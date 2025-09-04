Perú

Harvey Colchado denuncia amenazas de muerte y reglaje en su contra

El coronel en retiro ha criticado la gestión de la presidenta Dina Boluarte y del actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Harvey Colchado ha lanzado
Harvey Colchado ha lanzado su primer libro en la Feria del Libro 2025. Foto: Radio UNO

El coronel en retiro Harvey Colchado anunció una conferencia de prensa para denunciar amenazas de muerte y acciones de reglaje de las que, asegura, viene siendo víctima. El exjefe de la Diviac estará acompañado de su abogado, Miguel Pérez Arroyo.

Colchado fue pasado al retiro durante la gestión de Juan José Santiváñez como ministro del Interior. Desde entonces, se ha convertido en una voz crítica contra el gobierno de Dina Boluarte y su entorno.

En diversas declaraciones, advirtió que este gobierno “incluso era más corrupto que el de Pedro Castillo”. También consideró que, una vez que concluya su mandato, Boluarte Zegarra “iría a prisión”, como todos los jefes de Estado que la antecedieron.

Asimismo, cuestionó las normas aprobadas por el Congreso de la República, que, según afirma, dificultan el trabajo de la Policía en la lucha contra la criminalidad organizada.

Harvey Colchado vs. Juan José Santiváñez

En sus más recientes publicaciones en redes sociales, Colchado se refirió al regreso de Juan José Santiváñez al gabinete ministerial como titular del Ministerio de Justicia. Señaló que este nombramiento forma parte de un plan de Dina Boluarte para entorpecer las investigaciones en su contra.

Recordó que Santiváñez fue abogado de personas acusadas por diversos delitos y que, desde el Ministerio de Justicia, tendría mayor poder para impulsar una reforma judicial. Además, subrayó que el cargo le otorga inmunidad, lo que dificultaría el avance de las denuncias que afronta.

Harvey Colchado explica el plan que tendrían Dina Boluarte y Juan José Santiváñez

Finalmente, advirtió que el papel de Santiváñez sería clave para acelerar el retiro del Perú de la Corte IDH y, de esa manera, evitar que la mandataria sea denunciada por las muertes ocurridas durante las protestas.

El problemático retiro de Harvey Colchado

Los cuestionamientos contra Harvey Colchado desde el actual gobierno se intensificaron tras su participación en el allanamiento a la casa de Dina Boluarte, en el marco del caso conocido como Rolexgate. En aquel momento, el entonces premier deslizó la posibilidad de sancionar a los policías involucrados en la diligencia, pese a que el Tribunal Constitucional había resuelto que un presidente en funciones no puede ser investigado.

La disposición que ordena el pase al retiro de Colchado, coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) y jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), a partir del 1 de enero de 2025, desató controversia. La medida se dio luego de que encabezara investigaciones vinculadas directamente al entorno más cercano de la mandataria, como la presunta red de influencia conocida como Waykis en la sombra, en la que está implicado Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.

El miembro de la PNP resaltó las similitudes entre el gobierno de turno y el de Alberto Fujimori. (Fuente: H13)

La defensa de Colchado calificó la decisión como una represalia, al señalar que “esta decisión respondería a una venganza por parte de la presidenta Dina Boluarte”. Sin embargo, el representante legal de la mandataria, Juan Carlos Portugal, rechazó esta acusación y aseguró que “la presidenta no tuvo ninguna injerencia con lo ocurrido con Colchado y que esto solo le corresponde a las cabezas de la PNP y del Ministerio del Interior”.

Por su parte, Colchado expresó su desconcierto, recordando que antes fue reconocido por su desempeño y ahora la institución le comunica que su labor ya no es necesaria.

Temas Relacionados

Harvey ColchadoDiviacDina BoluartePNPJuan José Santiváñezperu-politica

Más Noticias

SBS alerta avance de casas de préstamo fuera de su control, pero otros dos riesgos amenazan hoy el crédito emprendedor

El aumento de prestamistas no regulados expone a los usuarios a condiciones abusivas y falta de transparencia, advierte la autoridad supervisora del sistema financiero peruano

SBS alerta avance de casas

Pataz: enfrentamiento con mineros ilegales deja tres militares heridos en operativo del Ejército

Los soldados fueron atacados desde galerías de una bocamina en el sector La Esperanza, en Pueblo Nuevo

Pataz: enfrentamiento con mineros ilegales

Juan José Santiváñez califica de “penosa” la denuncia fiscal en su contra y cuestiona el “intelecto” de Delia Espinoza

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, arremetió contra la fiscal de la Nación tras la denuncia constitucional por aprovechamiento indebido del cargo

Juan José Santiváñez califica de

Peruano en Tiktok pide ayuda a Corea, Japón y otros países por el Mundial de Desayunos: aprendió hasta chino para sumar votos

‘El Edu’ ha convertido su cuenta en el centro de una campaña global en defensa del desayuno peruano frente a Chile. Aprendió coreano, japonés, chino mandarín, quechua y hasta código morse para llegar a una audiencia internacional

Peruano en Tiktok pide ayuda

Gobierno vuelve a prorrogar el estado de emergencia en Trujillo y Virú para frenar ola de criminalidad y extorsión

La medida, que entrará en vigor desde el 6 de setiembre, busca reforzar la lucha contra el crimen organizado en La Libertad con 60 días más ampliación

Infobae
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez califica de

Juan José Santiváñez califica de “penosa” la denuncia fiscal en su contra y cuestiona el “intelecto” de Delia Espinoza

Congreso blinda a Geiner Alvarado: Pleno salva a exministro de ser inhabilitado por 10 años

Eduardo Arana rechazó construir el Frontón cuando era ministro de Justicia, pero un año después defiende el proyecto

Abogado de Betssy Chávez protagoniza lamentable espectáculo en pleno juicio e irrespeta a la Sala Suprema

Betssy Chávez permanece en la clínica Cayetano Heredia y espera su liberación tras orden del TC

ENTRETENIMIENTO

Este es el lujoso Ferrari

Este es el lujoso Ferrari que Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola: “Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé”

La reacción de Melissa Paredes ante las preguntas incómodas sobre Ale Venturo y su hija con Rodrigo Cuba

La reacción de Micheille Soifer ante la broma de Ricardo Rondón sobre su romance con Rinaldo Cruzado

Rosario Sasieta explica por qué ya no es abogada de Pamela López: “no hay conflictos ni dinero de por medio”

Suheyn Cipriani revela que su madre le escribió para pedirle perdón, “pero no quiero volver a verla ni tenerla de nuevo en mi vida”

DEPORTES

Resultados de cuartos de final

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque clave por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Perú vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Se filtró fallo final de Conmebol en caso Independiente vs U. de Chile: Alianza Lima ya tendría rival en Copa Sudamericana 2025

Los resultados que necesita Perú ante Uruguay para soñar con el repechaje al Mundial 2026