre del Mundial de Desayunos

El Castillo de Chancay integra la tradición del pan con chicharrón a su propuesta turística con degustaciones exclusivas para los visitantes. - Crédito: Andina

El pan con chicharrón incrementó su relevancia en la agenda cultural peruana tras convertirse en finalista del Mundial de Desayunos, el concurso gastronómico virtual organizado por Ibai Llanos. El impacto del certamen atrajo la atención de audiencias internacionales, generando millones de votos en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube Shorts.

La repercusión digital del torneo no tardó en sentirse a nivel local y motivó una activación inmediata en varios establecimientos y espacios públicos de Perú, donde surgieron ofertas y eventos centrados en el pan con chicharrón. Restaurantes y mercados en distintas comunas incluyeron el plato en sus menús y organizaron degustaciones para su clientela, revelando el entusiasmo que despertó este clásico nacional tras su avance en el certamen virtual.

Pan con chicharrón, tamal y café, el desayuno peruano que triunfa en el Mundial de Desayunos de Ibai. (Foto: IG/@donapaulina1973/Agencia Andina)

A medida que la fiebre por el desayuno peruano se expandió por distintas regiones, llegó hasta Chancay. En su conocido centro de recreación, el Castillo de Chancay, se diseñó una promoción especial con la entrega gratuita de este platillo a los primeros cien visitantes que adquieran su entrada para este sábado 6 y domingo 7 de septiembre y gestionen previamente un cupón digital. La propuesta permite a los asistentes acceder también a recorridos, zonas temáticas y espacios pensados para toda la familia.

Recorridos históricos y propuestas gastronómicas enriquecen la experiencia turística en Chancay.. - Crédito: Andina

Castillo de Chancay: actividades y promoción especial

En el Castillo de Chancay, la convocatoria integra gastronomía y turismo cultural. La promoción consiste en la entrega de cien porciones diarias de pan con chicharrón, dirigida a quienes gestionen previamente un cupón digital mediante WhatsApp 944574095 y completen el registro en línea. La experiencia se articula en torno a tres recorridos temáticos: Tour de los Exploradores del Mundo, Tour de los Guardianes del Rey y Tour de los Viajeros del Tiempo, que atraviesan escenarios históricos con guías caracterizados y recursos interactivos.

El recinto añade áreas adicionales como la Casa del Terror, el espacio de vestimenta y fotografía de trajes medievales, y el sector infantil Castilandia, lo que diversifica la oferta y adapta la jornada a distintos públicos. El número limitado de degustaciones busca impulsar una experiencia que entrecruza patrimonio, recreación gastronómica y actividades lúdicas a lo largo de ambas jornadas.

El Castillo de Chancay destaca como uno de los complejos turísticos más emblemáticos de la costa peruana. - Crédito: Andina

Un duelo regional de tradiciones culinarias

El Mundial de Desayunos reunió propuestas culinarias de 16 países y se organizó una votación a través de las redes sociales para elegir al mejor. Actualmente, este torneo digital se encuentra en las semifinales y con un esperado enfrentamiento entre Perú y Chile. Para esta etapa del certamen, la propuesta peruana integró pan con chicharrón, tamal criollo y café pasado, mientras que la representación chilena apostó por marraqueta con palta, sopaipillas con pebre y té.

El respaldo obtenido por el pan con chicharrón se consolidó a lo largo de las rondas previas del torneo. En cuartos de final, Perú superó a Ecuador con 8,2 millones de votos, y en octavos, dejó atrás a México con 2,1 millones de apoyos. Esta movilización masiva se reflejó también en la tendencia mundial del hashtag #MundialDeDesayunos, así como en la conversación global que reunió audiencias de distintas edades y regiones, motivadas por el sentido de identidad y el orgullo patrio.

Ibai Llanos pone a prueba la pasión de las hinchadas de Perú y Chile en su torneo viral. - Crédito: Infobae Perú

La internacionalización del certamen digital, liderado por Ibai Llanos, ha mostrado el potencial viral de los ingredientes locales. El streamer, que concentra millones de seguidores en diversas plataformas, subrayó que uno de los objetivos principales del evento es “celebrar la diversidad y las costumbres culinarias de los países participantes”. Según la dinámica del torneo, “cada voto corresponde a un like en las publicaciones oficiales”, lo que ha dado pie a “auténticas batallas digitales” en torno al orgullo nacional.