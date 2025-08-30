Perú

Piero Arenas se ocultó en el baño por llegada de Christian Cueva durante cumpleaños de Pamela López, contó Lucía Oxenford

Según relató la actriz, el chico reality habría buscado refugio en el baño tras la inesperada visita del futbolista Christian Cueva y su entorno. El incidente se dio en la misma fiesta donde Pamela López festejaba su cumpleaños

La noche del 8 de junio de 2024, en medio de la celebración de cumpleaños de Pamela López, Piero Arenas se refugió en el baño de una discoteca ante la llegada de Christian Cueva y su entorno. El incidente fue relatado por Lucía Oxenford en un pódcast. Según cuenta la actriz, asistía al evento como anfitriona de su propio cumpleaños, es por ello que pudo enterarse de la situación.

Durante la transmisión, la actriz y comunicadora explicó que coincidió en la fecha con el onomástico de Pamela López y que ambos festejos se desarrollaron en espacios VIP separados dentro de la misma discoteca limeña. Allí, según sus palabras, recibió un mensaje directo de Piero Arenas en momentos en que el ambiente adquiría gran tensión.

“Yo me lo encuentro a él en el súper vip, no la veo a Pamela. Luego a algunos amigos míos lo golpean y Piero me escribe y me dice: ‘oye, estoy encerrado en el baño. Me han encerrado, no puedo salir’”, relató Oxenford durante el pódcast, según lo recogido por Todo se filtra.

La situación llamó mucho más la atención cuando la conductora agregó que se enteró de la llegada de Christian Cueva acompañado de un grupo de hombres descritos como “matones”, quienes habrían aparecido para reclamarle a Pamela López.

“Luego me entero de que los matones habían llegado con Cueva, quien había llegado todo encapuchado a decirle a Pamela que qué pasaba y por eso Piero se escondió. Los matones estaban en la puerta del baño”, completó Lucía Oxenford.

¿Se retractó?

Buscada por las cámaras de Todo se filtraLucía Oxenford optó por una explicación menos precisa, señalando: “Yo cumplo el mismo día que Pamela (López) y solo vi que (Piero Arenas) se metió al baño y nada más”. La presentadora admitió no tener plena certeza sobre la relación directa entre la llegada de Christian Cueva y el movimiento de Arenas, pero sugirió que su deducción surgió por la presencia de varios individuos corpulentos que empujaron a personas en el lugar. “No solo me cuenta que se metió al baño, yo deduje después. Dije matones porque eran tipos grandes que empujaron a gente. No sé si eran amigos de Cueva, de repente”, explicó.

El relato original de Lucía Oxenford abrió espacio para una serie de interpretaciones y especulaciones mediáticas sobre la relación previa entre Pamela López y Christian Cueva, cuya separación en julio del año pasado se había convertido en noticia en la prensa de espectáculos, según recordó el programa de Metiche.

Los hechos reportados en la discoteca ocurrieron menos de un año después de esa ruptura, alimentando la atención sobre la dinámica entre los tres protagonistas y generando preguntas sobre el acercamiento entre Piero Arenas y Pamela López.

Pamela López acepta que besó a Piero Arenas

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, confirmó públicamente un rumor que la vinculaba con Piero Arenas. En declaraciones realizadas el miércoles 20 de agosto para el programa ‘Ponte en la cola’, la conocida también como KittyPam reconoció que tuvo un acercamiento con el chico reality, cuando se encontraba en una etapa separada de Cueva.

Es verdad... el tema de Piero. No fue un chape, yo ya estaba separada. Y sí, efectivamente bailamos y nos dimos un par de besitos”, relató López sobre ese encuentro durante una salida social. La empresaria detalló que coincidieron en un ambiente amical y aclaró que la situación no pasó de un beso.

A pesar de que Piero Arenas había negado previamente cualquier tipo de vínculo, las declaraciones de López aclararon la especulación. Además, López aseguró que fue ella misma quien relató lo sucedido a Christian Cueva. “Fui yo quien se lo contó a Cueva porque ambos estábamos haciendo nuestras vidas. Yo también me había enterado de cosas”, comentó.

