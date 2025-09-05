Delincuente cobró 200 soles para poner explosivo en la vivienda de Las Quintanas, en Trujillo

Confesión del delincuente venezolano que puso dinamita en vivienda de Trujillo: "me ofrecieron 200 soles" | América TV

La detonación de un explosivo en la urbanización Las Quintanas de Trujillo dejó nueve personas heridas y al menos treinta viviendas afectadas la noche del 4 de septiembre. Según fuentes oficiales, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a tres presuntos implicados, entre ellos un ciudadano venezolano que admitió haber recibido 200 soles (unos 53 dólares) para colocar el artefacto.

Captura de sospechosos tras la explosión

Minutos después del estallido, agentes del serenazgo intervinieron a dos sujetos que huían por las calles de Las Quintanas, en el distrito y provincia de Trujillo. Uno de ellos, de nacionalidad venezolana e identificado como Everet Emilio Quintero Monasteridos (32), confesó frente a los oficiales haber sido contratado para participar en el atentado. De acuerdo con la declaración del detenido, aceptó la suma de 200 soles de manos de otro delincuente que habría planeado el ataque.

El segundo implicado, Nilton Isaías Ravello Ramos (19), de nacionalidad peruana, también fue aprehendido en ese operativo. Durante la intervención, la policía incautó una motocicleta que, según los reportes, sería utilizada para escapar, pero los detenidos no lograron ponerla en marcha antes de ser capturados.

Trujillo - Trujillo Visión

Identificación del autor intelectual y hallazgos en un inmueble

Horas después de la detención de los autores materiales, el personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo detuvo a Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez (22), alias “Pelado”, identificado como quien habría coordinado y financiado el ataque. Según la investigación preliminar, “Pelado” contactó a los otros implicados y organizó el reconocimiento previo de la zona el mismo 4 de septiembre.

Además, la policía realizó un operativo en un domicilio de la urbanización Los Altos de Valle Sol Moche, señalado como “base” de la banda. Dentro del inmueble se encontraron diez cartuchos de emulsiones explosivas, junto a otros elementos vinculados a las actividades del grupo.

A las 10:45 p.m. se escuchó una explosión muy fuerte en todo Trujillo... resulta ser OTRA bomba en la fachada de una vivienda (Las Quintanas). Aún no se sabe si es extorsión o batalla entre bandas criminales. Tristeza y rabia. (Causa Justa/Facebook)

Daños y atención de emergencia

El estallido provocó la afectación de al menos treinta casas, de las cuales dos resultaron inhabitables, de acuerdo con el primer informe de la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad. Nueve personas sufrieron lesiones y debieron recibir atención en el lugar, adonde acudieron ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), personal policial y miembros del serenazgo.

Wilfredo Agustín, subgerente de Defensa Civil, sostuvo que los equipos municipales continúan evaluando la zona impactada para definir la magnitud real de los daños materiales. El funcionario también señaló que se han reforzado los recursos logísticos para enfrentar emergencias similares.

Investigación y posibles móviles

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del atentado. Según información preliminar, la vivienda atacada pertenece a Maura Sánchez Iparraguirre, quien se dedica a la actividad minera en la provincia de Pataz, región La Libertad. Las pesquisas apuntan a que el incidente podría estar relacionado con amenazas previas recibidas por la propietaria en el marco de sus actividades vinculadas a la minería ilegal.

Por el momento, la PNP continúa las diligencias para identificar a otros posibles integrantes de la banda y determinar si existen conexiones con actos violentos previos en la zona. El caso permanece bajo reserva policial mientras avanzan las indagaciones.