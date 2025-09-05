Perú

Betssy Chávez permanece internada: Hoy se decidiría si vuelve a prisión preventiva por el golpe de Estado

Audiencia se realizará al mediodía, pero será virtual a pesar del riesgo de fuga de la expremier. Fiscalía advierte que Chávez intentó huir a la Embajada de México cuando supo que el golpe fracasó

Diego Casimiro Ore

Betssy Chávez internada. A su costado el congresista Roberto Sánchez, quien fue procesado por el golpe de Estado, pero excluido del caso luego. Foto: Facebook Roberto Sánchez.

La expremier Betssy Chávez podría regresar hoy viernes 5 de setiembre al Penal Anexo Mujeres Chorrillos para cumplir prisión preventiva por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. El Poder Judicial evaluará desde el mediodía el pedido de la Fiscalía para prolongar la referida medida por 18 meses.

Como se recuerda, en diciembre de 2024 este pedido ya había sido evaluado por el juez Juan Carlos Checkley, quien aceptó extender la prisión preventiva por 15 meses. Sin embargo, esta decisión fue anulada por el Tribunal Constitucional debido a que el requerimiento se resolvió cuando el plazo inicial había vencido, lo que llevó a que Chávez permanecería, dicen, detenida arbitrariamente.

Poder Judicial evaluará el pedido de extensión de prisión preventiva que solicitó Fiscalía en diciembre del 2024. (Foto: X de Cintya Malpartida)

La decisión del TC concluyó entonces que el referido pedido para ampliar la prisión preventiva se tramitó incorrectamente, por lo que se ordenó que se vuelva a evaluar, pero con la expremier de Pedro Castillo en libertad.

A raíz de ello, el juez Checkley convocó a audiencia el último jueves. Sin embargo, pese al peligro de que Betssy Chávez pueda huir, el debate entre las partes será virtual y no presencial.

Juez supremo decidirá si expremier vuelve a prisión. Foto: composición Infobae

Betssy Chávez podría huir

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos advirtió, desde que requirió la prisión preventiva, que Betssy Chávez podría huir de la acción de la justicia. Ello a raíz de que habría intentado huir a la Embajada de México luego de que falló el intento del golpista de Pedro Castillo de cerrar el Congreso inconstitucionalmente, intervenir el sistema de justicia e instaurar un gobierno de excepción.

Declaraciones de sus edecanes y el chofer asignado el 7 de diciembre de 2022 así lo revelan. Lo que fue corroborado con el reporte de geolocalización del auto en el que se encontraba Chávez Chino.

Otro punto en contra de la expremier son los graves y fundados elementos que confirmarían su participación en el golpe de Estado. Según declaraciones del equipo de TV Perú que transmitió el mensaje a la Nación, Chávez dijo que oficializaría a través de un decreto supremo las ilegales medidas anunciadas por Castillo.

Todo esto fue valorado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en junio de 2023 para revocar la decisión inicial del juez Checkley de imponer solo comparecencia con restricciones y, en su lugar, dictar 18 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez.

Expremier deberá oficialmente liberada el jueves en horas de la tarde. | Roberto Sánchez

Desde entonces la defensa de Chávez ha buscado revertir su situación a través de pedidos de cese de prisión preventiva. Sin embargo, todos han sido rechazados, tanto por el Juzgado Supremo como por la Sala Suprema que preside el juez César San Martín. Ambas instancias coinciden en que la exjefa del gabinete podría intentar eludir la justicia.

Así, lo más probable es que el juez Juan Carlos Checkley acepte el requerimiento fiscal y ordene que Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra internada por una descompensación, vuelva a prisión preventiva.

Luego del fallo del TC, la defensa de la expremier denunció al magistrado ante la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia por presuntos delitos y faltas disciplinarias.

