Pamela López confirma acuerdo con Christian Cueva sobre visitas de sus hijos mientras siguen negociaciones por pensión y divorcio

La empresaria y el futbolista finalmente alcanzaron un entendimiento sobre el régimen de visitas, aunque aún quedan temas importantes por resolver en torno a la pensión alimenticia y el divorcio (Ric La Torre)

Pamela López confirmó que logró una conciliación con Christian Cueva respecto a la custodia y visitas de sus hijos, tras semanas de tensiones legales y mediáticas. La empresaria explicó que el futbolista realizó un primer pago de S/12.000 y que ambas partes acordaron no revelar detalles adicionales por disposición judicial.

Sin embargo, aclaró que todavía deben resolverse la pensión alimenticia definitiva, el divorcio y otros asuntos pendientes. La noticia ha captado la atención pública, marcando un nuevo capítulo en la relación entre la expareja y generando reacciones en torno al bienestar de los menores.

Conciliación por régimen de visitas

La empresaria Pamela López informó que, junto a Cristian Cueva, definieron un régimen de visitas para sus hijos. Por disposición judicial, ambos deben mantener en reserva los términos del acuerdo. (Instagram)

Pamela López habló ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y confirmó que, tras múltiples reuniones, logró un entendimiento con Christian Cueva sobre la relación del futbolista con sus hijos. “Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación. Finalmente, hay un acuerdo entre ambas partes por el régimen de visitas”, declaró.

La empresaria también precisó que este avance busca brindar estabilidad a los menores. Sin embargo, dejó claro que el pacto se circunscribe únicamente a las visitas y que otros puntos todavía están bajo evaluación.

El acuerdo fue validado por la jueza a cargo, quien estableció restricciones sobre la información que las partes pueden revelar. “No puedo dar mucho detalle, como te digo, por orden de la jueza. Nos solicitó eso a ambas partes. No podemos hablar ninguno de los dos sobre todos los acuerdos que se han dado”, añadió López.

Depósito inicial confirmado

López confirmó que Cueva depositó S/12.000 en el Banco de la Nación como pensión adelantada para sus hijos. Sin embargo, remarcó que la cifra final todavía está pendiente de establecerse. (Instagram)

Durante la conversación, Pamela López informó que Christian Cueva realizó un primer depósito de S/12.000 como parte de los compromisos asumidos en la conciliación. Aclaró que este monto es una pensión anticipada y que no constituye el acuerdo final sobre los alimentos. “Cueva ya hizo un primer depósito. ¿Ha sido completo este pago? Ha sido completo por el Banco de la Nación”, explicó.

El cumplimiento de este primer pago representa un paso significativo para el proceso, pero no resuelve todos los puntos en disputa. López señaló que aún queda pendiente definir una pensión definitiva que considere las necesidades reales de sus hijos.

“Todavía seguimos en el tema por resolver por alimentos. Falta resolverlo como tal, como corresponde, una pensión justa”, agregó.

Temas legales aún sin definir

La conciliación por las visitas no resuelve todo. Pamela López precisó que la pensión, el divorcio y otros asuntos legales siguen pendientes y que las conversaciones continúan activas. (Instagram)

Más allá del acuerdo sobre visitas, Pamela López subrayó que persisten otros asuntos que requieren atención legal. El divorcio y la fijación de una pensión estable forman parte de las negociaciones en curso.

En ese contexto, la empresaria insistió en que los procesos judiciales siguen abiertos y que las decisiones finales no han sido tomadas. La orden de la jueza de mantener la confidencialidad busca evitar filtraciones que puedan complicar el desarrollo de los casos.

López expresó su deseo de que las conversaciones se resuelvan con rapidez y que las decisiones favorezcan el bienestar de sus hijos. Aunque evitó dar plazos, se espera que los próximos días sean clave para alcanzar un entendimiento integral.

Reacciones y perspectivas

El pacto parcial entre López y Cueva causó gran expectativa pública. Mientras los hijos retoman contacto con su padre, los temas de pensión y divorcio aún esperan una resolución definitiva. (Latina)

La conciliación entre Pamela López y Cristian Cueva ha generado gran expectativa. Diversos especialistas en derecho de familia consideran que este tipo de acuerdos son fundamentales para proteger el interés superior de los menores, sobre todo cuando las disputas se desarrollan bajo la mirada pública.

En paralelo, la abogada y excongresista Rosario Sasieta, presente en el set de ‘Amor y Fuego’, programa donde López hizo las declaraciones, comentó que la conciliación es un paso positivo, aunque advirtió que los procesos pendientes pueden prolongarse. Su participación aportó un contexto legal y subrayó la necesidad de priorizar el bienestar de los niños.

Mientras tanto, el entorno mediático sigue de cerca cada avance entre la empresaria y el futbolista. Aunque la polémica continúa, la confirmación del acuerdo sobre visitas representa un avance significativo en una disputa que parecía no tener fin.