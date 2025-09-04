Piero Arenas responde a críticas de Magaly Medina con inesperado comentario: “Quisiste tener algo conmigo”

Piero Arenas da peculiar respuesta a Magaly Medina. Kick

Piero Arenas usó su plataforma de Kick para responder a las críticas de Magaly Medina. Sin embargo, lejos de aclarar la sitaución, el chico reality terminó causando polémica por su peculiar comentario.

En plena transmisión, Piero Arenas no solo reclamó a Magaly Medina que se retracte por lo que él consideró “difamaciones”, sino que fue más allá al asegurar, en tono irónico, que la periodista habría intentado iniciar una relación sentimental con él. Esta especie de ‘broma’ sorprendió a muchos, pues los usuarios resaltaron que se le estaba saliendo de las manos.

“Quiero decir a la señora Magaly que se retracte (…) Me da cólera porque de verdad ella me difama... Yo sé que en algún momento quisiste tener algo conmigo y yo no pude darte esa oportunidad. Te pido perdón ahora, pero por favor, evita estar hablando de mí”, expresó el exchico reality ante la sorpresa y las risas de quienes seguían la transmisión.

La declaración rápidamente circuló en redes sociales. Si bien Arenas aclaró posteriormente que el comentario tenía un matiz de broma, la provocación no pasó inadvertida. En el video que se viene viralizando, Piero, lejos de quedarse en el límite de la ironía, agregó una amenaza —también con supuesto tono jocoso— en la que mencionó la posibilidad de enviar una carta notarial a Magaly Medina y comparó su postura con la que suelen tomar futbolistas como Jefferson Farfán o Paolo Guerrero.

Piero Arenas lanza ineperada broma sobre Magaly Medina.

“Si no te voy a mandar tu carta notarial y yo sí soy como Farfán, como Paolo Guerrero, yo soy de monedas, a mí tú nada más...yo te devuelvo, yo no tengo pena, no tengo plata”, afirmó frente a sus seguidores.

Por parte de Magaly Medina, ha optado por no responderle al amigo de Patricio Parodi, ignorando completamente estas palabras. Los seguidores no han dudado en criticar esta supuesta broma, alertando que puede traerle fuertes consecuencias si la periodista decide responder.

“Ya sabes que hará Magaly con tu carta jajajajaj”, “Prepárate para lo que te va a contestar Magaly”, “Solito te difamas.. ni ayuda necesitas..”, “Solito se difamó”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes. Otros, no dudaron en ceelbrar que Medina decidiera no darle importancia: “Magaly lo multiplicó por O. Maravillosa”, “A Magaly le rebala tu carta notarial”.

Piero Arenas se ha convertido en una figura polémica. IG

¿Piero Arenas se ocultó en el baño durante fiesta de Pamela López?

En el mes de agosto, Lucía Oxenford hizo una inesperada confesión sobre lo ocurrrido en el cumpleaños de Pamela López. Según relató la actriz en un pódcast, Piero Arenas se habría escondido en el baño de una discoteca al enterarse de la llegada de Christian Cueva acompañado de varios hombres en medio de la celebración.

El incidente ocurrió la noche del 8 de junio de 2024 en un conocido local limeño. Tanto Pamela López como Lucía Oxenford festejaban sus respectivos cumpleaños en áreas VIP separadas. Durante la noche, la actriz afirmó que recibió un mensaje de Piero Arenas, quien le comunicó que se encontraba encerrado en el baño: “Me han encerrado, no puedo salir”, relató la actriz sobre el episodio, recogido por el programa “Todo se filtra”.

Piero Arenas se encondió en el baño ante la presencia de Christian Cueva, contó Lucia Oxenford.

Según Oxenford, la tensión se elevó cuando Cueva llegó al lugar, presuntamente con “matones” que buscaban hablar con Pamela López tras la sonada separación ocurrida en julio del año anterior. Aunque posteriormente la actriz moderó su versión ante las cámaras, resaltando que lo dicho solo son conjeturas suyas.

En paralelo, Pamela López confirmó públicamente que compartió besos con Piero Arenas en una etapa en la que ya estaba separada de Cueva. “No fue un chape, yo ya estaba separada. Y sí, efectivamente bailamos y nos dimos un par de besitos”, explicó para el programa ‘Ponte en la cola’. López señaló además que fue ella quien le relató el episodio a Christian Cueva, dejando claro que ambos estaban rehaciendo sus vidas.

Piero Arenas se escondió en el baño de discoteca cuando vio a Christian Cueva en cumpelaños de Pamela López. Todo se Filtra.