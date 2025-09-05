Perú

Betssy Chávez seguirá en libertad: Fiscalía desiste de pedir prisión preventiva contra la expremier

Fiscal Edward Casaverde explicó que no se puede pedir la prolongación de una medida que ya venció. Expremier seguirá lo que resta del juicio por el golpe de Estado bajo comparecencia simple

Diego Casimiro Ore

Diego Casimiro Ore

Betssy Chávez no regresará, de
Betssy Chávez no regresará, de momento, al Penal Anexo Mujeres. Foto: difusión

La expremier Betssy Chávez permanecerá en libertad tras recuperarla por una sentencia del Tribunal Constitucional. La Fiscalía desistió de requerir la prolongación de la prisión preventiva en su contra por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

El fiscal adjunto supremo Edward Casaverde, de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, explicó que su decisión se basa en que no se puede pedir la prolongación de una prisión preventiva que venció, sumado a que Chávez ya se encuentra en libertad.

“Resulta inoficioso porque no se puede solicitar la prolongación de una prisión preventiva de una persona que ya goza de libertad”, indicó el fiscal en la audiencia de hoy viernes 5 de setiembre. Así, la exjefa del gabinete seguirá en libertad bajo comparecencia simple, por lo que afrontará lo que resta del juicio oral por rebelión, así como la sentencia, en libertad.

Betssy Chávez internada. A su
Betssy Chávez internada. A su costado el congresista Roberto Sánchez, quien fue procesado por el golpe de Estado, pero excluido del caso luego. Foto: Facebook Roberto Sánchez.

El abogado de Betssy Chávez, César Romero Valdez, se mostró conforme con lo decidido por el Ministerio Público. Sin perjuicio de ello, el letrado indicó que la expremier, estando internada por una descompensación, ha buscado un domicilio en Lima y un contrato de trabajo para sustentar arraigo domiciliario y laboral, respectivamente.

El juez supremo Edhin Campos, quien reemplaza al juez Juan Carlos Checkley por vacaciones, emitirá la resolución en la que se acepta el desistimiento del Ministerio Público respecto al pedido de prolongación de prisión preventiva contra Chávez Chino.

Denuncian al juez Checkley

El abogado de Pedro Castillo, Javier Ildefonso, presentó denuncias contra el juez Juan Carlos Checkley ante la Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), solicitando la suspensión inmediata del magistrado, a quien acusa de abuso de autoridad y prevaricato por no haber dispuesto la liberación de la ex primera ministra cuando venció el plazo inicial de su detención.

Según la denuncia, el juez habría incurrido en una falta muy grave al mantener a la exjefa del gabinete en prisión, pese a que el plazo legal ya había expirado en diciembre de 2024. El abogado de Castillo argumenta que esta conducta representa una amenaza para otros ciudadanos, por lo que exige a la Fiscalía de la Nación que solicite al Poder Judicial la suspensión del magistrado, con el objetivo de evitar futuras decisiones que califica de “abusivas, macabras, torcidas o manifiestamente contrarias al texto expreso y claro de la Ley”.

Acusan a juez supremo de
Acusan a juez supremo de supuestamente haber incurrido en delitos y faltas funcionales. Foto: composición Infobae

De manera paralela, también pidió a la JNJ que imponga una suspensión de seis meses a Checkley para prevenir la repetición de hechos similares.

Buscan que vuelva al Congreso

El congresista Roberto Sánchez, excoacusado de Betssy Chávez, indicó que solicitará que el Parlamento contrate a la expremier como asesora.

“Claro que sí (contratará a Chávez), corresponde porque cumple requisitos, es legal, es de ley, de derecho constitucional. Pregunto, ¿alguien me lo va a impedir? No creo, porque el derecho y la razón siempre priman", dijo Sánchez a la prensa.

Cabe recordar que Chávez aún tiene condición de congresista; sin embargo, fue suspendida al aprobarse la acusación constitucional por el golpe de Estado. La suspensión se extenderá hasta el final del proceso, es decir, hasta que exista una sentencia.

