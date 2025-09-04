Perú

Abogado de Betssy Chávez protagoniza lamentable espectáculo en pleno juicio e irrespeta a la Sala Suprema

Raúl Noblecilla llama prevaricadores a jueces, se refiere a la expremier como “presa política” y llama “presidente” al golpista Pedro Castillo

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Abogado de Betssy Chávez y su espectáculo en el juicio por el golpe de Estado. Video: Justicia TV

El abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, volvió a usar el juicio por el golpe de Estado para lanzar un mensaje político a favor de la expremier recientemente favorecida por el Tribunal Constitucional y el golpista Pedro Castillo.

Al inicio de la sesión de hoy jueves 4 de setiembre, Noblecilla solicitó la suspensión de la audiencia debido a que Betssy Chávez no se iba a presentar al juicio oral por encontrarse internada en el Hospital Cayetano Heredia por una descompensación. Sin embargo, al sustentar su pedido usó expresiones no jurídicas, por lo que la juez Norma Carbajal exigió que invoque razones jurídicas.

“El día de ayer hemos encontrado, dentro de la oscuridad que significa esta dictadura, un hilo de luz que se ha significado la libertad por parte del Tribunal Constitucional que le da libertad del secuestro político, porque ha sido claramente demostrado cómo los prevaricadores, tanto el señor Juan Carlos Checkley como el señor San Martín, ese que está arriba de ustedes...”, argüía Noblecilla cuando la jueza Carbajal le llamó la atención.

“Se le exhorta que se comporte y se exprese adecuadamente”, exigió la magistrada, pero el abogado de Betssy Chávez insistió con su espectáculo: “Para mí, el señor San Martín es un prevaricador”, contestó el abogado y siguió faltando el respeto.

Raúl Noblecilla protagoniza espectáculo en
Raúl Noblecilla protagoniza espectáculo en el juicio por el golpe de Estado.

Tuvo que intervenir el presidente de la Sala Suprema Penal Especial, José Neyra Flores: “Usted quiere una suspensión (de la audiencia), concretice a eso. Si usted quiere hacer más denuncias, hágalo en los canales que correspondan. No tiene que amenazar acá que va a denunciar a nadie, señor Noblecilla. Díganos a nosotros por qué tendríamos que suspender la audiencia”.

Neyra cuestionó que Noblecilla invoque “cuestiones periféricas, señor Noblecilla, que no tienen nada que ver con el tema”, coincidió con la jueza Carbajal y requirió que el abogado use argumentos jurídicos.

“Presa política”

Pese a las exhortaciones, el abogado Raúl Noblecilla continuó usando expresiones ajenas al proceso penal, como que “la dictadura se estaría resistiendo” a disponer la liberación de Betssy Chávez.

“Ya no tenía razón de seguir secuestrada políticamente y ya no estaba en huelga de hambre, pero pese a eso ha tenido una afectación a la salud y ha sido trasladada al hospital. Estamos ante un caso evidente de caso fortuito, alegre porque es la libertad de la primera presa política de este régimen y vamos por la del presidente Pedro Castillo”, dijo.

Por ello Raúl Noblecilla pidió la suspensión de la audiencia, pese a que Betssy Chávez es representada por él y otros dos abogados. “La dictadura aún me sancionen va a caer”, fantaseó.

La expremier denunció que es
La expremier denunció que es víctima de amenazas y torturas en el penal de mujeres de Chorrillos. Luego fue desmentida.

A la espera

La ex primera ministra de Pedro Castillo permanece internada en la clínica Cayetano Heredia, en el distrito de San Martín de Porres, bajo observación médica por un cuadro de estrés, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecute la resolución del TC.

El ingreso de Chávez Chino al centro de salud se produjo el miércoles al mediodía, después de que sufriera una descompensación atribuida a la tensión acumulada por su situación judicial. Los médicos recomendaron mantenerla en observación durante 24 horas.

Este episodio se desencadenó tras la difusión del fallo del Tribunal Constitucional, que declaró fundado el hábeas corpus presentado por su defensa, al determinar que la exfuncionaria había permanecido detenida de manera arbitraria durante ocho días, ya que el plazo de prisión preventiva en su contra había expirado.

Temas Relacionados

Pedro CastilloBetssy ChávezRaúl NoblecillaGolpe de Estadoperu-politica

Más Noticias

Pan con chicharrón vs. marraqueta: ¿Cuál tiene mayor puntuación, según Taste Atlas?

El debate entre ambos desayunos continúan en las redes sociales, no obstante, la importante guía gastronómica ha emitido un puntaje en su clasificación

Pan con chicharrón vs. marraqueta:

Pensión mínima de S/600: ¿Cuántos años debes trabajar para aplicar, según el MEF?

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas destacó nuevamente el tema de la pensión mínima, en el marco de la discusión del retiro AFP

Pensión mínima de S/600: ¿Cuántos

Retiro AFP de 4 UIT ya tiene predictamen, pero lo presentó Guido Bellido y pide debate

La Comisión de Economía ha recibido una propuesta de dictamen de retiro AFP por parte del congresista de Podemos Perú

Retiro AFP de 4 UIT

Chavín de Huántar obtiene reconocimiento oficial como ‘Pueblo con Encanto’ del Mincetur

El reciente reconocimiento confirma la riqueza histórica y cultural del pueblo, que busca posicionar a la región de Áncash como referente del turismo en Perú

Chavín de Huántar obtiene reconocimiento

Betssy Chávez permanece en la clínica Cayetano Heredia y espera su liberación tras orden del TC

La expremier de Pedro Castillo pasó la noche internada luego de sufrir una descompensación causada por un cuadro de estrés

Betssy Chávez permanece en la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez permanece en la

Betssy Chávez permanece en la clínica Cayetano Heredia y espera su liberación tras orden del TC

1000 días de Dina Boluarte y más de 5000 peruanos asesinados: agosto de 2025 cerró con 205 víctimas de homicidio

Rafael Vela advierte posible fuga de Martín Vizcarra y culpa a ley del Congreso: “Puede pasar lo mismo que con Nadine Heredia”

Betssy Chávez abandonará hoy el penal de mujeres de Chorrillos tras más de un año de cumplir prisión preventiva

Martín Vizcarra será liberado hoy: expresidente saldrá del penal de Barbadillo tras cumplir solo 20 días de prisión preventiva

ENTRETENIMIENTO

Murió Giorgio Armani: fans peruanos

Murió Giorgio Armani: fans peruanos se despiden del visionario de la moda italiana

Christian Cueva sorprende con su reacción al ser consultado si ya se comprometió con Pamela Franco: “Eso es amor”

Sebastián Rulli se muestra maravillado al probar la gastronomía peruana en su primera visita a Lima

Cri Cri recibió la llamada de la mamá de Jefferson Farfán al salir de la cárcel: “Yo siempre creí en ti”

Magaly Medina minimiza a Michelle Soifer como conductora: “Es la niña boba de la TV, carece de recursos”

DEPORTES

Dónde ver Perú vs Uruguay

Dónde ver Perú vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Se filtró fallo final de Conmebol en caso Independiente vs U. de Chile: Alianza Lima ya tendría rival en Copa Sudamericana 2025

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque clave por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Los resultados que necesita Perú ante Uruguay para soñar con el repechaje al Mundial 2026

Partidos de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo