Abogado de Betssy Chávez protagoniza lamentable espectáculo en pleno juicio e irrespeta a la Sala Suprema

Abogado de Betssy Chávez y su espectáculo en el juicio por el golpe de Estado. Video: Justicia TV

El abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, volvió a usar el juicio por el golpe de Estado para lanzar un mensaje político a favor de la expremier recientemente favorecida por el Tribunal Constitucional y el golpista Pedro Castillo.

Al inicio de la sesión de hoy jueves 4 de setiembre, Noblecilla solicitó la suspensión de la audiencia debido a que Betssy Chávez no se iba a presentar al juicio oral por encontrarse internada en el Hospital Cayetano Heredia por una descompensación. Sin embargo, al sustentar su pedido usó expresiones no jurídicas, por lo que la juez Norma Carbajal exigió que invoque razones jurídicas.

“El día de ayer hemos encontrado, dentro de la oscuridad que significa esta dictadura, un hilo de luz que se ha significado la libertad por parte del Tribunal Constitucional que le da libertad del secuestro político, porque ha sido claramente demostrado cómo los prevaricadores, tanto el señor Juan Carlos Checkley como el señor San Martín, ese que está arriba de ustedes...”, argüía Noblecilla cuando la jueza Carbajal le llamó la atención.

“Se le exhorta que se comporte y se exprese adecuadamente”, exigió la magistrada, pero el abogado de Betssy Chávez insistió con su espectáculo: “Para mí, el señor San Martín es un prevaricador”, contestó el abogado y siguió faltando el respeto.

Raúl Noblecilla protagoniza espectáculo en el juicio por el golpe de Estado.

Tuvo que intervenir el presidente de la Sala Suprema Penal Especial, José Neyra Flores: “Usted quiere una suspensión (de la audiencia), concretice a eso. Si usted quiere hacer más denuncias, hágalo en los canales que correspondan. No tiene que amenazar acá que va a denunciar a nadie, señor Noblecilla. Díganos a nosotros por qué tendríamos que suspender la audiencia”.

Neyra cuestionó que Noblecilla invoque “cuestiones periféricas, señor Noblecilla, que no tienen nada que ver con el tema”, coincidió con la jueza Carbajal y requirió que el abogado use argumentos jurídicos.

“Presa política”

Pese a las exhortaciones, el abogado Raúl Noblecilla continuó usando expresiones ajenas al proceso penal, como que “la dictadura se estaría resistiendo” a disponer la liberación de Betssy Chávez.

“Ya no tenía razón de seguir secuestrada políticamente y ya no estaba en huelga de hambre, pero pese a eso ha tenido una afectación a la salud y ha sido trasladada al hospital. Estamos ante un caso evidente de caso fortuito, alegre porque es la libertad de la primera presa política de este régimen y vamos por la del presidente Pedro Castillo”, dijo.

Por ello Raúl Noblecilla pidió la suspensión de la audiencia, pese a que Betssy Chávez es representada por él y otros dos abogados. “La dictadura aún me sancionen va a caer”, fantaseó.

La expremier denunció que es víctima de amenazas y torturas en el penal de mujeres de Chorrillos. Luego fue desmentida.

A la espera

La ex primera ministra de Pedro Castillo permanece internada en la clínica Cayetano Heredia, en el distrito de San Martín de Porres, bajo observación médica por un cuadro de estrés, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecute la resolución del TC.

El ingreso de Chávez Chino al centro de salud se produjo el miércoles al mediodía, después de que sufriera una descompensación atribuida a la tensión acumulada por su situación judicial. Los médicos recomendaron mantenerla en observación durante 24 horas.

Este episodio se desencadenó tras la difusión del fallo del Tribunal Constitucional, que declaró fundado el hábeas corpus presentado por su defensa, al determinar que la exfuncionaria había permanecido detenida de manera arbitraria durante ocho días, ya que el plazo de prisión preventiva en su contra había expirado.