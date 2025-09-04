Perú

La contundente respuesta de Micheille Soifer a Magaly Medina: “Ella patina en su programa y siempre le echa la culpa a su equipo”

Micheille Soifer no guardó silencio y contestó con dureza a Magaly Medina, quien la calificó como “niña boba” y sin talento tras su debut como conductora. La exchica reality defendió su trayectoria y pidió respeto

Manoel Obando

Manoel Obando

La cantante y presentadora no se guardó nada y salió al frente para dejar claro que su trabajo en la televisión no depende de opiniones ajenas, apostando por el profesionalismo y la buena vibra (Latina TV)

El enfrentamiento mediático entre Micheille Soifer y Magaly Medina se encendió luego de que la periodista criticara duramente el debut de la exchica reality como conductora del programa “¡Ponte en la cola!”, en Latina.

Magaly aseguró que Soifer “carece de talento” y que su incursión en la conducción “responde a favoritismos”. La cantante y presentadora no dejó pasar las declaraciones y, al inicio de su programa, tomó unos minutos para responder con firmeza.

Defendió su trayectoria artística, negó ser una improvisada y cuestionó los métodos y comentarios de la llamada “urraca”. Su intervención generó reacciones inmediatas en redes y reavivó la tensión entre ambas figuras.

Micheille Soifer rompe su silencio en vivo

Micheille Soifer aprovechó los primeros minutos de su programa para contestar a las críticas de Magaly Medina, defendiendo su trayectoria y cuestionando la forma en que la periodista conduce su espacio. (¡Ponte en la Cola!)

Antes de iniciar “¡Ponte en la cola!”, Micheille Soifer pidió unos minutos para responder a los cuestionamientos de Magaly Medina. La conductora, visiblemente incómoda, reconoció haber escuchado los comentarios de la periodista y decidió fijar postura.

“Hoy me enteré de que la señora Magaly Medina hizo unos comentarios muy duros hacia mi persona. No puedo quedarme callada frente a algo tan bajo. Yo creo que le debe chocar que Latina viene haciendo un buen trabajo sin meterse con nadie”, expresó.

La artista aseguró que su labor está enfocada en “divertir al público” y no en “inventar ampays ni dañar la honra de las personas”. Reconoció que no es experta en conducción, pero defendió su esfuerzo: “No soy periodista, es algo nuevo para mí, pero me atreví a salir de mi zona de confort después de quince años trabajando en televisión”.

Con un tono firme, Soifer cuestionó la manera en que Medina maneja su espacio. “Ella se jacta de ser directora periodística, pero patina en su programa y siempre le echa la culpa a su equipo. Yo, si alguien de mi producción se equivoca, asumiré la responsabilidad porque somos un equipo”.

Las frases más duras de Magaly Medina

Micheille Soifer reafirmó su dedicación al arte y a la televisión, subrayando que su carrera se ha construido con esfuerzo y trabajo constante, pese a las críticas sobre su rol en Latina. (¡Ponte en la Cola!)

La polémica comenzó cuando Magaly Medina abrió su programa “Magaly TV, La Firme” con críticas directas al debut de Soifer en Latina. Sus comentarios no pasaron desapercibidos.

“Es la niña boba de la televisión, carece de recursos. Yo no sé quién ve ese programa. A Michelle le dictan hasta las preguntas que debe hacer”, declaró con ironía.

Medina también insinuó que la llegada de Soifer a la conducción no se debía a su talento, sino a presuntos favoritismos: “Debe ser engreída de alguien. Quieren que sea la próxima Rebeca Escribens, pero tendría que volver a nacer y que salga con un poco más de neuronitas”.

A lo largo de su intervención, Medina insistió en que Soifer no tiene las herramientas necesarias para sostenerse como conductora. “No tiene cualidades, no tiene talento. Es una lástima verla intentando mantener un espacio que no puede manejar”.

Estas frases generaron múltiples reacciones entre seguidores y detractores de ambas figuras, polarizando la conversación en redes sociales.

La defensa de Micheille y su trayectoria

Magaly Medina lanzó duras críticas contra Micheille Soifer, afirmando que carece de preparación y recursos para sostenerse en la conducción, además de cuestionar su autenticidad al frente del programa. (¡Ponte en la Cola!)

Lejos de esquivar la controversia, Micheille Soifer respondió con detalles sobre su carrera y su esfuerzo por consolidarse en televisión. “Yo siempre he cantado, he bailado, he mostrado mi arte desde que tengo quince años. He trabajado sin parar y usted no va a encontrar nada que me descalifique”, afirmó.

Soifer recalcó que sus errores han sido parte de su vida personal, pero que eso no afecta su talento: “Las vergüenzas que he tenido son de mis relaciones, como cualquier joven que se equivoca. Eso no tiene nada que ver con lo que hago como artista”.

También dedicó unas palabras al apoyo que recibe del público: “Agradezco a cada persona que se toma el tiempo de escribirme y darme ánimo. No soy perfecta, pero trabajo con cariño y humildad para quienes nos ven”.

Finalmente, la exchica reality dejó abierta la posibilidad de continuar el intercambio, aunque con un tono irónico: “Si va a seguir sacando mi pasado y mis ex, avíseme para mandarle fotos nuevas, porque lo mismo ya aburre”.

