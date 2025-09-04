Revelan cifra real de pensión que Pamela López estaría pidiendo a Christian Cueva: Más de 60 mil soles mensuales

Revelan cifra real de pensión que Pamela López estaría pidiendo a Christian Cueva: “La pensión de S/ 12 000 es solo anticipada”. Video: América Hoy

La disputa legal entre Pamela López y Christian Cueva suma un nuevo capítulo luego de la aparición pública de Rosario Sasieta, exabogada de López, quien confirmó que la empresaria exige como pensión un monto que quintuplica la cifra provisional que actualmente percibe. La demanda concreta alcanza los 64 000 soles mensuales.

Hasta este momento, la cifra más comentada era la pensión provisional de 12 000 soles entregada por Cueva, establecida por resolución judicial en tanto ambas partes conciliaban en el proceso de alimentos.

López, en entrevistas y redes, explicó una y otra vez que ese monto dista de ser un lujo y que los gastos diarios para sus tres hijos en Lima justifican de sobra la suma: “La que es mamá va a entender eso, ¿no? Todo el tiempo estoy comprando cosas a mis hijos y no es que yo me dé la gran vida o que pretenda tener la vida de antes, porque soy realista”, ha señalado la influencer.

Lo que no había trascendido oficialmente hasta ahora era la cifra real consignada en la demanda de pensión de alimentos. Según expuso Rosario Sasieta en el programa ‘América Hoy’, Pamela López pide un total de 64 000 soles mensuales, es decir, más de 20 000 soles por cada menor.

La demanda ha sido elaborada, según Sasieta, “acuciosamente detallada, es decir, cada pedido ha sido corroborado”. El monto solicitado multiplica por cinco la cantidad que Cueva está entregando a la fecha, de manera provisional.

El nuevo abogado de López, Gino Paolo Zamora Vega, profundizó en la metodología. Explicó que la ley establece como referencia máxima “hasta el 60% del ingreso del padre”, y que también se toma en cuenta el nivel de vida al que los menores estuvieron acostumbrados.

“La idea es siempre llegar a un acuerdo conciliatorio. Sin embargo, si es que no hubiese algún acuerdo, obviamente a ir por lo perdido”, puntualizó Zamora en la misma, evitando precisar hasta qué cifra mínima estarían dispuestos a negociar.

Pamela López defiende su demanda de pensión

López se ha defendido reiteradamente contra quienes la acusan de pretensiones desmesuradas, insistiendo en la carga real de gastos: desde educación privada y alimentación, hasta transporte, salud, vestimenta y esparcimiento.

En un desglose presentado en televisión, reveló que 8000 soles se destinan únicamente a colegios y que los costes médicos se han incrementado tras la caída de su seguro de salud, que antes era 15 000 soles anuales.

En esta línea, la postura de la exdefensora Sasieta ha sido firme y sin tapujos, señalando que la prioridad es garantizar el bienestar integral de los menores respetando los criterios de vida anteriores a la separación.

Pamela López defiende la pensión de doce mil soles que le da Christian Cueva por sus tres hijos: “Las madres me van a entender”. Video: Magaly TV La Firme

Por parte del futbolista, según han declarado sus abogados, ha mostrado disposición a conciliar y actualmente mantiene una comunicación cordial y reglamentada con su exesposa para la coordinación de visitas y gastos urgentes.

Rosario Sasieta explica por qué dejó de ser abogada de Pamela López

El listado de reclamos y la expectativa de llegar a “un acuerdo conciliatorio” coincidió con el reciente cambio en la asesoría legal de Pamela López. Rosario Sasieta dejó el patrocinio el 20 de agosto, alegando que su ciclo había concluido tras lograr los principales avances en beneficio de los menores.

Sasieta enfatizó en ‘América Hoy’ que su colaboración siempre fue ad honorem y que no existen pleitos internos ni razones económicas tras su desvinculación: “Jamás hemos cobrado un sol. Este caso lo asumí de forma ad honorem, como he hecho en muchas otras ocasiones. Mi compromiso siempre fue con la causa y con el bienestar de los niños”, afirmó.

La reconocida abogada reveló que su salida fue pactada con Pamela López luego de alcanzar avances clave en la conciliación con Cristian Cueva, priorizando el bienestar de los hijos y la armonía familiar (América Hoy)

Al despedirse del caso, la exministra destacó los progresos conseguidos en la relación parental: “Ver a esos niños compartir tiempo con su papá es algo muy valioso. Ha costado trabajo, pero hoy existe un camino abierto para fortalecer esos lazos”. También dirigió un mensaje directo al futbolista: “Cristian, aprovecha este puente que se está construyendo con tus hijos. Es un momento clave para empezar a conciliar y sanar heridas familiares”.