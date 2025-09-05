Diseñadora peruana Qarla Quispe llevará polleras y túnicas con identidad andina al Indigenous New York Fashion Week 2025

Qarla Quispe, primera peruana en mostrar polleras y bordados ancestrales en el Indigenous Fashion Week de Nueva York. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El diseño peruano se prepara para dar un paso histórico en la escena internacional de la moda con la participación de Qarla Quispe en el Indigenous New York Fashion Week (INYFW) 2025, donde por primera vez se exhibirán creaciones inspiradas en la riqueza cultural del país andino. La diseñadora, originaria de Lima y con raíces familiares en Huancayo y Arequipa, será la única representante del Perú en la pasarela del Grace Exhibition Space, en el East Village de Nueva York, compartiendo escenario con creadores indígenas de toda Latinoamérica y Estados Unidos.

El INYFW 2025 se celebrará del 10 al 15 de septiembre en Lenapehoking, territorio ancestral del pueblo lenape, y este año se integra al calendario oficial del New York Fashion Week. La cita busca celebrar y dar visibilidad al talento indígena a través de la moda, el diseño, la música y la cultura contemporánea, abriendo un espacio inédito para propuestas que fusionan tradición y modernidad.

Para Qarla Quispe, esta oportunidad constituye una vitrina excepcional no solo para su trayectoria personal, sino para la visibilidad del Perú en uno de los escenarios más influyentes de la moda mundial. “Nunca habíamos sido visibilizados en la Semana de la Moda; estos espacios eran relegados para nosotros porque no estábamos dentro de los cánones que pide Nueva York. Nosotros hacemos algo más conceptual, más propio, con un significado”, destacó.

El Perú llega a Nueva York: Qarla Quispe mostrará en la pasarela diseños que fusionan raíces andinas y moda contemporánea. (Foto: Agencia Andina)

Historia, arte y contemporaneidad

La colección que presentará en Nueva York está conformada por diez piezas que exploran la identidad peruana desde una perspectiva contemporánea. Entre las prendas destacan túnicas con motivos mochicas inspiradas en las vestimentas del Señor de Sipán, pecheras bordadas y estampadas, la tradicional pollera andina, chales, abrigos confeccionados en alpacril —mezcla de fibra de alpaca y fibra acrílica— y botas de cuero con influencias texanas reinterpretadas en clave peruana.

En el proceso de creación, la diseñadora trabajó en cocreación con artesanos de distintas regiones del país, como Ruperto Millones (Lambayeque), Cynthia Guerra (Huánuco), Deifilia Villalta (Piura) y Tampa Uma (Lima/Arequipa). El estilismo, por su parte, estuvo a cargo de Fernando Urcia, lo que refuerza la apuesta por un trabajo colaborativo y con raíces diversas.

El sello peruano no solo se verá en las prendas, sino también en quienes las lucirán. La cineasta tacneña Sisa Quispe, de ascendencia quechua y aimara, será una de las modelos que desfilarán las creaciones de la diseñadora el 13 de septiembre. Con ello, la propuesta busca no solo mostrar moda, sino también dar rostro y voz a representantes de comunidades andinas que cargan consigo historias de resistencia y pertenencia cultural.

Qarla Quispe, primera peruana en mostrar polleras y bordados ancestrales en el Indigenous Fashion Week de Nueva York. (Foto: Agencia Andina)

Pollera: símbolo de identidad

La presencia de la pollera en la pasarela es central en la propuesta de Qarla Quispe. “La pollera me define, con ella empecé; es un elemento fuerte, un símbolo cultural versátil con un gran significado y que forma parte de nuestra identidad”, explicó. Para la diseñadora, esta prenda no es solo un referente textil, sino un emblema cultural cargado de memoria y poder femenino.

Asimismo, resaltó que la elección de las túnicas responde a su carácter universal, ya que pueden ser usadas tanto por hombres como por mujeres, ampliando la diversidad y alcance de su propuesta. “Mi propósito es dar a conocer, a partir de la reinterpretación de los símbolos e íconos de la cultura popular y tradicionales que dibujo como artista plástica, a través de mis polleras, túnicas y pecheras, las costumbres de mi país y lo que me pasa”, declaró.

La marca Warmichic, fundada por Quispe, se ha consolidado como un proyecto que busca visibilizar el poder de las mujeres andinas y su conexión con el territorio. Cada prenda es pensada como un puente entre las técnicas ancestrales y la estética urbana contemporánea, logrando un diálogo entre la tradición y las tendencias globales de la moda.

Prendas inspiradas en el Señor de Sipán y la pollera andina representarán al Perú en el Indigenous New York Fashion Week. (Foto: Agencia Andina)

Moda indígena hace historia

La participación en el Indigenous New York Fashion Week es, para Qarla Quispe, un “momento histórico” porque representa la posibilidad de abrir espacios que antes estaban vedados. Su presencia en la pasarela neoyorquina se enmarca en un evento que reconoce el talento indígena en la moda y desafía los estándares tradicionales de la industria.

“Nosotros existimos y ocupamos un espacio”, enfatizó la diseñadora, aludiendo a la importancia de llevar la voz de los hijos de migrantes y de las comunidades indígenas a escenarios internacionales. Su trabajo se ha caracterizado por rescatar la memoria de los pueblos andinos y mostrar cómo estas expresiones culturales tienen plena vigencia en la contemporaneidad.

Más allá de la pasarela, Quispe reafirma que su meta es trascender lo estético y posicionar un discurso de resistencia cultural y empoderamiento femenino. Con su propuesta, la diseñadora busca que la pollera y otras prendas andinas dejen de ser vistas únicamente como atuendos tradicionales y se reconozcan como piezas con valor artístico y político.

El Perú llega a Nueva York: Qarla Quispe mostrará en la pasarela diseños que fusionan raíces andinas y moda contemporánea. (Foto: Agencia Andina)

Inspiración que cruza fronteras

El alcance de su trabajo también se ha visto reflejado recientemente en el ámbito musical. Qarla Quispe vistió al músico peruano Mauricio Mesones y a su banda durante la presentación del espectáculo Viaje Tropical 3 en el Gran Teatro Nacional. Las prendas estuvieron inspiradas en la cumbia en sus distintas variantes regionales —norte, centro, sur y selva—, con una paleta de colores dominada por el verde, amarillo y rojo.

La diseñadora detalló que la primera camisa usada por Mesones presentaba una textura de serpiente en verde, mientras que la segunda incorporaba flores en rojo. “Esos colores simbolizan la fuerza y la inspiración que surge de la naturaleza”, explicó. El guitarrista Martín Choy llevó una camisa con un rostro de fuego como símbolo de fuerza, mientras que otros dos músicos vistieron prendas inspiradas en Los Shapis.

Con estas colaboraciones y su próxima participación en Nueva York, Qarla Quispe reafirma el poder de la moda como lenguaje cultural. Sus polleras y túnicas no solo cruzarán fronteras físicas, sino que también buscarán abrir espacios de reconocimiento para el Perú y para el diseño indígena en la moda global.