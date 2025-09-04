Pago de pensiones ONP inicia hoy 5 de septiembre: ¿Qué afiliados cobran?

El pago de pensiones empieza este viernes 5 de septiembre, según el cronograma aprobado. - Crédito Andina

Desde hoy, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará el pago de pensiones correspondiente al mes de setiembre a 769 mil 893 beneficiarios en todo el país.

“Los pensionistas podrán acceder a sus pagos a través de agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios cercanos a sus domicilios, garantizando comodidad y seguridad en el proceso”, detalla la ONP.

Como se sabe, el abono se realizará primero para los 704 mil 766 pensionistas del régimen 19990, siendo los primeros con apellidos que empiecen con las letras A, B y C:

Viernes 5 de setiembre: apellidos de la A a la C

Lunes 8 de setiembre: apellidos de la D a la L

Martes 9 de setiembre: apellidos de la M a la Q

Miércoles 10 de setiembre: apellidos de la R a la Z.

Quienes reciben la pensión máxima de S/893 de la ONP puede recibir un 25% más gracias a un beneficio por edad avanzada. - Crédito Andina

Empieza pago de pensiones

Así, para las pensiones del Decreto Ley Nº 19990, el tipo de pago podrás hacerse por abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif. Y será según la letra del apellido, tal cual como se detalló en el párrafo anterior.

En el marco de estos pagos, también se detallan otros datos:

Para los convenios internacionales el pago es el lunes 15 de septiembre.

Incluye pensionistas Ley N° 27803

El pago a domicilio irá desde el viernes 12 al domingo 21 de septiembre.

Asimismo, el jueves 11 de setiembre se realizará el pago a los 65 mil 127 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Los jubilados y trabajadores del sector público tienen un cronograma diferencia y ordenado para cobrar sus montos del mes en las oficinas del Banco de la Nación. - Crédito Andina

Descarga la constancia de pago

Recuerda que puedes acceder y descargar tus constancias de pago desde onpvirtual.pe, sin costo alguno. Solo necesitarás tu clave virtual. Pero si todavía no tienes tu clave, puedes obtenerla siguiendo estos pasos:

Ingresar a la sección “Tu zona segura” en onpvirtual.pe Elige la opción “Quiero mi clave virtual” Registra tus datos personales Valida el código de seguridad que recibirás en tu correo electrónico registrado.

“Para cualquier duda o consulta, los pensionistas pueden comunicarse con “ONP Te escucha” llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.“, añade la entidad pública.

Estos son los montos actuales a los afiliados ONP. - Crédito Andina

¿Cuánto recibo de pensión?

Asimismo, como se sabe, los montos de pensiones dependen de los años en que se aporta al Sistema Nacional de Pensiones. Así, los montos de pensiones proporcionales y máxima que reciben los afiliados a la ONP se detallan el siguiente modo:

Si se tiene entre 10 y menos de 15 años de aportes, se puede solicitar una pensión proporcional de S/300

En caso de tener entre 15 y menos de 20 años de aportes, se puede solicitar una pensión proporcional de S/400

Con 20 años de aportes o más , el monto de la pensión es calculado según los años y el monto de los aportes realizados, considerando una pensión mínima de S/600 y máxima de S/893

Inclusive, cuado el afiliado cumple 80 años puede recibir un bono mensual añadido a su pensión del 25% del monto que recibía.